Elindult az első kereskedelmi 5G-hálózat Angliában

Nagy-Britanniában is elindult az 5G-s mobilhálózatok kereskedelmi üzeme, az országban elsőként az EE kapcsolta be az 5G-s cellákat egyelőre hat nagyvárosban. A céghez július 3-án csatlakozik versenytársa, a Vodafone helyi leányvállalata - a két cég ajánlataiban közös, hogy noha kezdeti 5G-s készülékkínálatának eredetileg része volt egy Huawei csúcsmodell, a Mate 20 X (5G), a kínai gyártót sújtó amerikai exporttilalmi korlátozások miatt a típust mindkét szolgáltató eltávolította ajánlatai közül.

A BT Csoport tulajdonában lévő EE-nél múlt pénteken indult az 5G-s kereskedelmi üzem, Londobnan, Cardiffban, Edinburghban, Belfastban, Birgminghamben és Manchasterben. Az év végéig az 5G-vel lefedett nagyvárosok listája 16-ra bővül majd, a hálózat kiterjed majd többek közt Liverpoolra, Sheffieldre, Glasgowra és Leedsre. A kisebb településeken csak jövőre fejleszt a legnagyobb brit mobilszolgáltató - az ígéretek szerint 2020-ban összesen 50 (kis)településen lesz 5G-s lefedettség.

A szolgáltató kezdeti 5G-s készülékkínálata összesen négy típusból áll, a Samsung mellett a OnePlus, az Oppo és az LG 5G-kompatibilis megoldásai találhatók meg a listában. Az operátor az 5G-s hálózatok indulásával egy időben megújította havi előfizetéses kombinált díjcsomag-családját is, melyek lehetővé teszik a csatlakozást - megfelelő készülék birtokában - az új generációs hálózatokhoz. Ezek az úgynevezett 5G Smart Plane-ek egyező készüléktámogatás mellett jellemzően 5 angol fonttal (napi árfolyamon számolva kb. 1800 Ft), kerülnek többe, mint a 4G-s előfizetések.

Az EE 5G-s szolgáltatása - akárcsak a legtöbb, jelenlegi iparági megoldás - az úgynevezett non standalone szabvány szerint működik, azaz az 5G-s rádiós hálózat mögött valójában egy 4G-s maghálózat működik. Ennek érdekes apropója, hogy az EE maghálózatának jelentős részében most is Huawei berendezések működnek, a szolgáltató ezzel együtt az elmúlt hónapokban történtek hatására igyekezett leszögezni, hogy ez semmiféle biztonsági kockázatot nem jelent. Annál is inkább, mivel a cég a BT-akvizíciótól, azaz 2015-től kezdődően a hálózati infrastruktúra-elemek egységesítési törekvéseként fokozatosan cseréli le a kínai beszállító eszközeit más gyártók termékeire, így a tervek szerint 2022-re már nem lesz Huawei maghálózati berendezés a legnagyobb brit operátor hálózatában.

Szintén érdekes hozadéka az 5G-s hálózatok indulásának az a kampány, melyet az EE az 5G-s rendszerek vélt egészségkárosító hatásairól szóló (ál)hírek terjedése miatt indított. Így a cég többek közt leszögezi, hogy az 5G-s hálózatok által használt rádiós egységek által kibocsátott nem ionizáló sugárzás nem képes sejtroncsoló hatást kifejteni, illetve hangsúlyozza, hogy az 5G-s állomások esetén - akárcsak a 2G, 3G és 4G esetén - a teljesítményszintet szigorú nemzetközi normák szabályozzák, melyet minden szolgáltató betart. A cég emellett hozzáteszi, a legtöbb 5G-s cellát már meglévő állomáson kapcsolják be, vagyis pusztán az új generációs hálózat indulásával nem nő jelentősen a bázisállomások száma az országban.