Plusz kijelzőkkel szórta meg új notebookjait az ASUS

Nem érte be egyetlen kijelzővel új notebookjain az ASUS, a vállalat az idei Computexen több, extra érintőpanellel felszerelt készüléket is bemutatott - a cég 30 éves évfordulóját pedig egy bőr és arany borítású, egyedi kiadású modellel ünnepli.

A vállalat legmerészebb új modellje azonban egyértelműen a ZenBook Pro Duo: a 15,6 hüvelykes notebook ugyanis fő 4K OLED panelje mellé, pontosabban alá, egy az eszköz alsó részének mintegy felét elfoglaló, 32:9-es képarányú IPS kijelző is került, ScreenPad Plus néven. A koncepció valamelyest az Apple MacBook Pro TouchBarjar érintőkijelzőire hajaz - egy alapos hízókúra után. Az ASUS érintésérzékeny, matt borítású megoldásának előnye ráadásul, hogy a panelért nem áldozza be a funkciógombokat, a masszív érintőpanel alatt egészen a notebook szélére tolva teljes értékű billentyűzet pihen, jobb oldalán a touchpaddel. A készülék fő paneljén 3840x2160 pixel sorakozik, míg a másodlagos kijelző 3840x1100 képpontot tartalmaz, széltében tehát igazodik az elsődleges monitorhoz. A ScreenPad Plus használható egyszerűen második monitorként, vagy a fő panel kiegészítéseként is, de a gyártó egy sor szoftveres megoldást is mellékel hozzá, amellyel kvázi kontextusérzékeny vezérlőpanellé alakítható.

A két panelt hajtó vas kapcsán a gyártó egyelőre nem ment részletekbe, annyit viszont elárult, hogy egy nyolcmagos Intel Core i9 és egy Nvidia GeForce RTX 2060 GPU dolgozik a készülékben. Az eszközre Thunderbolt 3 aljzat, két hagyományos USB port és egy teljes értékű HDMI csatlakozó is jutott, illetve egy dedikált "turbóhűtés" gomb is, ez nagyobb igénybevétel mellett jöhet jól - a cég továbbá Alexa támogatást is ígér a notebookhoz. Az izmos készülék, ahogy arra számítani lehetett, nem lesz pehelysúlyú, 2,5 kilogrammot nyom.

Ugyanakkor ha valakinek ez túl nehéz lenne, a gyártó kisebb modellt is kiad az eszközből, ZenBook Duo néven - igaz itt némileg szerényebb specifikációkkal kell számolni. A 14 hüvelykes kiadásnál az alapkoncepció változatlan, noha Full HD panelek mellett, illetve a vásárlóknak egyelőre pontosan meg nem nevezett Intel Core i7 lapkával és Nvidia GeForce MX250 grafikával kell beérni. A két extravagáns gép várhatóan az idei harmadik negyedévben jelenik meg, egyelőre ismeretlen áron.

Érintőkijelzőt minden gépbe!

Az ASUS persze nem éri be ennyi érintőpanellel, abból a Zenbook S-re, és a VivoBookokra is jutott, amelyeken a touchpad helyét veszi át. Ez a konstrukció egyébként nem új a cégnél, a tavalyi ZenBook Prónál is hasonló felállást láthattunk. Az új modellekben, így a 13, 14 és 15 hüvelykes kiadásban érkező Zenbook S sorozatnál is a ScreenPad néven ismert érintőkijelző új generációja, az 5,5-ről 5,64 hüvelykre hízott ScreenPad 2.0 található, amely átdolgozott menügombokat, és egyszerűbb váltást ígér hagyományos touchpad üzemmódba.

A panel egyébként nagyjából úgy viselkedik, mint egy okostelefon, és az új gombok is az androidos navigációs sávot idézik. A The Verge tapasztalatai szerint egyébként megoldás mezei touchpadként is komoly előrelépést jelent a legtöbb windowsos notebookhoz képest, azoknál jóval reszponzívabb élményt nyújt. A kis kijelzőn persze a megszokott módon beállítható egy sor gyorsfunkció is, az alkalmazásindítástól a különböző szoftverekhez tartozó specifikus funkciókig. A ZenBook S sorozat modelljei várhatóan ugyancsak az idei harmadik negyedévben lesznek megvásárolhatók, a 15 hüvelykes kiadás akár Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q GPU-val, míg a kisebb változatokban a fentebb is látott MX250 dolgozik. Utóbbi a VivoBook szériába is utat talált, amely 13 és 15 hüvelykes kiadásban kerül majd boltokba az év későbbi szakaszában.

A gyártó mindezek mellett egy a cég 30. évfordulóját ünneplő, limitált kiadású modellel is készült a Computexre: a ZenBook Edition 30 hátlapját a cég fehér bőrrel vonta be, illetve egy 18 karátos aranylogóval is megspékelte. A 13 hüvelykes, Full HD felbontású készülék rendkívül vékony kijelzőkávákat kapott, de szerencsére a kamerák azért felfértek a panel fölött. A notebookba is utat talált az Nvidia MX250 dedikált GPU, továbbá akár 16 gigabájt RAM, illetve 1 terabájtos SSD, processzorból pedig egy négymagos, Intel Core i7-8565U chipet találunk a készülékben. Természetesen a billentyűzet alá itt is utat talált a ScreenPad 2.0. A megjelenés időpontja és az ár nem ismert, ugyanakkor a limitált modell vélhetően borsos árcédula mellett lesz majd elérhető.