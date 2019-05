Javában teszteli játékstreaming szolgáltatását a Microsoft

Házon belül már folytatja saját játékstreaming platformjának tesztelését a Microsoft: a vállalat a napokban elárult néhány részletet a Project xCloud néven futó kezdeményezés állapotáról - noha az továbbra sem derült ki, mikor számíthatunk a szolgáltatás kereskedelmi rajtjára. A redmondi cégnek mindenesetre jó lesz sietnie, hiszen a rivális Google saját hasonló termékét ígérete szerint még az idei év folyamán elérhetővé teszi.

A Microsoft szerint a Project xCloud tesztelése a vállalaton belül már világszerte folyik, annak zárt alfa verzióját a cég alkalmazottai már javában használják. A tavaly ősszel bejelentett megoldás az Azure adatközpontokra támaszkodik majd, amelyeket a vállalat a szolgáltatáshoz fejlesztett, egyedi blade szerverekkel is felszerel - ezt 13 Azure régióban már meg is tette, Észak-Amerikában, Ázsiában és Európában, de későbbiekben persze további, globális terjeszkedés várható. A Microsoft blogposztja szerint több nagy játékfejlesztő cégnek már most lehetősége van címeiket a platformon tesztelni - példaként pedig a Capcomot és a Paradox Interactive-ot említi.

Az Xbox One-os címek nem meglepő módon bármiféle módosítás nélkül futnak majd a streaming platformon, ami azt jelenti, hogy műszakilag a rendszer már most több mint 3500 cím kiszolgálására képes. Az Xbox One-os kiadások frissítéseivel ráadásul azok automatikusan frissülnek majd a Project xCloudban is, bármilyen plusz fejlesztés nélkül. A vállalat adatai szerint jelenleg több mint 1900, a cég konzolját célzó játék áll fejlesztés alatt, amelyek mind futtathatók a tesztelés alatt álló platformon.

A Project xClouddal a vállalat egy bármilyen eszközön igénybe vehető játékstreaming szolgáltatást ígér - ez vélhetően a cég konzolját, a PC-ket és az okostelefonokat takarja. A jelenleg a megoldás fő riválisának számító, ugyancsak fejlesztés alatt álló Google Stadia is hasonló képességeket sorakoztat fel, miután azonban esetében böngészőből elérhető szolgáltatásról van szó, az akár okostévéről is igénybe vehető lesz. Egyelőre nem világos, hogy a Microsoft megoldása kínál-e majd hasonló lehetőségeket - mindenesetre a júniusban rajtoló E3-on jó eséllyel többet is megtudhatunk majd a szolgáltatásról.

A játékstreamingre a videojáték-piac nagy szereplői láthatóan nagy hangsúlyt fektetnek, a Microsoft nemrég a Sony-val is együttműködésre lépett, legalábbis ami a felhős szolgáltatásokhoz kapcsolódó háttérinfrastruktúrát illeti. A japán cég egyébként a PlayStation Now formájában már most is rendelkezik streaming megoldással, az ugyanakkor csak PC-n és PlayStation 4-en érhető el, ami nem elhanyagolható hátrány a Google vagy a Microsoft megoldásaival szemben.