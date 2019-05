Hamarosan végleg búcsúzik a hajdan népszerű OUYA konzol

Biztosan emlékeznek még néhányan az androidos tévéokosítók, illetve játékkonzolok egyik legnagyobb pionírjára, az OUYA-ra - a készülék mintegy hét évvel ezelőtt hatalmas érdeklődés közepette látott napvilágot, mára azonban valószínűleg nem sokan időznek vele a tévé előtt. Így láthatja ezt a céget négy éve felvásároló Razer is, a vállalat ugyanis bejelentette, idén júniusban lekapcsolja a konzolhoz tartozó online boltot, jórészt használhatatlanná téve a készülékeket.

A 99 dolláros OUYA 2012-ben, egy elképesztően sikeres, csaknem 9 millió dollárt összekalapoló Kickstarter kampányt követően lett elérhető, a 99 dolláros készülék felhasználói a nappaliban, a tévéképernyőn játszhattak különböző androidos címeket - ehhez a csapat saját fejlesztésű kontrollert is biztosított. A kezdeti kampányt követően ugyanakkor az eszköz népszerűsége aránylag gyorsan elkezdett lefelé ívelni, a cég pedig több próbálkozást is tett a platform felfrissítésére, megosztotta többek között dedikált alkalmazásboltját a MadCatzzel, illetve a Xiaomival is együttműködésre lépett.

Mindez ugyanakkor nem igazán hozta meg a gyümölcsét, a cégről már 2014-ben azt pletykálták, kutat a potenciális vevők után - 2015-ben pedig talált is egyet, a vállalatot a Razer kebelezte be ismeretlen összegért. Azt a gamer termékeiről ismert cég nem rejtette véka alá, hogy az akvizíciót követően nem tervezi továbbvinni a termékvonalat, csak a szoftveres fejlesztéseket folytatja. A konzolt ezzel sorsára hagyta, az OUYA Store ugyanakkor használható maradt, így az egyre korosodó hardver eredeti felhasználói továbbra is használhatták azt.

Egészen mostanáig, a Razer ugyanis bejelentette, idén június 25-én leállítja az OUYA-hoz tartozó szolgáltatást - illetve azzal párhuzamosan saját, Forge TV, illetve MadCatz MOJO online játékboltjait is. Azok a felhasználók, akiknek még van a szolgáltatások valamelyikébe feltöltött, elkölthető fizetőeszközük, eddig a dátumig tudják azt elkölteni a felületeken - az összegek visszaigénylésére pedig nincs lehetőség. Június 25-tel a platformokhoz tartozó fiókok is megszűnnek, azok minden tartalmával együtt, így a le nem töltött játékokhoz sem tudnak majd hozzáférni többé a felhasználók. A Razer mindenkinek azt ajánlja amint teheti, töltse le készülékére a megvásárolt címeket.

A működés ugyanakkor utóbbiakkal sem garantált. Ahogy FAQ-jában a Razer fogalmaz, azok a játékok, amelyek nem használnak online vásárlásellenőrzést indításkor, továbbra is használhatók maradhatnak, biztosat ugyanakkor nem mond a vállalat, ehelyett a játékfejlesztők felkeresését javasolja további információkért.