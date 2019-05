Kicsi a rakás: az ARM kihúzhatja a szőnyeget a Huawei alól

Az ARM arra utasította alkalmazottait, hogy szakítsák meg az összes aktív szerződést, támogatási jogosultságot, illetve függőben lévő tárgyalást a Huawei-jel - állítja saját forrásaira hivatkozva a BBC. A hír szerint ezzel a brit tervezőcég az USA kereskedelmi szankcióinak próbál megfelelni, mondván, az ARM egyes fejlesztései amerikai technológiát is tartalmaznak, a cégnek ugyanis az Államokban is vannak tervezőirodái. A BBC továbbá egy rövid kommentárt is idéz, melyben a tervezőcég közli, hogy lépésével csupán igyekszik megfelelni a legfrissebb szabályzásoknak. A Huawei reakciójában annyi mond, hogy megbecsült partnerei politikai nyomás hatására döntenek, eközben viszont optimista, hogy sikerül megoldani a fennálló helyzetet.

Az ARM-partnerség megszűnése az Android elvesztéséhez hasonlóan fájdalmas lenne a Huawei-nek, hisz míg a Google operációs rendszere a szoftveres, addig a brit tervezőcég architektúrái az hardveres alapkövet adják a cég okostelefonjaihoz. A HiSilicon márkanév alatt készülő alkalmazásprocesszorokba az ARM számos technológiát szállít. A tavaly ősszel megjelent, rendkívül versenyképesnek bizonyult Kirin 980-ba a processzormagokat, a grafikus egységet, illetve a különféle részegységeket összekapcsoló interkonnekt architektúrát is az ARM-tól licencelte a Huawei.

A kínai gyártó ráadásul a megrendelő számára legegyszerűbb helyzetet teremtő konstrukciót válaszotta. Az ARM alapcsomagja csupán az utasításarchitektúrát tartalmazza, ilyet vásárol például az Apple, amely erre saját mikroarchitektúrát (magokat) készít és azt partnereivel legyártatja. A következő lépcsőben már a komplett mikroarchitektúrát (jellemzően a Cortex-sorozatú magokat) biztosítja az ARM, a gyártás megszervezése azonban még mindig a partner feladata. A harmadik, egyben pedig a megrendelő számára legegyszerűbb (meg persze legdrágább) megoldás a fizikai IP megvásárlása, amit az ARM POP-nak nevezett el. Ezt rendszerint a kisebb gyártók választják, ugyanakkor bizonyos processzorokhoz például a Qualcomm, illetve a szóban forgó Huawei is igénybe veszi.

Az ARM esetleges hosszabb távú kihátrálásával tehát utasításarchitektúrát, mikroarchitektúrát, processzormagot, GPU-t, illetve egy megfelelően fejlett interkonnekt architektúrát is licencelnie, netán terveznie kellene a Huawei-nek. Az x86 természetesen szóba sem jöhet, de az ugyancsak amerikai tulajdonban lévő MIPS is kizárható. Az egyetlen reális alapot az ígéretes, nem utolsó sorban pedig nyílt forrású RISC-V ISA adhatná, azonban ennek implementálás évekig tartana, amely jelentősen visszavethetné a Huawei-t. A kínai vállalat egyébként aranyfokozatú tagja a RISC-V alapítványnak, így vélhetően egy ideje már terítéken van az utasításarchitektúra, az viszont nem valószínű, hogy lapulna egy közel kész, versenyképes alkalmazásprocesszor a vállalat valamely tervezőirodájának asztalán.

Az esetleges hosszan tartó, netán végleges korlátozás az ARM számára is fájna, a kényszerű mosolyszünettel ugyanis komoly bevételtől esne el a japán SoftBank birtokában lévő tervezőcég. Bármi is lesz a történet vége, az borítékolható, hogy a Huawei mostantól a saját architektúrák fejlesztésére (is) jobban ráfekszik majd.