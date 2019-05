Az új MacBook Prókkal jön a módosított pillangómechanika

A szokásos ráncfelvarrás keretében gépeinek Achilles-sarkához, vagyis a klaviatúrához is hozzányúlt a cég, immár negyedszer. A sebezhető, évek óta problémás pillangómechanikánál most épp az anyaghasználaton változtatott az Apple, amelytől reméli, végre megszűnnek a tömeges panaszok. Ezzel párhuzamosan a cég meghosszabbította, illetve kiterjesztette billentyűzetjavítási programját, amelybe a tavalyi konfigurációk is bekerültek. A frissítés másik része a processzorkínálatot érintette, melynek hála már akár nyolcmagos Intel Core i9 CPU-val is rendelhetőek a 15 hüvelykes MacBook Prók.

A frissítés értelmében a kisebbik, bruttó 900 000 forintra árazott konfiguráció hatmagos Core i7-9750H processzorral érkezik. Ennek alapórajele 2,6, turbója pedig 4,5 GHz, amely két érték egyaránt 400 MHz-es ugrást jelent az elődhöz képest. Akinek kevés lenne a hat darab processzormag, az némi felárért (na meg akkus üzemidőért) cserébe a Core i9-9880H vagy 9980HK CPU-kat is választhatja. Előbbi 2,3, utóbbi pedig 2,4 GHz-es alapórajellel rendelkezik, a turbó pedig rendre 4,8, illetve kerek 5 GHz-en tetőzhet. A legerősebb, az Apple szerint a közvetlen előd hatmagosoknál akár 40 százalékkal nagyobb tempóra képes CPU-val bruttó 1 133 000-ra ugrik az árcédula. Amennyiben memóriából (32 GB) és GPU-ból (Vega 20) is a legerősebbet választja a vásárló, akkor 1 406 000 forinton áll meg a végösszeg, amit egyébként nagyobb SSD-vel még feljebb lehet srófolni.

A 13-as MacBook Prók szerényebb frissítésben részesültek. A kisebbik gépeknél egy négymagos processzor jelenti a legerősebb opciót, ám ami még ennél is szomorúbb, hogy az Apple továbbra is kínál kétmagos modelleket, ami így 2019 közepe táján nagyon nehezen egyeztethető össze a Pro mantrával. A legerősebb 13-as MBP tehát egy nyolcadik generációs Core i7 processzor tartalmaz, amelynek alapórajele 2,8, turbója pedig 4,7 GHz. A legolcsóbb négymagos konfigurációért bruttó 680 000 forintot kér az Apple, amelyet az említett Core i7-tel könnyen fel lehet lőni 870 000-re, és akkor még mindig csak 8 gigabájt RAM és egy 512 gigabájtos SSD van a notebookban.

Pillangómechanika immár negyedszer

A processzoroknál fontosabb, hogy az Apple tovább finomította a 2015-ös bemutatása óta folyamatosan problémás, pillangómechanikás billentyűzetét. Ezzel már a negyedik iterációját tapossa a koncepció, amely legutóbb a WSJ erősen negatív hangvételű cikke miatt került a figyelem középpontjába. A gépelés közben fellépő hibákat az okozza, hogy a mechanika és a billentyűk közé viszonylag könnyen beszorulnak kisebb szennyeződések, amely miatt a gombok beakadhatnak, vagy épp ellenkezőleg, nem érhetik el az alattuk húzódó kapcsoló aktiválásához szükséges szintet. Ebből adódóan gépelés közben könnyen kimaradhatnak egyes karakterek, vagy épp duplázás, netán triplázás (vagy teljesen beragadt billentyű) lehet az esetenként igencsak bosszantó végeredmény.

Az Apple márciusban elismerte, hogy a felhasználók egy részét valóban érinti a probléma, azonban a vállalat idézett szóvivője szerint a többség elégedett a harmadik generációs fejlesztéssel. Ennek némileg ellentmond, hogy pár hete a cég magasabb prioritást adott a problémának, amelynek javítását a korábbi gyakorlattal ellentétben már az átvételi pontokon el kell végezni, nagyjából egy napra rövidítve a szervizelés átfutási idejét. Ez azonban csak tüneti kezelés, a probléma remélhetőleg immár tényleg végleges megoldását a frissített MacBook Prókkal most megjelent negyedik generációs fejlesztés adja. Az Apple nem részletezte az újabb módosításokat, egyelőre mindössze annyi derült ki, hogy az anyaghasználaton változtattak a mérnökök, amelytől remélik, jelentősen csökken majd a problémák száma. A módosított klaviatúrát a régebbi modellek is megkaphatják, a vállalat még a tavalyi MacBookokra is kiterjesztette korábban indított billentyűzetjavítási programját.