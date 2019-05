A Honor is a kamerára fekszik rá

A fő brandje alatt megjelenő csúcsmodellek után a Honor telefonoknál is a fényképezésre helyezi a hangsúlyt a Huawei: bemutatkozott a Honor 20 família két új zászlóvivője, amelyekbe a gyártótól már ismert erős hardver mellett a kamerás újítások is utat találtak. A Honor az anyacég számára kifejezetten borús időkben dobja piacra készülékeit, miután a Google a napokban az Egyesült Államok elnöki rendeletének folyományaként megvonta támogatását a Huawei okostelefonjaitól - ez ugyanakkor a most bejelentett Honor modelleket előreláthatólag nem érinti.

Az új kínálat élén a Honor 20 Pro lovagol, a gyártótól megszokott nevezéktanhoz illeszkedve. A készülék formaterve szemből az egyebek mellett a Honor View 20-ból is ismert kialakítást idézi, magyarán egy "teli" kijelzős készülékről van szó, a bal felső sarokba ütött kameralyukkal. A képátló 6,26 hüvelyk, az IPS panel felbontása pedig 1080x2340 pixel, ami 412 PPI-s pixelsűrűséget eredményez. A telefont megfordítva már szembeötlőbbek a különbségek, az eszközön ugyanis függőlegesen elrendezve egy négy szenzorból álló kamerarendszert találunk - és az ujjlenyomat-olvasó is hiányzik a hátoldalról. Ez utóbbit ugyanakkor a gyártó nem a kijelző alá bújtatta, helyette a telefonon oldalt, a bekapcsológombban helyezte el, ami továbbra is kényelmes használatot biztosít, noha az asztalon fekvő telefon feloldásához azért kézbe kell venni az eszközt.

A készülékházban a vállalat tavaly év végén bemutatkozott HiSilicon Kirin 980 csúcslapkáját találjuk, két 2,6 gigahertzes és két 1,92 gigahertzre állított Cortex-A76 maggal, illetve négy 1,8 gigahertzen ketyegő Cortex-A55-tel. RAM-ból 8 gigabájt, tárhelyből 256 gigabájt jutott a telefonba, microSD-s bővítési lehetőség nélkül, noha ekkora tárterület mellett ez valószínűleg senkinek nem lesz különösebben fájdalmas. A telefonba a vállalat egy testes, 4000 mAh kapacitású telepet gyömöszölt, amely a gyártó 22,5 wattos SuperCharge töltőjével fél óra alatt pumpálható fel nulláról 50 százalékra.

De térjünk rá a hátoldali kamerákra: a Honor 20 Pro fő szenzora egy ütős, 48 megapixel felbontású Sony IMX586 érzékelő, amely az oszlopban középen helyezkedik el - ezt láthattuk a Honor View 20-ban is, noha más lencserendszer mögött. Jelen esetben f/1.4-es optikáról van szó, amelyhez elektronikus és optikai képstabilizáció is párosul - utóbbi a 8 megapixeles telefotó kameránál is ott van, amely 3x optikai zoomot ígér. A készüléken emellett egy ultraszéles látószögű, 16 megapixeles kamera is elfért, 117 fokos látómezővel - illetve ráadásnak egy két megapixeles szenzort is találunk rajta, kifejezetten a makrófotókhoz. Az eszközt továbbá lézeres autofókusszal is felszerelte a gyártó. Mindezek mellett a kijelzőbe ütött kamera sem mondható visszafogottnak a maga 32 megapixeles felbontásával. Az eszköz szokás szerint egy sor szoftveres megoldással is kiegészül a fotók feltuningolására, mint a Super Night Mode, amely több fotóból állít össze egy jó minőségű éjszakai - vagy gyenge fényviszonyok között lőtt - fényképet.

Szorosan a nagy testvér mögött

A Honor 20 szinte megegyezik a nagyobb testvérrel, beleértve a dizájnt és az eszközben dolgozó vasat is, noha az akku egy kicsit kisebb, 3750 mAh kapacitású - a gyorstöltés azonban itt is támogatott. A fő különbséget a kamerákban kell keresni, erről a modellről ugyanis lemaradt a telefotó lencse, helyette egy 2 megapixeles mélységérzékelő került a hátoldalra. Itt a 48 megapixeles fő szenzor is f/1.8-as, vagyis lényegében megegyezik a View 20-ban látott kamerával, illetve az optikai képstabilizáció is kimarad a felhozatalból. A Honor 20 modell 6 gigabájt RAM-mal és 128 gigabájt tárterülettel érhető el.

A készülékek pontos hazai rajtja egyelőre nem ismert - ami viszont az árazást illeti, a Honor szokás szerint alálicitál a csúcskategóriában megismert árcéduláknak, a Honor 20 Pro bruttó 599, a Honor 20 pedig bruttó 499 euróért lesz megvásárolható.