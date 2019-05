A Huawei és a Google viszonya - ami mögötte van

Nem a versenytársaktól, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnökétől kaphatja fennállásának eddigi talán legnagyobb pofonját a kínai Huawei Technologies. Ahogy azt lapunk múlt héten megírta, a gyártó Donald Trump elnök múlt szerdán aláírt elnöki rendeletének értelmében rákerült az International Emergency Economicy Power Act (IEEPA) törvényben meghatározott úgynevezett Entity List-re, melyen azok az entitások (cégek, államok vagy akár magánszemélyek) szerepelnek, akik illetve amelyek nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az Egyesült Államokra nézve. A fenti törvény értelmében a listán szereplő entitások részére csak külön kormányzati engedéllyel szállítható amerikai technológia - beleértve a hardver mellett a szoftvert is. Az igazi bomba tegnap robbant, a törvény hatálya ugyanis nagyon úgy tűnik, kiterjed a Google-re is, mely számos, az Android operációs rendszerhez köthető, annak működését szervesen befolyásoló technológiát licencel a Huawei részére.

Nincs se Services, se Play Protect

A múlt heti döntés értelmében így a Google a jövőben többek között semmilyen támogatást nem nyújt a Huawei számára az egyébként szabadon felhasználható Androidot illetően, illetve nem biztosít hozzáférést a licencköteles Google Play Services és Google Play Protect szolgáltatásokhoz - előbbi számtalan androidos applikáció (pl. YouTube, Gmail stb.) működésének elengedhetetlen kelléke, utóbbi pedig a Play Áruházból letöltött szoftverek biztonsági integritására ügyel. A szoftvercég ugyanakkor igyekezett lehűteni a forrongó kedélyeket, így Twitter-üzenetben közölte, hogy a már megvásárolt Huawei készülékek tulajdonosai számára a két említett szolgáltatás a továbbiakban is elérhető lesz, mivel a rendelet hatálya nem visszamenőleges.

A fentiek ezzel együtt erősen kérdésessé teszik a már megvásárolt, aktivált Huawei készülékeken futó Android környezet támogatásának további ütemét illetve irányát. Így két, rendkívül fontos kérdésre egyelőre nincs megnyugtató válasz: Egyrészt nem tudni, hogy a Huawei készülékek ezt követően kapnak-e rendszeres Android biztonsági frissítéseket, illetve ha kapnak, mennyi ideig, másrészt nem tisztázott az sem, hogy az újabb Android főverziók megjelennek-e a már forgalomban lévő készülékekre.

Több százezer cég perelhet

Bár az ügy fogyasztóvédelmi aspektusai sem mellékesek, az incidens elsősorban a Huawei okostelefonokat nagy mennyiségben, flottákban vásárló cégek számára járhat különösen kínos következményekkel. A Google éppen tavaly év elején vezette be az Android (nagy)vállalati elterjedését elősegítő Android Enterprise Recommended (AER) programot, mely több, kötelező vállalást is előírt a résztvevő gyártók számára, így például azt, hogy a készülékekre a megjelenéstől számított három évig legalább 90 naponta kötelező a biztonsági frissítések kiadása, valamint típusonként szavatolni kell legalább egy új Android főverzió megjelenését.

A Huawei elsők közt csatlakozott ehhez a programhoz, a cég tavaly februárban büszkén jelentette be, hogy a Mate 10 sorozat, a P10 sorozat és a P smart készülékek megkapják az AER plecsnit - később ezekhez a típusokhoz újabbak is csatlakoztak. Ezzel szemben a mai állapotok szerint a Google Enterprise Solutions Directory keresőjében egyetlen Huawei készülék sem jelenik meg az AER-megfelelőséggel rendelkező eszközök találati listáján, ami azt sejteti, hogy a Google - alighanem a múlt szerdai döntés hatására - villámgyorsan eltávolította a kínai gyártó megoldásait a programból.

A Huawei témában kiadott hivatalos nyilatkozata „A Huawei jelentősen hozzájárult az Android fejlődéséhez és növekedéséhez világszerte. Mint az Android egyik legfontosabb globális partnere, szorosan dolgoztunk nyílt forráskódú platformjaikkal, hogy olyan ökoszisztémát fejlesszünk ki, amely mind a felhasználók, mind az iparág számára előnyös. A Huawei továbbra is biztosítja a biztonsági frissítéseket és az értékesítés utáni szolgáltatásokat minden már értékesített vagy kereskedelmi forgalomban kapható Huawei, illetve Honor okostelefonon és tableten. Továbbra is biztonságos és fenntartható szoftver-ökoszisztémát építünk majd, annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményt biztosíthassuk felhasználóink számára világszerte.”

Mindez azonban a Huawei flottákkal rendelkező cégek számára aligha mérvadó, ezen cégek száma világszerte alsó hangon több százezer, de akár több millió is lehet - a HWSW által megkérdezett jogi szakértők szerint ezek alappal perelhetik a Huawei-t, de ha a licencmegállapodás értelmében külön szerződtek a Google-lel is, akár a Google-t is az AER szerint meghatározott előírások esetleges nem teljesülése esetén.

Az ügy a céges partnerek mellett több százmillió fogyasztóra is hatással lehet - a Huawei a világ második legnagyobb, és egyben legnagyobb mértékben növekvő okostelefon-gyártójaként negyedéves szinten több tízmillió készüléket értékesít, többnyire szolgáltatópartnerein keresztül. Bár ebben a jogállásban a Huawei, a Google vagy az ellátási-értékesítési lánc bármelyik érintettje kvázi vis majorként hivatkozhat a Trump-adminisztráció döntésére, súlyos jogi kérdés, hogy az Egyesült Államokat fenyegető nemzetbiztonsági kockázat vajon ugyanakkora súlyú nemzetbiztonsági kockázat például a Huawei legnagyobb felvevőpiacán, Európában.

Úgy tűnik, a válasz nem, legalábbis az Egyesült Államok mindeddig sikertelenül próbálta elérni, hogy az európai nemzetállamok az USA-hoz hasonló módon lényegében teljes tiltólistára tegyék a Huawei megoldásait. Ezen törekvések esetén ugyanakkor alapvető különbség volt, hogy a fogyasztói piacokat gyakorlatilag egyáltalán nem érintették, az amerikaiak jobbára a Huawei mobilhálózati infrastruktúra-elemei kapcsán fogalmaztak meg súlyos biztonsági aggályokat.

A Google is belebukhat

Amennyiben a helyzet nem oldódik meg minden érdekelt számára megnyugtatóan a közeli jövőben, rendkívül súlyos, helyrehozhatatlan károkat okozhat a mindeddig megállíthatatlanul szárnyaló Huawei fogyasztói üzletágának, de akár a Google-nek is, mely az egyik legnagyobb partnerét veszítheti el. A kínai gyártó az idei évben a korábbi tervek alapján folytatta volna agresszív, elsősorban a dél-koreai Samsung Electronics számára rendkívül nyomasztóvá vált piaci terjeszkedését, így olyan készülékek megjelenése válhat vagy vált volna rövidesen esedékessé, mint a hajlítható kijelzős Mate X, vagy az első hagyományos kialakítású 5G-s Huawei okostelefon, a Mate 20 X - kérdéses, hogy ezek a készülékek a Google támogatása nélkül milyen formában és mikor jelenhetnek meg a piacon.

Emellett a Huawei aktívan részt vett a következő Android főverzió, az Android Q tesztelésében, a rá épülő EMUI-verzió bétatesztelését az elsők között kezdte meg a gyártó. A nemrég véget ért Google I/O konferencián a keresőcég még az egyik legnagyobb partnereként tüntette fel a Huawei-t, mellette több más, szintén kínai gyártóval, egyebek mellett a Xiaomivel vagy éppen az Oppóval.

Rövid távon tehát borítékolható, hogy a Huawei forgalmát negatívan fogják befolyásolni a múlt heti események, amennyiben pedig nem születik valamilyen egyezség vagy háttéralku, a kínai félnek sürgősen elő kell vennie egy B-tervet, melynek előkészítése a cég legfelsőbb vezetőinek korábbi nyilatkozatai szerint már javában folyamatban van. Ennek része lehetett korábban a chipgyártás házon belülre hozatala (a HiSilicon által), mely nagy mértékben csökkentette a Huawei amerikai kitettségét, ám könnyen lehet, hogy a mostani fejlemények tükrében a jövőben szoftverfronton is hasonló lépésre kell elszánnia magát a gyártónak.