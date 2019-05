Hatalmasat nőtt az első negyedévben a DIGI

Jóval a piaci átlag felett bővült szinte minden szegmensben a DIGI Communications NV. magyarországi leányvállalata, a DIGI Távközlési Kft. az idei év első három hónapjában - derül ki a cégcsoport tegnap kiadott első negyedéves üzleti jelentéséből. A riport érdekessége, hogy ez volt az első alkalom, amikor a Bukaresti Értéktőzsdén jegyzett társaság olyan jelentést adott ki, melyben a DIGI által tavaly felvásárolt Invitel számai is szerepelnek.

Az éves összehasonlításban kiugróan magas növekedés értelemszerűen elsősorban ennek a felvásárlásnak is köszönhető - a cégcsoport magyarországi árbevétele az év első három hónapjában elérte az 55 millió eurót, ami 47,5%-os növekedésnek felel meg az előző év ugyanezen periódusával összehasonlítva. A növekedés a jelentés szerint az Invitel integrációja mellett annak is köszönhető, hogy a hazai leányvállalat új vezetékes portfóliót vezetett be március elején, melyről a HWSW is beszámolt korábban részletesen.

A DIGI magyarországi kábeltévé-előfizető bázisa a tavaly március végi 505 ezer háztartásról az idei periódus végén 692 ezer háztartásra nőtt, ami 37%-os növekedést feltételez - az Invitel-akvizícióból származó növekedést leszámítva a bővülés 4%-os. Ennél is nagyobb mértékben nőtt a vezetékesinternet és más adattermékeket igénybe vevő előfizetői bázis: A DIGI jelentése szerint a tavaly márciusi 476 ezer háztartás után idén március végén 753 ezerben volt DIGI-s internetszolgáltatás, ami 58,2 százalékos bővülést feltételez. A növekedés még az Invitel felvásárlásából származó ügyfélbázis-bővülést nem számítva is jelentős, 9,2%-os.

Bár egyre kevésbé számít meghatározó szegmensnek, hasít a vezetékes telefon is a cégnél, az ügyfélbázis mérete legalábbis a magyarországi leányvállalatnál itt nőtt a legnagyobb mértékben éves szinten, 78%-kal, 387 ezerről 689 ezerre. A tulajdonos anyacég szerint az Invitel felvásárlásából származó növekedést nem számítva is erősen teljesített a vállalat, köszönhetően az elmúlt időszakban végrehajtott optikai hálózatfejlesztéseknek.

Az Invitel felvásárlása természetesen a cég működési költségére is hatással volt, a társaság kiadásai negyedéves szinten 29,4-ről 45,4 millió euróra nőttek - az akvizícióval kapcsolatos költségekkel nem számolva a kiadások összességében a normál piacbővülés ütemét tükrözik.

A DIGI induló magyarországi mobilszolgáltatásáról szinte semmi sem árulkodik a jelentésben, az üzletág romániai teljesítményét azonban jól fel lehet mérni rajta keresztül. Az üzleti jelentésben szereplő adatok értelmében a cég mobilos ügyfélbázisa a negyedév végén éppen csak meghaladta a 3,4 millió előfizetőt, ami 1 százalékon belüli növekedést feltételez. Rendkívül beszédes az egy előfizetőre jutó átlagos árbevétel mértéke, ami a román DIGI Mobilnál 4,6 euró volt az előző negyedév végén - ez napi árfolyamon számolva nem éri el a havi 1500 forintot.