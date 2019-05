A Western Digital vezeti a zsugorodó merevlemezpiacot

A piackutató szerint az eladások 45,8 százalékát húzta be az idei év első negyedévében a WDC. A második helyezett Seagate 40,9 százalékkal lemaradva a második, a harmadik és egyben utolsó pozícióban lévő Toshibának pedig a fennmaradó 13,3 jutott. A viszonylag gyors zsugorodásban lévő piacon egyre fontosabb nagyvállalati modellek eladásában is a Western Digital vezet. Ebben a szegmensben már utcahossznyi, mintegy 55,7 százalékos a cég részesedése, ami mellett a Seagate-nek csak 35,2, a Toshibának pedig 9,1 százalék jutott. A Seagate számára ez azért is rossz hír, mert ilyen alacsony részesedést 2014 óta nem mértek. A Toshiba ugyanakkor örülhet, hisz egy éve még csupán 5,9 százalékot tudott kihasítani az enterprise termékek piacából.

Pezsgőt ugyanakkor sem a WDC, sem pedig a Toshiba nem bonthat, a TrendFocus adatai ugyanis megerősítik a merevlemezpiac nagy ütemű zsugorodását. Az idei év első negyedévében mindössze 5 milliárd dollár folyt be az eladásokból, amely a csúcsot jelentő 7 évvel ezelőtti értéknek valamivel kevesebb mint fele. Bár utóbbiban nagy szerepe volt az akkori magas áraknak, a csökkenés a leszállított darabszámban is egyértelműen megmutatkozik. Az év első három hónapjában csak 77,6 millió darab HDD fogyott, ami ugyancsak jelentősen elmarad a csúcsot jelentő 2014-es 140 milliótól.

A különböző szegmensek eredményeit nézve nem meglepő a meredek csökkenés. Az elemzőcég mérései szerint ugyanis az elmúlt negyedévben a nearline enterprise diszkek kivételével szinte az összes többi terméktípus értékesítése csökkent. A TrendFocus külön vizsgálta a 2,5-ös (mobil) és 3,5-ös (asztali) PC-s HDD-ket, a szórakoztatóelektronikai termékekbe szánt modelleket, valamint az üzleti kritikus és nearline nagyvállalati merevlemezek eladásait. A legmeredekebb zuhanást a 2,5 hüvelykes konzumer modellek produkálják, melynek oka, hogy egyre több gyártó szállítja SSD-vel notebookját. Az asztali számítógépekbe szánt modelleknél kevésbé meredek a csökkenés, de ott is egyértelmű, hogy a mechanikus drive-ok napjai meg vannak számlálva. A gyártók számára a nearline enterprise piac jelentheti a kapaszkodót, ahol egy kisebb hullámvölgy után megindultak felfele az értékesítések. Lassan két éve ez a szegmens produkálja a legnagyobb forgalmat, így nem csoda, hogy a szereplők elsősorban már az ilyen termékek fejlesztésére fókuszálnak.

A konzumer termékek piaca várhatóan nagy tempóban zsugorodik majd tovább. A csökkenés mértéke a NAND flash-alapú meghajtók, vagyis az SSD-k árának alakulásától függ. Ahogy a HWSW arról a közelmúltban beszámolt, történelmi mélyponton van az SSD-k ára, a szakértők pedig további mérséklődést várnak az év végéhez közeledve. Emiatt a merevlemezes piacot vezető WDC-nek és a Toshibának kevésbé kell aggódni, ugyanis mindkét cég rendelkezik NAND-os kompetenciával. Egyedül a Seagate helyzete kérdéses, amelynek egyelőre jobb híján valamelyik beszállítótól (jelen esetben a Microntól) kell vásárolnia NAND-okat az SSD-k előállításához.