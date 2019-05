Beengedte alkalmazásboltjába a Steam Linket az Apple

Nagyjából egy év várakozást követően bekerülhetett az Apple alkalmazásboltjába a Steam Link. Az app segítségével immár az iPhone és iPad, illetve akár az Apple TV tulajdonosok is streamelhetik Steam játékkönyvtáruk kedvenc címeit. Ehhez továbbra is egy megfelelő erőforrásokkal rendelkező PC, illetve egy kellő sávszélességet és stabilan alacsony késleltetést biztosító, lokális hálózat szükséges. Utóbbihoz a PC és a router közé Ethernet összeköttetést, a legalább iOS 10-et futtató okostelefon vagy tablet összekapcsolásához pedig egy megfelelően magas jelerősségű 5 GHz-es Wi-Fi kapcsolatot javasol a Steam.

A fejlemény azért is hírértékű, mert az Apple bő egy éve először jóváhagyta, nem sokkal később viszont kitiltotta az App Store-ból a Steam Link alkalmazást. Az online játékbolt szerint az Apple "üzleti konfliktusra" hivatkozva ebrudalta ki szoftverét az alkalmazásboltból, így az elmúlt nagyjából egy évben csak az androidos változatot lehetett használni. A Valve természetesen fellebbezett az Apple döntése ellen, azzal védekezve, hogy a Steam Link semmi mást nem csinál, mint helyi hálózaton implementál tükrözést (mint a Remote Desktop), akárcsak tucatnyi más alkalmazás is az App Store-ban. A fellebbezést az Apple döntnökei azonban még annak melegében elutasították.

A Valve nem közölte, egészen pontosan mibe is kötött bele az Apple. Minden bizonnyal az lehet a gond, hogy a Steam elsősorban egy alkalmazásbolt, ezeket pedig csak úgy engedi be saját ökoszisztémájába az Apple, ha megfizetik az igencsak vaskos 30 százalékos sápot minden vásárlás után. Ahogy tavaly, úgy a Valve most sem közölte, hogy végül mivel sikerült meggyőzni az Apple-t a jóváhagyásáról, az első tapasztalatok alapján azonban vélhetően épp az egyes funkciók, köztük a vásárlás kigyomlálása lehetett a kulcs. Az androidos verzióval ellentétben ugyanis iOS-en sem a Steam Chat, sem a Community, sem pedig a Store nincs jelen, kizárólag a felhasználó már megvásárolt játékait gyűjtő Game Library érhető el.

A semminél azonban ez is sokkal több, pláne annak fényében, hogy a Steam már dolgozik a Link Anywhere nevű fejlesztésén, amely már a távol játékot is lehetővé megfelelő minőségű internetkapcsolaton keresztül. Az egyelőre béta fázisban létező szolgáltatás csak androidos készülékkel próbálható ki, ám a friss fejlemények tükrében később akár az Apple egyes eszközeire is megérkezhet. A cupertinói cég egyébként épp most próbál nyitni a játékpiac irányába: a vállalat Apple Arcade néven indít szintén előfizetéses szolgáltatást, amelyen keresztül a felhasználók egy sor iOS-es címet érhetnek el, iPhone, iPad, Apple TV vagy akár Mac készülékeken.