Belép a sportkamerák piacára DJI

Direkt riválist állít a GoPrónak a legnagyobb dróngyártó, a DJI bejelentette első, dedikált sportkameráját, a DJI Osmo Actitont. A DJI kamerájának fő riválisa a GoPro Hero 7 Black készüléke, amelyhez nagyon hasonló áron, és képességekkel érkezik - persze akad azért néhány fontos megkülönböztető paraméter.

Az Osmo Action egy 1/2,3 hüvelykes szenzort kapott, 12 megapixeles felbontással. Az f/2.8-as kamera 145 fokos látómezőt biztosít, HDR támogatással érkezik, illetve 60 FPS-es 4K videó rögzítésére képes. Természetesen az eszközzel RAW formátumban is készíthetők fényképek, továbbá elektronikus képstabilizációval is kiegészül. A kamera a gyártó ígérete szerint egy feltöltéssel 63 percnyi 4K/60 FPS tartalmat rögzít, míg Full HD felbontás és 30 FPS, illetve kikapcsolt képstabilizáció mellett ez egészen 135 percig tolható ki. A kamera magában 11 méter mélységig vízálló, de a gyártó tokot is elérhetővé tesz hozzá, amely 60 méter mélységig védi a 124 grammos eszközt.

A legfeltűnőbb különbség azonban, hogy az Osmo Action a hátoldali mellett egy előlapi kijelzőt is kapott. A készülék hátlapján egész pontosan egy 2,24 hüvelykes, elején pedig egy

1,4 hüvelykes panel található, mindkettő 750 nites fényerővel, így azok tartalma erős napsütésben is jól látható. A fényképes vagy videós szelfik készítésekor az előlapi kijelző kifejezetten jól jöhet a kamera felhasználóinak. Ugyancsak hasznos az eszköz oldalán található "Quick Switch" gomb is, amellyel gyorsan lehetőség van váltani a kijelzők, vagy épp a felvételi módok között is, legyen szó fotó, videó, time-lapse vagy lassított felvétel rögzítéséről. Az Osmo Action a gyártó weboldaláról már megrendelhető, nettó 359 dolláros áron.

A DJI és a GoPro csatározása nem új keletű, noha korábban épp utóbbi próbált betörni a dróngyártó piacára. A GoPro 2016-ban mutatta be saját négyrotorosát, a Karma drón rajtja azonban nem volt túl sikeres, egyrészt mert napokkal később jelent meg új DJI Mavic Pro eszköze, másrészt mert a gyártó egyből belefutott egy komolyabb műszaki hibába a Karma drónokkal, amelyek több esetben lezuhantak, így kénytelen volt visszahívni az összes értékesített terméket.

Az Osmo Action rajtja most fájdalmas lehet a GoPro számára, miután a szabadban, sportrendezvényeket, vagy egyéb, mozgalmas eseményeket filmezők bevásárlólistáin eddig is kötelező elemek voltak a cég drónjai - mostantól azonban egy füst alatt a különálló kamerát is megvehetik a gyártótól.