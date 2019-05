Korlátlan videózással újít a Vodafone

Újabb tematikus, korlátlanságot biztosító kiegészítő csomaggal jelentkezett május elején a Vodafone Magyarország. A Video Pass fantázianevű opcióval az eddigi gyakorlatnak megfelelően bizonyos alkalmazások használata nem fogyasztja az előfizetéshez tartozó havi adatkeretet - ezúttal öt népszerű videostreaming-platform került be az eddig elsősorban közösségi alkalmazásokat, zenei streaming szolgáltatásokat és navigációs appokat tartalmazó körbe; a YouTube mellett az HBO GO, a Netflix, az Amazon Prime és a Da Vinci Kids. Akárcsak korábban, úgy ezúttal is egészen addig biztosított a korlátlanság, míg az előfizető havi adatkeretét nem használta fel teljesen más célra.

A szolgáltató a Video Pass csomagért havonta 5000 forintot kér, ám a májusban megújult RED portfólió két új tagjára (RED Live és Live+) előfizetőknek a korábbi Social Pass és a Connect Pass mellé felár nélkül jár az opció. A Pass szolgáltatások által biztosított korlátlanság belföldön és az uniós tagországokban egyaránt biztosított - utóbbi esetben addig, amíg az ügyfél el nem érte az EU-s adatforgalmi korlátot.

A Vodafone szerint az új Pass konstrukciókra komoly igény mutatkozik, így egy 2017-es kutatás szerint a 16-37 éves hazai internetezők hetente néznek valamilyen videós tartalmat online. Ezt részben megerősíti egy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére készült tavalyi reprezentatív felmérés is, mely szerint az okostelefonnal rendelkező, 14 évesnél idősebb felhasználók 62%-a néz videókat rendszeresen a YouTube-on a készülékével - igaz, azt egyik felmérés sem taglalja, hogy mindezt mobilnet-kapcsolaton vagy Wi-Fi -n keresztül teszik az előfizetők.

A Video Pass konstrukció használatával kapcsolatos egyetlen kikötés, hogy a streaming felbontása mobilneten keresztül a készülék beállításaitól és képességeitől függetlenül 480p -re skálázódik - ezt a gyakorlatot egyébként a teljes korlátlanságot biztosító RED Infinity tarifa 2017-es bevezetése óta alkalmazza a Vodafone. Ezzel együtt a szolgáltató a Video Pass csomaggal jóval nagyobb potenciális adatforgalmat biztosíthat az előfizetőknek, hiszen a Social Pass és Connect Pass opciókban szereplő chatplatformok lényegesen kisebb adatigényű applikációkat tartalmaznak.

Összehasonlításképpen napi félórányi SD-felbontású streaming video platformtól függően havonta körülbelül 10-15 GB adatforgalommal jár, ugyanekkora adatmennyiséget nagyjából kétezer, fotóval ellátott közösségi média poszttal vagy több száz órányi streaming zenehallgatással lehet összehozni.