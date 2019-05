Az Apple összes operációs rendszere frissült

A továbbfejlesztett szoftverek elsősorban a cég tévés és videós streamingszolgáltatására, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokra fókuszálnak, a szokásos optimalizációk és hibajavítások mellett. Mindezek szellemében frissült az iOS-en és tvOS-en elérhető Apple TV alkalmazás, illetve a cupertinói cég korábbi ígéretéhez hűen kiterjesztette az AirPlay 2 támogatást, melynek hála már a Samsung egyes televízióival is használható a kép és hang sugárzásához készített háziszabvány.

Az iOS 12.3 és tvOS 12.3 rendszerek egyik legnagyobb fejlesztését tehát a megújult Apple TV alkalmazás jelenti. Az app átalakított felhasználó felületet, illetve új funkciókat mutat be. Utóbbiak közé sorolható a Channels, mellyel az Apple reményei szerint könnyebben fogyaszthatóvá válnak a különféle hálózatokból (pl. HBO, Showtime) származó videós tartalmak. A korábbiakhoz képest további különbség, hogy a mozgóképeket immár az Apple saját háttérrendszeréből streameli az alkalmazás, mely a felhasználó oldalán optimális esetben jobb minőséget, Cupertinóban pedig több és részletesebb statisztikát eredményezhet. Ugyancsak változás, hogy a TV appból már az iTunes katalógus is elérhető, vagyis egyazon helyen lehet megvásárolni és megtekinteni a különféle tartalmakat. Ezek egy része a még márciusban beharangozott Apple TV+ szolgáltatással kap majd igazán értelmet, amit valamikor ősszel élesít a vállalat.

A megújult Apple TV alkalmazás mellett az iOS 12.3-mal megérkezett a januárban beígért AirPlay 2 kiterjesztés. A cupertinói vállalat ugyanis korábban megegyezett az LG-Samsung-Sony-Vizio négyessel, hogy azok egyes (újabb) okostelevízióikat felkészíthetik az AirPlay 2-re. A szabvány implementálásának hála már Apple TV beiktatása nélkül, közvetlenül (akár vezeték nélkül) lehet streamelni az iPhone, az iPad, vagy akár a Mac képét és hangját a készülékekre. Az említett négyes oldaláról egyelőre csak a Samsung bizonyos televízióival működik az AirPlay 2, de a közeljövőben a másik három gyártó termékei is megkaphatják a szükséges frissítést. Ugyancsak az iOS 12.3-as verziójával nyúlt hozzá az Apple News és Apple Music alkalmazásaihoz a cég: előbbi katalógusnézetet, utóbbi pedig az eddigieknél még inkább személyre szabott tartalomkínálatot nyújt.

A macOS Mojave 10.14.5-es verziójának telepítése után is használható a Samsung kompatibilis készülékeivel az AirPlay 2. Az Apple továbbá javított a 2018-as MacBook Prók hangzásának késleltetésén, amivel párhuzamosan a nem biztonságosnak ítélt Bluetooth eszközök párosítását letiltotta a cég. Ezen kisebb módosítások mellé egy jelentősen frissített macOS érkezhet a következő hónapokban, amelyről várhatóan a júniusi WWDC-n beszél majd részletesebben az Apple.

Végül, de nem utolsó sorban a watchOS 5.2.1 is befutott, amely tovább bővíti az EKG-mérés lehetőségét. Az Apple még március végén jelentette be, hogy az Európai Gazdasági Közösségben (rövidítve EGK) is elérhető lesz az Apple Watch Series 4 EKG-s funkciója. A támogatást azonban nem tudta egyidőben kiterjeszteni a cég, így Csehország, Horvátország, Izland, Lengyelország, illetve Szlovákia csak most kapta meg a szükséges szoftveres támogatást.