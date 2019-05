Igazi ThinkPadek érkeznek AMD processzorokkal

X sorozatú AMD-s gépeket már látott a piac, ezek azonban rendre a széria aljára érkeztek (pl. X100e, X120e). T-s ThinkPadbe még egyáltalán nem szállíthatott processzort a tervezőcég, így a T495/T495s modellek debütálást jelentenek a mindeddig Intel uralta szériában. A notebookokba a Picasso kódnevű, Ryzen Pro 3000 sorozatba tartozó négymagos processzorokat választhatják a vásárlók, a T495 esetében akár 32 gigabájt DDR4 memória társaságában.

A ThinkPad X395 a februárban bemutatott ThinkPad X390 AMD-s variánsának tekinthető, a két gép alapvető specifikációi a processzortól eltekintve nagyon hasonlóak. Négymagos Core i5 vagy i7 helyett ugyanis négymagos Ryzen 3 Pro 3300U, Ryzen 5 Pro 3500U, vagy Ryzen 7 Pro 3700U központi egységet szerel a gépházba a Lenovo. Ahogy arról a HWSW még január elején beszámolt, a modellek között az órajel és az integrált grafikus processzor számítási teljesítménye jelenti a legfőbb különbséget. Az X390-hez hasonlóan az AMD-s konfigurációban is 13,3 hüvelykes megjelenítő van, amely igénytől függően HD felbontású TN vagy FHD felbontású IPS panelt jelenthet. A DDR4-2666 szabványú memória kapacitása legfeljebb 16 gigabájtig tornázható fel, a háttértár szerepét pedig egy legfeljeb 1 terabájtos PCIe NVMe SSD töltheti be.

A kijelző és a gépház mellett az akkumulátort is áthozta az X390-ből a Lenovo, a fixen beépített, 6 cellás telep ugyanis az inteles konfigurációhoz hasonlóan 48 Wh kapacitású. A készülék oldalain két USB-C aljzat található, ám míg az X390-nél az egyik Thunderbolt 3 támogatással is rendelkezik, addig az AMD-s X395-nél ez lehetőség hiányzik, így be kell érni az USB 3.1 (Gen 2) szabvánnyal, ami elsősorban a külső GPU-ra pályázóknak lehet rossz hír. Az X395-ön továbbá egy microSD-olvasó, két hagyományos (Type-A) USB 3.1 (Gen 1), egy HDMI 2.0 csatlakozó (az inteles gépeknél egységesen 1.4-es a HDMI), valamint egy kombó fülhallgató-jack is helyet kapott. Jó hír, hogy az Intel platformjára épülő X390, illetve az AMD-s X395 tömege egyaránt 1,28 kilogramm, az azonban kevésbé pozitív, hogy várhatóan árazásban sem lesz eltérés, bár az X395 esetében még nem publikált hivatalos kezdőárat a Lenovo.

A gyártó az X395-nél látott recept alapján készítette el a ThinkPad T495 és T495s notebookokat is, azok azok alapját ugyanis az inteles T490 és T490s adja. Ennek megfelelően T-s modelleknél is a processzor jelenti a legfőbb különbséget. Az X395-tel szemben ugyanakkor a központi egységre csak egy opciót ad a Lenovo a Ryzen 7 Pro 3700U (csúcs)modell formájában. Az inteles gépekhez képest további eltérés, hogy a 14 hüvelykes panel "csak" FHD felbontású lehet, a WQHD nem választható az AMD-s gépeknél. A panel képátlóját tekintve ugyanakkor ez nem túl nagy érvágás, igaz a nagyobb felbontás mellé magasabb fényerőt (500 nit) és Dolby Vision HDR támogatást is nyújt a Lenovo.

A T490-T495 viszonylatban további eltérés, hogy az AMD-s modellnél nem opció a diszkrét GeForce MX 250 videokártya, bár ez a Radeon RX Vega 10 integrált GPU mellett talán nem akkora probléma. Szerencsére a memória kapacitásában nem differenciálta a két modellt a Lenovo: a T495 is rendelhető akár 32 gigabájt DDR4 RAM-mal. A Thunderbolt 3 támogatásról a T495/T495s esetében is le kell mondani, az akkumulátor kapacitásában és a gépek tömegében azonban nincs eltérés az inteles konfigurációkhoz képest.

Mire lesz ez elég?

Bár a Lenovónak már eddig is voltak AMD-s próbálkozásai a ThinkPad sorozatban, ezen konfigurációkat egyértelműen az inteles gépek alá pozicionálja a gyártó. Ez még a tavaly bemutatott termékek esetében is így volt, ahol egy dedikált, "A" jelölésű szériát különített el Ryzen processzoros termékeinek a cég. Az AnandTech tesztje alapján egyébként a ThinkPad A285 legnagyobb problémáját a magas üresjárati fogyasztás, illetve az ennek köszönhető gyenge akkus üzemidő jelentette, amely több órával elmaradt az inteles modellek értékétől. Az új AMD-s ThinkPadek specifikációi alapján bár az Intelt továbbra sem sikerült beérni, a legalább csökkent a lemaradás: az X390-re legfeljebb 17,6, az X395-re pedig 14,5 órát ígér a gyártó. Konkrétabb összevetést ebben az esetben is a független tesztek adhatnak majd.

A Lenovo korábbiaknál bátrabb AMD-s nyitását részben a tervezőcég termékeinek egyre kisebb lemaradása, illetve az Intel ellátási problémái adhatták. Ugyan a gyártási problémát az Intel többek között úgy kezelte, hogy a három legnagyobb PC-gyártó, vagyis a Dell, a HP, illetve Lenovo a magasabb volumen miatt elsőbbséget kapott a többi partner kárára, utóbbi valamiért most mégis jobbnak látta az AMD-s partnerség kiterjesztését.