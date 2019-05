Készpénzes fizetési opciót kap a Google alkalmazásboltja

Nem az értékelési mechanizmus átalakítása az egyetlen újdonság, amellyel a Google a Play Store kapcsán az idei I/O konferencia farvizén előállt, a vállalat ugyanis elérhetővé teszi a készpénzes fizetést is alkalmazásboltjában. A megoldás hosszú távon egyértelműen a feltörekvő piacokat célozza, ahol továbbra is jelentős a készpénzforgalom.

A "Pending Transactions" néven rajtoló funkció többféle, késleltetett fizetési módot is lehetővé tesz majd a felhasználók számára, köztük a banki átutalással és a készpénzes fizetéssel. Utóbbira a cég fizikai partnerüzleteiben lesz lehetőség. A megoldás használata egyszerű, a Play Store-ban történő vásárlásnál elég az alternatív fizetési módok között a felajánlott fizikai boltot választani, ezt követően pedig a kapott fizetési kódot a helyszínen a kasszánál felmutatni. Ezután a pénztárosnál készpénzzel fizethető ki az adott játék vagy app ellenértéke. A Google ígérete szerint a rendszer a bolti fizetést tíz percen belül regisztrálja, a felhasználó pedig ezután hozzáférhet a megvett szoftverhez, a vásárlásról pedig emailben számlát is kap - noha a levél érkezéséig a TechCrunch szerint akár 48 óra is eltelhet.

Noha a megoldás nagyban megkönnyíti a bankkártyával nem rendelkező (esetleg annak regisztrációjától ódzkodó) felhasználók dolgát, hátulütője is akad, az ilyen vásárlásoknál ugyanis nincs lehetőség pénzvisszatérítésre, az app árát csak Play Store kupon formájában kaphatják vissza az elégedetlen vásárlók. A Pending Transactions funkció várhatóan az új Google Play Billing Libraryval érkezik majd - arról a vállalat egyelőre nem beszélt, hogy a készpénzes fizetésre igénybe vehető partnerüzleteket milyen szempontok alapján válogatja majd össze. A Google első körben Mexikóban és Japánban teszteli majd az új szolgáltatást.

A cég azt reméli, a megoldással a fejlődő régiókban is növelni tudja majd fizető felhasználóbázisát, a táborba azokat is behúzva, akiket eddig a kizárólag elektronikus fizetési opciók tartottak vissza az appvásárlástól. A Google egyébként már korábban is vezetett be alternatív fizetési lehetőségeket alkalmazásboltjába, ilyen a például a még 2012-ben megjelent szolgáltatói számlázás, amelynél a vásárlásokat bizonyos mobilszolgáltatóknál lehetőség van a telefonszámlára terhelni.