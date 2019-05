Pénztárcabarát Pixelekkel rajtolt a Google I/O

Idén sem maradtunk Google I/O nélkül, a vállalat éves fejlesztői konferenciájára számos újdonságot tartogatott, a pénztárcabarát Pixel telefonoktól új okoskijelzőjén át a felturbózott Google Assistantig, Mindezek mellett a cég szolgáltatásainak adatvédelmét is igyekszik megerősíteni, illetve adatkezelésüket transzparensebbé tenni - amire az egyre személyre szabottabb megoldások tükrében szükség is van.

Olcsó(bb) Pixelek, csúcskamerával

A várva várt Google Pixel 3a okostelefonok lényegében a cég hajdani Nexus készülékeinek örökségét igyekeznek továbbvinni, azokkal a vállalat elérhetőbb áron kínálna a csúcskategóriából megismert funkciókat - még ha a vas oldalán egy kicsit vissza is tekerte a potmétert. A telefonok a Google (és sok más gyártó) szokásához híven kétféle méretben érkeznek, a mezei Pixel 3a egy 5,6 hüvelykes, 1080x2220 pixel felbontású panellel, míg a nagyobb Pixel 3a XL kereken 6 hüvelykkel, 1080x2160 pixel felbontással. Az eszközök hátoldala a szériától ismerős megjelenést hozza, a hátlap felső harmadában fényes, alatta matt borítással, egyetlen hátlapi kamerával - és hátoldali ujjlenyomat-olvasóval, úgy néz ki a kedvező árba nem fért bele a szenzor bepréselése a kijelző alá. A költségcsökkentés jegyében továbbá itt nem fém-, illetve üvegborításról van szó, a Pixel 3a modellek műanyag házban érkeznek.

A készüléket megfordítva ugyanakkor némileg retró megjelenést kapunk, az eszközökön alul-felül a csúcskategóriás Pixel 3-ból megismert, vaskosabb permek húzódnak, egyik modellnél sincs "teli" panel vagy notch. A klasszikus megjelenés persze így sem mondható sokkolónak, egyrészt mert olcsóbb modellről van szó, másrészt pedig mert a Google a csúcs-pixelek kijelzőinél sem törte össze magát, hogy a dizájntrendek élén lovagoljon.

Az eszközök belsejében ugyanazt a hardvert találjuk, azaz 4 gigabájt RAM-ot és 64 gigabájt tárhelyet - ezektől a számoktól ugyan senki nem fog ámulatba esni, főleg mikor memória terén egyes középkategóriás modellek is a fenti érték duplájával büszkélkednek. Ugyanakkor megint mutogathatunk a zászlóvivő Pixel telefonokra, amelyek hasonló mennyiségű RAM-ból gazdálkodnak, és széles körben pozitív visszajelzéseket kaptak, így nem kell megijedni az első blikkre szerényebbnek tűnő tartalékoktól. Ami a processzort illeti, mindkét új modellben egy Snapdragon 670 chip található, két 2 gigahertzes Kryo 360 Gold és hat, 1,7 gigahertzre beállított Kryo 360 Silver maggal. A kisebb modellben egy 3000 mAh, a nagyobban egy 3700 mAh kapacitású akku kapott helyet, amelyekkel a Google "egész napos, egész éjszakás" üzemidőt ígér.

Az eszközök igazán nagy dobása ugyanakkor a kamera, amelyet a legújabb csúcs-Pixelekből örököltek meg: a 12,2 megapixeles Sony IMX363 szenzorhoz optikai képstabilizáció is párosul, és minden jel szerint ugyanazt a teljesítményt hozza majd, mint a Pixel 3-akban - vagyis a piacon jelenleg elérhető egyik legjobb okostelefonos kameráról beszélhetünk. Ehhez persze a hardver mellett a Google szoftveres megoldásaira is szükség van, mint a rendkívül látványos éjszakai képekhez bevethető Night Sight amely több, különböző záridő mellett készített képet fésül össze egyetlen fotóvá, vagy a Top Shot, amely egy sorozatképből gépi tanulással választja ki a legjobban sikerültet. De a Super Res Zoom is eljut az eszközökre, amely szintén sorozatkép-készítéssel operál, a fotók közötti eltérések alapján meghatározza az egy-egy képen önállóan nem látható részleteket, ezek alapján pedig jó minőségű közelítést biztosít, optikai zoom nélkül is. Az előlapon egy 8 megapixeles kamera figyel.

Pixel telefonokról lévén szó, azokhoz a Google három évig biztosít biztonsági és főverzió frissítéseket is. Kellemes meglepetés továbbá, hogy a 3,5 milliméteres jacket is megtaláljuk az új modelleken, továbbá a HTC-től és a Google-től korábban megismert, "szorongatós" vezérlést is támogatják, azaz a telefon széleinek megszorításával aktiválható a Google Assistant, illetve egyéb funkciók is rendelhetők a mozdulathoz. A Pixel 3a nettó 399, a Pixel 3a XL nettó 479 dollárért vásárolható meg, ezzel a modellek házon belül is kifejezetten erős konkurenciát állítanak, főleg a csúcsmodellektől örökölt kamera fényében.

Nest zászló alá vonulnak a Home termékek

A hardveres hajrá a telefonokkal nem ért véget, a Google egy a háztartásokba szánt új okoskijelzőt is bejelentett - illetve azzal egyben némi brand-átszervezést is. A vállalat ugyanis bevonja Home termékeit a Nest márkanév alá, ezzel igyekszik központosítani, illetve áttekinthetőbbé tenni okosotthon-palettáját. Az új nevezéktannak megfelelően a frissen bejelentett okoskijelző is Nest Hub Max név alatt érkezik, és a már ismert Google Home Hubra is Nest Hubként utal már a vállalat.

A Nest Hub Max pontosan azt hozza amire egy hasonló terméknél számítanánk, 10 hüvelykes kijelzőjén a Google Photosból behúzott képek váltják egymást, továbbá felületéről lehetőség van a hálózatra csatlakozó okosotthon-kiegészítők vezérlésére is. A panel fölött egy kamera, pontosabban ahogy a Google is kiemeli Nest kamera is található a videohívásokhoz Google Duón keresztül, illetve a háztartás távoli szemmel tartásához a Nest app segítségével. A kamerának hála az eszköz kézgesztusokkal is vezérelhető, a kéz feltartásával például szüneteltethető az aktuális zene lejátszása. Természetesen az eszközről, akárcsak a cég okoshangszórói esetében, a Google Assistant is hangparancsra elérhető, illetve a Voice Match funkciót is támogatja, vagyis felismeri, hogy az adott háztartásban élő felhasználók közül épp ki beszél hozzá, és személyre szabott válaszokat ad - ugyanez ráadásul már a Face Match funkcióval is elérhető, azaz az eszköz arcfelismerésre is képes. Utóbbi kapcsán a Google siet hangsúlyozni, hogy minden, az arcok megjegyzéséhez és azonosításához szükséges adatot helyben tárol a készülék. A Nest Hub Max idén nyáron rajtol, nettó 229 dolláros árcédulával.

Beköltözik a telefonokra a Google Assistant

Ha pedig már a Google Assistantnél járunk, a virtuális segédnek is jutott az újításokból. Az asszisztens következő generációja a Google szerint jelentősen hatékonyabb lett, és a beszédfelismeréshez és -megértéshez használt, eddig nagyjából 100 gigabájtra rúgó, felhőben futtatott modelleket kevesebb mint 500 megabájtra sűrítette. Ezzel a megoldás már teljes mértékben helyben, az adott telefonon, vagy egyéb eszközön futtatható, ráadásul a felhős kommunikáció kiküszöbölésével szinte nulla késleltetéssel, illetve értelemszerűen internetkapcsolat nélkül is. A vállalat szerint az Assistant a telefonokra költözéssel a felhasználók kérdéseire-kéréseire tízszer gyorsabban ad választ, illetve a Continued Conversation funkciót is támogatja, azaz egyhuzamban több parancsot is kioszthatunk neki, nem kell mindegyik előtt elharsogni a "Hey Google" vezényszót. A helyben futtatható Assistant még idén megérkezik az "új" Pixel telefonokra - az egyelőre nem világos, hogy ez a frissen bejelentett Pixel 3a modelleket is takarja, vagy csak a várhatóan ősszel érkező új csúcsmodelleket.

A Google mindezek mellett igyekszik segédjét még személyesebbé tenni: a Personal References funkció zászlaja alatt újabb részleteket tanul majd meg a rendszer a felhasználókról, mint például hogy a névjegyzékben melyik személyre utal "anyuként" - ennek megfelelően pedig a későbbiekben is értelmezni tudja majd, a különböző utasításoknál kit takar ez a megszólítás. Ehhez az asszisztens beállítások menüje egy új lapot is kap, ahol a hasonló, személyre szabott információkat gyűjti - itt ezeket igény szerint törölni is lehetőség lesz.

A segéd eközben az autókat is egyre jobban belakja, rövidesen nem csak a Google Mapset használó navigációnál, de a Waze-t használva is bevethető lesz - sőt, az autók távvezérlése felé is nyit. Ez persze nem azt jelenti, hogy az Assistanttel elküldhetjük majd autónkat bevásárolni, lehetőség lesz viszont többek között már otthonról, hangparancsra előre beállítani a légkondit, hogy már előre lehűtött, netán befűtött járműbe ülhessünk be. Ez a funkció első körben a Hyundaitól ismert Blue Link, illetve a Mercedes Me Connect rendszereit támogató autókban válik elérhetővé.

A helyben végzett beszédfelismerést a vállalat egyebek mellett a hallássérültek segítésében is kamatoztatná, a fejlesztés alatt álló Live Relay funkcióval: utóbbival a bejövő hívások tartalma alakítható írott szöveggé - de a megoldás persze fordítva is működik, a hívás közben beírt szöveget is képes a hívó fél számára beszéddé alakítani.

Az Assistant megújításával a Google Duplex is frissül. A szolgáltatás, amely jelenleg főként telefonos időpontfoglalásra és egyeztetésre használható, az emberihez megtévesztésig hasonló beszédképességekkel, idén márciusban lépett ki a tesztidőszakból. A megoldás előzetes verzióban most a weben is elérhetővé válik - itt persze már nem a fejlett beszélőkéjét használja. A webes Duplexszel a vállalat a különböző foglalásokat célzó online adatlapok kitöltését egyszerűsítené le: ahelyett, hogy a felhasználónak magának kellene végigböngészni a weblapokat és egyenként kitöltögetni például egy szállodafoglalás információs mezőit (ami telefonon sokszor különösen hálátlan feladat), mindezt a Duplex végzi el, a szükséges adatokat több helyről, például a Gmailből vagy épp a Chrome-ban mentett információkból összegyűjtve. A funkció ugyancsak idén válik elérhetővé, első körben az Egyesült Államokban, illetve az Egyesült Királyságban, az Assistanttel szerelt androidos telefonok tulajdonosai számára. A rajtnál a szolgáltatás az autóbérlésre, illetve mozijegyvásárlásra korlátozódik majd.

Az Assistant egyébként a Google szerint már világszerte több mint egymilliárd eszközön dolgozik, több mint 30 nyelven, 80 országban érhető el (noha nálunk még várat magára), továbbá több mint 30 ezer egyedi eszközt támogat, 3500 gyártó zászlaja alatt.

Adatvédelem, adatvédelem, adatvédelem

Mivel lassan nem telik el hét biztonsági botrányok nélkül, a Google is igyekszik megerősíteni a felhasználók bizalmát adatkezelési gyakorlatában. Ennek kapcsán az idei I/O-n is szentelt időt az adatvédelemnek, kezdve a Google fiókhoz való egyszerűbb hozzáféréssel: a vállalat már minden nagy szolgáltatásból egy bökésre elérhetővé teszi a központi fiókot, ahol a felhasználók részletesen szabályozhatják, hogy a vállalat milyen adataikhoz fér hozzá.

Az egyes Google-alkalmazásokhoz tartozó dedikált adatok kezelése ugyanakkor így is nehézkes lehet, a vállalat azonban azt ígéri, a következő hónapokban ez utóbbi funkciókat is egyenesen az adott appokból teszi hozzáférhetővé. Ennek megfelelően például közvetlenül Maps felületén lesz lehetőség törölni a helyelőzményeket, vagy épp a YouTube-on a korábban megtekintett tartalmak listáját. A hasonló takarítás ráadásul a következő hónaptól nem csak a webes és alkalmazáselőzményeknél, de a helyelőzményeknél is automatizálható lesz, azaz a felhasználók rövidesen beállíthatják, hogy a tárolt adatokat a szolgáltatás minimum 3, maximum 18 havonta törölje. De néhány héten belül több szolgáltatásban akár megelőzhető is lesz az előzmények gyűjtése: a YouTube-on már most, a Maps és a Search felületén pedig "hamarosan" elérhető lesz a Chrome-ból jól ismert inkognitó mód. Ezt bekapcsolva a szolgáltatások semmilyen tevékenységet nem rögzítenek.

AR tatarozás

Végül de nem utolsó sorban a vállalat keresőjét, illetve a Google Lenst is megszórja egy sor gépi látási, illetve új AR funkcióval. A Search még ebben a hónapban AR-képes lesz, azaz a találatokat képes lesz 3D modellként a telefon kameraképén a felhasználó környezetébe is beilleszteni. Ezzel a használó jobb képet kaphat például az egyes találatok - a Google példájával élve egy testes fehér cápa - valós méreteiről. Mindehhez persze szükség van megfelelő 3D modellekre is a találatok között, így a funkció egyelőre korlátozottan, bizonyos témáknál (például az állatvilág) lesz bevethető, de a Google már több céggel is dolgozik a paletta kiszélesítésén.

A Lens is okosodik, az alkalmazásban a kamerát egy étlapra irányítva például automatikusan kiemeli, melyik fogások a legnépszerűbbek, majd azokról rögtön képeket, illetve véleményeket is feldob, a Google továbbá múzeumokkal is együttműködésre lép, ahol az app a kiállított tárgyakkal kapcsolatban ad új információkat.