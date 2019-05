Átrajzolja a Google az Android Autót

Tatarozáson esett át az Android Auto: a Google négy kerékre szánt felülete új dizájnt kap, amely várhatóan a nyár folyamán érkezik meg a támogatott modellekre. Félreértés ne essék, jelen esetben nem az autók saját infotainment rendszerére telepített Android variánsról van szó, hanem az okostelefonos alkalmazásról, amely lehetővé teszi, hogy a telefon kijelzőjének tartalmát az autó saját képernyőjén jelenítse meg, a vezetéshez optimalizált köntösben. A vállalat az átalakított felülettel egyszerűbb kezelhetőséget, illetve áttekinthetőbb megjelenést ígér.

A frissített rendszer az autóba beszállva automatikusan folytatja majd a korábban megkezdett média lejátszását, valamint a kiválasztott navigációs alkalmazást is feldobja, ahol a gyakran látogatott úti célokat is rögtön felajánlja - de a "Hey Google" hangutasítással is lehetőség van új célállomást megadni. A navigációs sáv is megújul, a futó appokat, például a Spotify-t a kijelző alján megjelenő menüsávban van lehetőség vezérelni, anélkül, hogy közben el kellene hagyni a Google Maps, Waze vagy egyéb navigációs app felületét.

Az új értesítési központ a hívások, üzenetek, értesítések kezelését könnyíti meg, azok egy bökéssel eltüntethetők, később pedig, ha az autó már áll, a felhasználó visszatérhet az üzenetekhez. A felület a manapság népszerű trendeknek megfelelően sötét üzemmódot is kap, amely az éjszakai autózásnál jöhet jól - illetve már a különböző kijelzőméretekhez is jobban alkalmazkodik, a Google ígérete szerint a UI már a széles panelekkel szerelt autóknál is a teljes képernyőt kitölti.

Az öt éve rajtolt Android Auto a Google szerint egyébként mára több mint 500 gépjárműtípust támogat, ötven különböző márka zászlaja alatt. A mostani bejelentések már a hamarosan rajtoló Google I/O fejlesztői konferencia előszelét jelentik, amelyen a vállalat jó eséllyel további újdonságokat is hoz majd autós platformjaira. A cég ugyanis a telefonok kiterjesztése mellett az autókra telepített Android elterjesztésére is egyre komolyabb erőfeszítéseket tesz, amelyhez partnerként már több autógyártót is maga mögött tudhat.