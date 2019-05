Az okostelefon-piac zsugorodik, a Huawei zakatol

Hatodik negyedéve csökkennek az okostelefon-eladások - derül ki az IDC elemzéséből. A kutatócég közzétette 2019 első negyedévére vonatkozó jelentését, amely szerint az időszakban mintegy 6,6 százalékkal kevesebb készülék talált gazdára, mint egy évvel korábban. Ez összesen 310,8 millió telefont jelent, ami a cég szerint az idei évet tekintve is globális mérséklődést vetít előre a szegmensben.

Egyetlen gyártó van talpon a vidéken

Ez azonban nem jelenti, hogy az időszaknak ne lennének meg a maga nyertesei: a Huawei visszaesés dacára a Q1-ben is remekelni tudott. Míg a legtöbb gyártó számottevő mínuszokkal küzd, a kínai vállalat éves szinten elképesztő, 50,3 százalékos növekedést tudott produkálni, ezzel a tavalyi első negyedévben jelentett 39,3 millió után idén 59,1 millióig lőttek ki az eladásai. Ezzel a gyártó látványosan nagyobb piacrészt is harap ki magának, természetesen a riválisok egyre nagyobb kárára. A Huawei piaci részesedése az egy évvel korábbi 11,8-ról így egészen 19 százalékig kúszott fel, miközben a belépőszinttől a csúcskategóriáig kitartóan ostromolja a piacot - ezzel stabilan tartja második helyét a szegmensben, és egyre nagyobb lendülettel éri be a továbbra is a piac élén lovagló Samsungot. A kínai cég mutatványa azért is különösen látványos, mert a térnyerést úgy tudta véghez vinni, hogy az Egyesült Államok piacán a kormányzattal való borús viszonya miatt nincs ott a szolgáltatók kínálatában.

Az említett Samsung megőrizte aranyérmét az idei Q1-ben, noha mind eladásai, mind piacrésze visszaesett az előző év első negyedéhez képest. A gyártó összesen 71,9 millió készüléket értékesített az idei év elején, ami 8,1 százalékos csökkenést jelent éves szinten. A mérséklődést a vállalat piaci részesedése is megérezte, az 23,5-ről 23,1 százalékra esett vissza, így a feltörekvő Huawei lassan karnyújtásnyira kerül a dobogó első helyéhez. A vállalat szerint mindenesetre a Galaxy S10 csúcsmodellek eladásai így is kielégítők voltak - láthatóan ahhoz azonban nem hoztak elég lendületet a cégnek, hogy megállítsa a csökkenést. A cégnek ráadásul a következő időszakokra sem túl rózsásak a kilátásai, mert bár a Galaxy S10 sorozat pozitív visszajelzéseket kapott, a cég hajtogatható csúcsmodellje, a Galaxy Fold az első tesztek során fájdalmas hibákba ütközött, ami miatt a vállalat el is halasztotta a készülék hivatalos rajtját.

A bronzérem szokás szerint az Apple-t illeti, igaz a piac gyengülése a cupertinói óriást is kifejezetten rosszul érintette, eladásai ugyanis nem kevesebb, mint 30,2 százalékot zuhantak. Az idei első negyedévben a cég 36,4 millió telefont tudott értékesíteni, ami a tavalyi Q1-es 15,7 százalék helyett idén már csak 11,7 százalékos piacrészre volt elég. Az IDC szerint ugyanakkor az év hátralévő részében a vállalat még visszanyerheti lendületét, reménysugarat jelent többek között az is, hogy nemrég a Qualcommal is sikerült elásnia a csatabárdot, és új partneri viszonyt helyezett kilátásba. Erre szükség is lesz, hiszen a nagy riválisok szinte mind rendelkeznek már 5G-képes okostelefonokkal, illetve a hajtogatható modellek is felsorakoztak - persze utóbbiak borsos ára, illetve a Samsungéhoz hasonló fiaskók miatt egyelőre legalábbis nem valószínű, hogy utóbbi eszközök hajtanák meg az eladásokat a szegmensben az év hátralévő részében.

Csak a kínaiak tudtak növekedni

A negyedik helyen a Xiaomi áll, 25 millió eladott telefonnal - ez 10,2 százalékkal múlja alul a megelőző év számait. A kínai vállalat ezzel kereken 8 százalékot hasít ki magának a piacból, 0,4 százalékponttal kevesebbet, mint egy éve. Egyelőre a vállalat az agresszív terjeszkedéssel sem tudott magának akkora jelenlétet kiépíteni magának a nyugati piacokon, hogy azzal megúszta volna a visszaesést, legfontosabb régióinak továbbra is Kína, India és Indonézia számít, melyek közül egyedül Indiában tudta növelni eladásait.

Az ötödik helyen két, szintén kínai gyártó, az OPPO és a Vivo osztozik - noha kérdés, mennyire kell külön számítani a két brandet, hiszen mindkettő a BBK Electronics leánycége, akárcsak a napokban új csúcsmodellel jelentkező OnePlus. A két vállalat eladásai hajszállal térnek csak el egymástól, a Vivo 23,2, az OPPO 23,1 millió telefont adott el az első negyedévben - ugyanakkor míg előbbinél ez derekas, 24 százalékos növekedést jelent, utóbbi 6 százalékos csökkenéssel érte el ezt az eredményt. A cégek így a tavalyi helyzethez képest helyet cseréltek a ranglistán, miután a Vivo 7,5 százalékra hizlalta fel részesedését, az OPPO viszont megtartotta 7,4 százalékát. A Vivo volt tehát a Huawei mellett az egyetlen cég, amely a nehéz időszakban növekedést tudott letenni az asztalra, elsősorban az indiai vásárlóknak hála.

Az IDC szerint a régiókat tekintve az Egyesült Államok piaca mutatta a legnagyobb csökkenést, ott mintegy 15 százalékkal estek vissza az eladások a tavalyi Q1-hez képest. Ebben nagy szerepet játszott az Apple gyenge teljesítménye is, miután az USA a cég fontos bázisát jelenti - de az elemzők szerint az Samsung, LG és más gyártók sem teljesítettek fényesen a térségben. Ez leginkább annak köszönhető, hogy különösen a csúcsmodellek esetében a vásárlók egyre tovább tartanak ki egy-egy készülék mellett, egyrészt azok hosszabb távon is kielégítő teljesítménye, másrészt a csúcskategória egyre borsosabb árazása miatt - de sokan az 5G rajt miatt is inkább kivárnak a technológiát támogató eszközök érkezéséig.