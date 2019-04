Már készül a Google az európai parlamenti választásokra

Több szolgáltatásában is bővíti a Google az álhírferismerést támogató funkciókat a május 23-26. közti európai parlamenti választások miatt. A cég segítsége természetesen nem egészen önzetlen, hiszen a felhasználók segítése mellett a termékeit érő támadásokat is szeretné elkerülni. Ráadásul az Európai Bizottság már régóta sürgeti az álhír-kérdés vagyis az online félretájékoztatás megoldását, többek közt a Google-lel kapcsolatban is. Így többszörösen visszatetsző lenne, ha a keresőóriás éppen az európai parlamenti választásokat befolyásolná az álhírekkel.

Márpedig közismerten a YouTube a félrevezető információk egyik legnagyobb terjesztője, ezért érthető módon a fejlesztések is nagy arányban a videós oldalra irányultak. A vállalat már év elején is hangoztatta, hogy jelentősen változtatott algoritmusán, amely már nem helyezi előtérbe a nézettségben ugyan jól teljesítő, de a nézői elégedettséget már korántsem segítő álhíres-áltudományos videókat. Tavaly pedig különböző kiemelt tartalmakat vezetett be Európa néhány nagyvárosában (pl. Németország, Egyesült Királyság, Franciaország), amit most Európán belül még több helyre szeretne kiterjeszteni a "következő hetekben és hónapokban".

Bár konkrét országlistát nem közölt a cég, de a törekvések alapján akár hazánkba is érkezhet a "Top News", amely az ellenőrzött forrásokból származó videókat emeli ki egy helyen. Továbbá a "Breaking News", ahol pedig a friss eseményekhez kapcsolódó, hiteles forrásból származó videókat lehet látni. Ezenkívül újdonságként érkeznek minden érintett országba a címkék, melyek megmutatják, ha egy csatorna kormányzati vagy állami támogatásban részesül - ez az Egyesült Államokban februártól elérhető. A Google indoklása szerint ezzel a funkcióval szeretné segíteni, hogy a nézők jobban megértsék a források hátterét a videók megtekintésekor.

A Top News kiemelés sok országban már tavaly óta működik

A YouTube mellett többek közt a Google News is frissül az európai választások hatására egy új "főcímmel", amelyen belül kifejezetten a választásokhoz kapcsolódó - az adott országban és EU-szerte megjelenő - megbízható hírek fognak megjelenni. Méghozzá a cég közleménye szerint minden európai országban megjelenik majd az új "rovat", ahol a News szolgáltatás elérhető.

Továbbá a Google a Trends szolgáltatását is bővítette az európai választások aloldallal, amelyen belül folyamatosan listázza a keresési trendeket. A felületen látható, hogy melyik európai parlamenti csoportra arányaiban mennyien kerestek a Google-ben, vagy általában milyen keresőszavak a legnépszerűbbek a választásokkal kapcsolatban, és honnan érkeznek a keresések. Franciaországgal, Németországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban pedig még részletesebben lebontva láthatóak az említett adatok.

Végül pedig a Google a tényszerűségellenőrző (fact check) eszközökkel kapcsolatban is közzétett néhány újítást, úgy mint az ellenőrzött tények keresését segítő oldalt és az ellenőrzőtt tények használatát jelző funkciót. Az oldalról pedig elérhetőek a funkciók API-jai is, hogy ha a fejlesztők szeretnének alkalmazást építeni a megoldásokra.

A kisebb-nagyobb funkciók ugyan valóban segíthetik a hírek forrásainak elemzését, és a hiteles források megtalálását, de az álhíreket továbbra sem fogják kiszűrni. A Google célja a felsoroltakból is látszik, hogy a félretájékoztatást tartalmazó hírek és videók elérhetetlenné tétele helyett inkább a kiemelt felületeken változtasson, és itt az algoritmusai és a tényszerűség ellenőrző partnerei által megbízhatónak vélt forrásokat és tartalmakat jelenítse meg. A Google eddigi törekvései nem értek el kiemelkedő eredményt, legalábbis az Európai Bizottság jelentése szerint biztosan nem, de az új funkciók sikerét majd a választások után lehet lemérni.