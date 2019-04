Hatékonyabban spórol az adatforgalommal az új androidos Chrome

Windowsra, macOS-re, Linuxra, Chrome OS-re és Androidra is betoppant a Chrome böngésző legújabb, 74-es verziója. A kiadással végre a windowsos felhasználók is bekapcsolhatják a szoftver sötétített felületét - igaz nem teljesen kötetlenül. Az új verzió Andoridon is fontos újításokkal érkezik, továbbá szokás szerint több kisebb csiszolást és biztonsági frissítést is hoz.

A sokak által várt sötét üzemmód vagy Dark Mode macOS-en már hetek óta elérhető, Windowsra azonban csak most csorgott le a funkció. Annak bekapcsolásához ugyanakkor sajnos nem elég felkeresni a böngésző beállításait, azok közé ugyanis továbbra sem került be az opció - a felület elsötétítéséhez a teljes Windowst be kell feketíteni. Ezt a rendszerbeállítások között tehetjük meg, ahol a színopcióknál van lehetőség az alapértelmezett alkalmazásmegjelenítést világosról sötétre állítani. Ezután a rendszerfelületek fekete háttérre váltanak, azok példáját pedig a Chrome is automatikusan követi. Sajnos egyelőre úgy tűnik csak a Chrome elsötétítésére nincs lehetőség.

A Google az asztali kiadás mellett az androidos verzión is csiszolt, abból eltávolította az adatforgalommal való spórolást célzó Data Saver üzemmódot, amelyet egy új, Lite Mode nevű funkció vált. A vállalat kapcsolódó blogposztja szerint az új üzemmód továbbra is a Google szerverein tereli majd át az adatforgalmat, majd az azok által tömörített tartalmakat továbbítja a felhasználó felé, ugyanakkor új funkciókkal is kiegészül. Ilyen például a Lite oldalak betöltése: mikor egy oldal letöltése 5 másodpercnél több időbe telne, a böngésző annak egy pehelysúlyú, Lite verzióját szolgálja ki. Hogy ez pontosan milyen optimalizációkat jelent arról a Google egyelőre nem közölt részleteket, a közeljövőben azonban részletes leírást ígér a Lite oldalakról.

Az új üzemmóddal a cég továbbá biztonságos működést ígér, a böngészés során a Chrome csak a meglátogatott, optimalizálni kívánt oldalak URL-jeit osztja meg a Google-lel, a cookie-kat vagy bejelentkezési adatokat nem. A Lite üzemmódot az érdeklődők az androidos Chrome beállításai között kapcsolhatják be. A funkció jelenleg csak Androidon elérhető - és a vállalat az asztali Data Saver böngészőkiegészítőt is nyugdíjazza. Arról a Google egyelőre nem beszélt, hogy tervezi-e az újonnan bejelentett megoldást a későbbiekben más platformokon is elérhetővé tenni.

Végül de nem utolsó sorban a Chrome 74-es frissítése 39 biztonsági javítást is tartalmaz, amelyek csaknem felét külső szakértők jelezték a vállalat felé. A legkomolyabb négy sérülékenység, köztük egy integer-túlcsordulásos és egy memóriakorrupciós hiba felfedezését a cég háromezer dollárral honorálta a bejelentőknek.