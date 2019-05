Egyből felszívja a piac a kódolóiskolák végzőseit

A rövid idejű informatikusképzések (elterjedt nevükön bootcampek) már több éve működnek hazánkban, így a sikerességükről is tágabb képet láthatunk, mint a két évvel ezelőtti összeállításunkból. Cikkünkhöz több ismertebb hazai kódolóiskolát kerestünk meg, hogy megkérdezzük azokat az elhelyezkedési arányokról, a náluk végző informatikusoknak nyújtott kezdőfizetésekről, továbbá a jelentkezők számának és felkészültségének alakulásáról. Kérdéseinkkel a két legismertebb hazai iskolát, a Codecoolt és a Green Fox Academyt, valamint a programozói alapkészségeket már a felvételinél is vizsgáló PROGmasterst, és a képzést állami támogatással ingyenesen nyújtó Training360-at kerestük meg a kérdéseinkkel.

A nagyjából 20 hazai bootcamp létjogosultságát indokolja hazánkban, hogy még mindig nagy informatikus munkaerőhiánnyal számolhatunk, amelynek egy részét a képzésen végző junior fejlesztők is pótolhatják - míg a senior állások betöltése ennél még nagyobb kihívást jelent. A digitalizáció folyamatos terjedése és újabbnál újabb kutatás-fejlesztési központok nyitása ugyanis folyamatosan új technológiák elsajátítását igényli, és ezzel együtt újabb pozíciókat is teremt - tette hozzá kérdésünkre az egyik legnagyobb hazai toborzócég, a Hays Hungary vezető informatikai tanácsadója.

A piaci alapon működő, akár 4 hónap alatt is teljesíthető képzések pedig gyorsan tudnak alkalmazkodni a cégek aktuális igényeihez. Ez az "újragondolt fejvadászat" ugyanis képes arra, hogy az alapvetően jó képességű és gyorsan tanuló, csak éppen az informatikától eltérő hátterű jelöltekből néhány hónap alatt munkába állítható junior fejlesztőket képezzen, a piaci igényeknek éppen megfelelő területen. Ennek érdekében minden iskola bonyolult pszichológiai és szakmai tesztekkel méri fel a tanulókat, hogy képesek lesznek-e a tananyag gyors elsajátítására, a csapatmunkára, majd a felvett tanulók 4-18 hónap alatt tömény gyakorlati képzésben részesülnek, hogy a munkában megállják a helyük, és a jelek szerint a módszer hosszútávon is sikerrel működik.

A cégek szinte minden végzőst felvesznek

Bár az iskolák többsége egyáltalán nem garantálja a tanulók elhelyezését a tanfolyamok után, de a kérdésünkre küldött adatok szerint mégis szinte azonnal felszívja a munkaerőpiac a pár hónapos fejlesztőtudással rendelkező, kezdő informatikusokat is. A kérdéseinkre válaszoló képzőhelyek szerint ugyanis mindenhol több mint 90 százalékos a náluk végzett diákok elhelyezési aránya.

Meglepően magas elhelyezkedési arányokról számoltak be a képzőhelyek

Az állásgaranciát vállaló Codecool válasza szerint az elhelyezkedési arány az iskolánál 98 százalékos. Azaz a tanulóknak gyakorlati helyként kiajánlott cégek eddig 250 frissen végzett fejlesztőt fogadtak, és ebből végül csak 4 diákot nem vettek át a kötelező 6 hónapos gyakorlati idő letelte után. Az azóta 3,5 millió eurós (kb. 1,1 milliárd forintos) tőkebevonást bejelentett cég hozzátette, hogy csak most januárban 23 Codecool diák kezdte el karrierjét különböző területekkel foglalkozó cégeknél, mint például gyógyszeripar, telekommunikáció, mesterséges intelligencia fejlesztés, illetve banki és biztosítási területen.

Ehhez képest az állásgaranciát nem vállaló Green Foxnál, ahová már több mint 680-as iratkoztak be Magyarországon, a sikeresen végzett hallgatók 92 százaléka dolgozik IT területen, és partnereik visszajelzései alapján a Green Foxos junioroknál a fluktuáció aránya nagyjából azonos a piaci átlaggal. A 3 éve működő cég 2019 tavaszi alumni felmérése szerint a végzett hallgatók nagy többsége még mindig a Green Fox utáni első munkahelyén dolgozik.

Baráth Barbara, a Green Fox ügyvezetője azonban hozzátette, hogy a sikeres megtartáshoz az is fontos, hogy a vállalat megfelelő stratégiával rendelkezzen a juniorok integrálására, és létrehozzon egy olyan környezetet, ahol az újonnan csatlakozó junior képes tanulni. Ennek érdekében a jól ismert bootcamp "Így neveld a juniorod" képzést is indított vállalati partnerei részére, hogy a végzősök integrációja a jövőben még sikeresebb legyen.

Kérdésünkre a PROGmasters részletes kimutatást küldött, amelyből látható, hogy 2016. júliusa és 2018. októbere között a képzést 107 fő végezte el, akik közül 103 hallgatót helyeztek el junior szoftverfejlesztőként. A PROGmasterst a képzést követően elhelyezést is kérő hallgatói 97,1 százaléka számára talált programozói állást (nem minden hallgató kér elhelyezést, például azért, mert külföldön szeretne munkát vállalni, vagy a jelenlegi munkahelye fizeti a képzését).

A legalább 6 hónapja elhelyezett hallgatók 87,2 százaléka dolgozik jelenleg is ugyanannál a cégnél, ahol a képzést követően munkába állt. "Ez alapján kijelenthető, hogy partnercégeink kiemelkedően értékes munkaerőnek tartják a PROGmastersnél végzett hallgatókat" - mondta Filep Szabolcs, a PROGmasters vezetője. Hozzátette, hogy a cég aktív és folyamatosan bővülő vállalati partnerkapcsolatokkal rendelkezik a hazai IT szektorban, hogy folyamatosan biztosítani tudja a hallgatók elhelyezkedését. A 2017-es 25-ről a múlt évben 37-re növelte partnercégei számát. A PROGmasters volt diákjai többek közt olyan vállalatoknál dolgoznak, mint az Accenture, a BlackBelt, az Ericsson, az evosoft, a Morgan Stanley, a Prezi, a Qualysoft vagy az UniCredit.

A Training360 Informatikai Fejlesztői Karrier Start Program keretében eddig több mint 1500 fő állt munkába a cég elmondása szerint. A képzőhely marketingese kérdésünkre hozzátette, hogy a programban résztvevők kb. 90-95 százalékát sikerült eddig munkába állítani a programmal kapcsolatban álló több mint 100 vállalkozáson keresztül. Továbbá a Training360 visszajelzése alapján a programban együttműködő cégek részéről egyértelműen pozitívak a visszajelzések, mind a végzettek gyakorlati szaktudásával, mind a beilleszkedésükkel kapcsolatosan, amelyre egyébként a Training360 is külön figyelmet fordít. Az eddig végzett résztvevők közül mindössze néhány fő váltott munkahelyet a cég elmondása szerint; a program segítségével elhelyezkedő juniorok megtartási aránya több mint 90 százalékos, fluktuáció pedig effektíve nincs - válaszolta a cég a kérdésünkre.

Bruttó 340 ezer forint fölötti kereset

Ráadásul a könnyű elhelyezkedés mellett fizetésben is nagyjából a junior fejlesztői szinteknek megfelelő bért kapják a rövid idejű képzéseken végzett hallgatók is. A Hays Hungary tavalyi Salary Guide útmutatójában bruttó 450-600 ezer forint között határozta meg a junior fejlesztői béreket. A visszajelzések szerint pedig a bootcampek hallgatói ehhez hasonló, de inkább a bruttó 350-400 ezer (kb. nettó 230-270 ezer) forintos sávba eső összegre számíthatnak első fizetésükkor. A havi összeget természetesen befolyásolja, hogy egy hallgató milyen korábbi projekttapasztalatokkal, vagy a munkához szükséges egyéb készségekkel rendelkezik, mennyire sikerült elsajátítania az ismereteket a képzés alatt, milyen céghez felvételizik, vagy úgy általában mennyire jó a bértárgyalásban.

Bőven bruttó 300 ezer forint felett kereshetnek a kódolóiskolák elvégzői

Konkrétabban a Codecool legalább bruttó 350 ezer forintos fizetést garantál a hallgatóinak, de a cég közlése szerint az átlagfizetések bruttó 380-420 között vannak. A képzőcég ugyanakkor hozzátette, hogy cégenként és területenként az összeg változhat, illetve a jelölt soft skilljei és korábbi munkatapasztalata is egyre többet jelent a munkáltatók számára - írta kérdésünkre a Codecool.

A Green Fox minimum bruttó 340 ezer forintos kezdő fizetést garantál a hallgatók elhelyezésekor, de szintén hozzátette, hogy a partnereink ennél sokszor magasabb bért ajánlanak: a 2019 tavaszi alumni felmérésük szerint a frissen végzett juniorok átlagosan bruttó 450 ezer forintot kerestek. A felmérésből ráadásul az is kiderült, hogy nagyon gyorsan tudtak előrelépni: néhány év alatt több mint kétszeresére nőtt a volt hallgatók fizetése.

A PROGmasters részletesen lebontott válasza szerint nagyjából a hallgatók fele-fele került a bruttó 350-400 ezer forintot keresők kategóriájába és a bruttó 400-550 ezer forintot keresők közé. A képzőcég hozzátette, hogy az általuk elhelyezett hallgatók kezdő fizetése szempontjából a szakmai felkészültségük mellett meghatározó az adott vállalatnál jellemző bérsáv, a volt diák releváns nyelvtudása, a korábbi szakmai tapasztalatai. Ezenkívül a jelölt által megpályázott pozíció szintje, és hogy rendelkezik-e felsőfokú - esetleg szakirányú - diplomával. A PROGmasters tapasztalatai szerint az említett kezdő fizetéseket jellemzően egy-két éven belül képesek megduplázni a náluk végzett szoftverfejlesztők.

A Training360 elmondása szerint pedig a Karrier Start Programban végzettek a szakiránytól és az őket foglalkoztató munkáltatótól függően bruttó 300-450 ezer forintos kezdőfizetésre számíthatnak, amely néhány év elteltével elérheti akár ennek a dupláját is. Ebben az esetben viszont a hallgatóknak nem kell számolniuk a képzési díj költségeivel, amelyet a többi képzés esetében a cégek előre kérnek vagy pedig később a bérből vonnak le.

Az államilag támogatott képzését és a csekély számú ösztöndíjas pozíciót kivéve azonban minden más esetben igaz, hogy a hallgatóknak figyelembe kell venniük a béralku során, hogy a képzésük díját még a kialkudott összegből kell visszatéríteni, ami így jelentősen csorbítja az összeget. Mivel a tandíj átlagosan az iskolákban 1 millió forint, de az iskola által felajánlott állás elfogadása nélkül nagyjából 3 millió forint is lehet a végösszeg. A Green Fox 1,3 millió forintos tandíja másfél éves részletfizetéssel 66 ezer forint plusz áfás havi és 100 ezer forintos indulóköltséget jelent. A Codecool budapesti képzésének közel 1,5 millió forintos díja pedig szintén másfél éves visszafizetéssel együtt havi 89 ezer forint plusz áfát visz el. Míg a PROGmasters nagyjából 1 millió forintos tandíja másfél év alatt havonta kb. 55 ezer forint plusz áfájába kerül a résztvevőknek.

Nem csökkent az érdeklődés

Gondolhatnánk, hogy idővel elfogynak az átképzésre vágyó, és a célterületként informatikát választó hallgatók, de a megkérdezett képzőcégek szerint nem tapasztalható csökkenő érdeklődés, és a mostani jelentkezők sem rendelkeznek alacsonyabb képességekkel a korábbiakhoz képest. Korábban Bonyhádi Gábor, a Codecool marketingese úgy magyarázta feltételezésünk ellenkezőjét, hogy 2017-2018-ban még a célcsoport éppen csak megismerte a fejlesztői "átképzések" piacát, így a szolgáltatásuk még bőven az életpálya görbéjének korai felfutási szakaszában van.

Felsőoktatási tapasztalatot / diplomát korábban már megszerzett tanulók aránya a villámképzéseken

A Codecool esetében jelenleg 130 százalékos a túljelentkezés, méghozzá a felvételt nyert tanulók 60 százaléka "megfordult már a felsőoktatásban". A diákok közt van szociológus, fizikus, mérnök, tanár, sportoló, geológus, többgyermekes anya - sorolja a Codecool. Továbbá a cég hozzátette, hogy mivel a tanulóik 70 százaléka dolgozott már valamilyen más területen, ezért nem kell a vállalatoknak megtanítani, hogyan kell egy szervezetben dolgozni napi 8 órát. Ezenkívül pedig az átképzett junior fejlesztők új megközelítést hoznak a csapatokba, mivel más háttérrel rendelkeznek.

A Green Fox a kérdésünkre hozzátette, hogy náluk a jelentkezők több mint fele végzett főiskolát vagy egyetemet, de mivel ez a csoport jobban veszi a szigorú, ötlépcsős felvételi folyamatot, ezért a hallgatók között már magasabb arányban vannak - körülbelül a hallgatók 62 százaléka felsőfokú végzettségű. A zöld rókás kódolóiskola szerint sem látható időbeli elmozdulás a felsőfokú végzettséggel jelentkezők terén. Sőt olyanok is "szép számmal akadnak", akik egy jól fizető állást hagynak ott a programozásért. "A hallgatóink átlagéletkora 29 év, és mintegy 95 százalékuknak van már munkatapasztalata, amikor jelentkezik hozzánk" - írták válaszként. A diákok pedig ez esetben is a legkülönbözőbb területekről érkeznek programozást tanulni, akadt már eddig a tanulók közt filmesztéta, énektanár, újságíró, logopédus, fogtechnikus, de például lovastúra-vezető is - sorolta a cég.

A PROGmasters külön pozicionálja a képzését abból a szempontból, hogy a piaci átlagnál még szigorúbb a felvételi feltételekben, ugyanis a leendő hallgatók tanulási képességeit és programozási szintjét is vizsgálja egy programozási felvételi vizsga keretében, amelyhez egyébként ingyenes tananyagot biztosít a Java programozási nyelvről. Végzettségek szerint 2018-ban nagyjából a hallgatók 70 százaléka rendelkezett felsőfokú diplomával. Az átlagéletkor pedig más kódolóiskolákhoz hasonlóan 28,5-29,5 év között mozog. A túljelentkezés aránya pedig egyre csak nő, míg 2016-ban tizenháromszoros volt, addig 2018-ra már hetvenkétszerese - tavaly a képzésre összesen 4,8 ezer fő regisztrált, akikből 69 fő nyert felvételt, és 67 fő végzett.

A Training360 válasza szerint egy-egy induló képzésre 500-600 fő jelentkezik, akik közül a képzéstől és a szakiránytól függően 15-20 főt vesz fel - ez pedig minimum huszonötszörös túljelentkezést jelent képzésenként, az indulás óta pedig több mint 10 ezer fő jelentkezett a képzések valamelyikére. A jelentkezők köre ebben az esetben is elég széles skálán mozog, előfordult köztük már például jogász, fogorvos, logisztikus, szakács és pék. Összességében a résztvevők 89 százaléka dolgozott korábban valamilyen munkahelyen és rendelkezik munkatapasztalattal, 11 százalék pedig pályakezdő. Az átlagéletkor 27-29 év a képzésen résztvevők közt, míg a diplomások aránya 60 százalékos. A képzőhely a több lépcsős kiválasztási folyamattal biztosítja, hogy mindig a lehető legjobb jelöltek kerüljenek be a programba, melynek része többek közt a logikus és analitikus gondolkodás mérése és az angol nyelv társalgási szintű ismeretének mérése.

Összességében ahogy a PROGmasters rávilágított, annak ellenére, hogy a piac nagy számú szoftverfejlesztőt tudna alkalmazni, a cégek egyre inkább válogatnak a kezdő szoftverfejlesztők között, és a munkaadók számára egyre fontosabb szempont az, hogy egy álláskereső junior programozó melyik bootcampet végezte el. A kódolóiskolák is szigorítják a felvételi követelményeket a nagyarányú túljelentkezés miatt, és hogy valóban csak a legjobban képezhető diákok kerüljenek be hozzájuk. Ettől függetlenül egyre többen szánják rá magukat az átképzésre a milliós tandíjköltség, az erős felvételi, a több hónapos munkából való kiesés és az új szakmával járó betanulási nehézségek ellenére.