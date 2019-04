Érik a Galaxy Fold kijelzőgate

A PR-esek legrosszabb rémálma látszik megvalósulni a Samsung első hajlítható kijelzős okostelefonja, a Galaxy Fold bolti premierje kapcsán: Az elmúlt napokban több, az újságírók részére küldött mintadarab kijelzője vált részben vagy teljes egészében használhatatlanná. Az már a piaci premiert megelőzően borítékolható volt, hogy a hajlítható kijelzős készülékek achilles-sarka a kijelzőmechanika, illetve maga a meghajló felület lesz majd, de arra valószínűleg senki nem számított, hogy a problémák ilyen gyorsan és ilyen széles körűen jelentkeznek.

Az idei Mobile World Congress előtt pár nappal - február 20-án - bejelentett Galaxy Fold a tervek szerint a jövő héten kerül forgalomba, egyelőre meglehetősen limitált darabszámban. A készülék első, már végleges hardvernek tekinthető tesztpéldányait szokás szerint először a legnagyobb nemzetközi techoldalak és vloggerek kaphatták meg, ám szokatlanul nagy arányban számolnak be a tesztelők különféle fatális balesetekről.

Elsőként a The Verge írta meg, hogy a Samsungtól érkezett tesztpéldány gerincénél egy ponton érezhetően kitüremkedik a kijelző, ami ugyan nem teszi használhatatlanná az eszközt, de egy kétezer dolláros készüléknél megengedhetetlen baki. Mark Gurman, a Bloomber technológiai rovatának újságírója twitterüzenetben közölte, hogy a nála lévő tesztpéldány kijelzője két nap használatot követően teljesen megadta magát - igaz, az újságíró hozzátette azt is, hogy miután megkapta a készüléket, eltávolította róla a gyári kijelzővédő fóliát. Ez később másoknál is végzetes hibának bizonyult, végül a Samsung kénytelen volt külön figyelmeztetni a tesztelőket, hogy semmiképpen ne távolítsák el a védőfóliát a készülékekről.

Egyelőre ugyanakkor az sem biztos, hogy a védőfóliának bármilyen szerepe lenne a meghibásodásokban, a CNBC-nél lévő Galaxy Fold bal oldali kijelzőfele úgy kezdett el használhatatlanul vibrálni, hogy az ominózus fóliát nem távolították el a panelről. A hiba kapcsán kénytelen volt megszólalni a Samsung is, a koreai gyártó közölte: az eseteket kivizsgálják, illetve a kijelző szerves részét képező védőfólia eltávolításának veszélyeiről kiemelten tájékoztatják majd az első vásárlókat.

Ezzel együtt is kérdéses, hogy az első szériás Galaxy Fold készülékek valóban lesznek-e annyira strapabíróak, ahogy azt a gyártó a bejelentéskor kommunikálta. A Samsung februárban minden kétkedő hangot igyekezett lecsillapítani azzal, hogy közölte, a Galaxy Fold kijelzőmechanikája átlag akár 200 ezer hajlítást is "átvészel".

A Samsung számára a Galaxy Folddal kapcsolatos fiaskó nem csak egy potenciális PR-katasztrófa miatt különösen kellemetlen. A cég nyakában ott liheg legfőbb riválisa, a kínai Huawei, mely saját hajlítható kijelzős okostelefonját, Mate X-et a februári barcelonai expón mutatta be. Jelenleg minden, a Galaxy Folddal kapcsolatos baki a kínaiak malmára hajthatja a vizet, és ha ez önmagában nem lenne elég, mivel a Samsung egyszer már kénytelen volt egy új készüléket visszahívni (a 2016-os Note7-et), az eset ismét súlyos kérdéseket vethet fel a koreai gyártó minőségellenőrzési rendszerének hatékonyságával kapcsolatban.