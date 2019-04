Most már tényleg a felhőbe viszi a TV-t a Telekom

Belátható időn belül lecseréli a több mint tíz évvel ezelőtt elindított menedzselt IPTV platformját a Magyar Telekom - a 2006-ban merőben újszerű szolgáltatás azóta is lényegében ugyanazon az infrastrukturális alapon működik, az akkor rendkívül innovatívnak számító rendszeren éppen ezért mára túlhaladt az idő. A Deutsche Telekom csoport évek óta kísérletezik a különböző alternatívákkal a leányvállalatok körében, most úgy tűnik, hogy hazánkban indulhat el először az az új tévéplatform, mely a menedzselt és over the top (OTT) szolgáltatásokat egyszerűen és költséghatékonyan virtualizálja egyetlen alrendszerben.

Médiában az első

Az új tévéplatformot az Ericssonból külön cégbe kiszervezett MediaKind fejlesztette, érdekesség, hogy lényegében ugyanebből a műhelyből származik a jelenlegi IPTV-szolgáltatás alapja is. A MediaKind MediaFirst nevű platformja ugyanúgy IP-alapú transzfert biztosít, mind az előző generációs megoldás, a végfelhasználóknál lévő eszközöket ugyanakkor sokkal rugalmasabban kezeli a rendszer. Az új platform emellett sokkal jobban épít majd a perszonalizációra, a személyre szabott ajánlórendszerekre, valamint olyan szolgáltatásokra, melyekkel a társaság reményei szerint a lineáris tévét nem néző fiatalabb generációt is meg lehet szólítani.

Mivel a MediaFirst esetében egy felhőalapú, virtualizált megoldásról van szó, ezért - legalábbis elméletben - fogyasztói eszközök széles skálájára küldhető egyszerűen lineáris tévéadás vagy OTT tartalom, ami lényegében azt jelenti, hogy az eddig kötelező elemként kezelt beltéri egység eltűnhet majd a tévék mellől, és akár egy androidos tévéappon vagy Apple TV eszközön keresztül is lekérhetők lesznek a tartalmak. A rendszer rugalmasságából eredően ugyanakkor a meglévő berendezéseken is megjelenhetnek majd az új szolgáltatások, vagyis nem feltétlenül kell több százezer beltéri egységet kidobnia a szolgáltatónak.

A MediaKind és a Deutsche Telekom nem sokkal az idei Mobile World Congresst követően kötötték meg a hosszú távú együttműködési megállapodást - a MediaFirst bemutatópultjának a barcelonai expón egyébként éppen az Ericsson adott helyet. A cég által kiadott sajtóközlemény szerint a Deutsche Telekom csoporton belül a Magyar Telekom lesz az első, ahol az új platformot bevezetik, fokozatosan, előreláthatóan a következő mintegy másfél évben. A nyilvános ütemterv értelmében a jövő év végére az összes, jelenlegi IPTV tévéelőfizető az új platformot fogja használni.

Az új rendszer bevezetése többlépcsős lesz, elsőként a tévés és OTT-tartalmak elérésére használható okostelefonos és okostévés appok készülnek majd el, majd egy új generációs set-top box is piacra kerül (azok számára, akik nem tudják más eszközön keresztül igénybe venni a szolgáltatást), végül pedig a meglévő windows-alapú set-top boxokat is migrálják majd az új rendszerbe - vagyis az új szolgáltatások azoknál is megjelennek majd legkésőbb jövő év végén, akik egyáltalán nem nyúlnak hozzá a Telekom által akár évekkel ezelőtt kitelepített rendszerhez. Az új rendszer bevezetésével várhatóan átalakul, vagy nyugdíjba megy a TV GO alkalmazás is, mely okostelefonokon, tableteken és PC-s böngészőben ad lehetőséget arra, hogy élő vagy lekérhető adásokat nézhessenek a telekom-előfizetők.

Német modell helyett

Fontos, hogy a MediaFirst nem egyenlő azzal a tévéplatformmal, melyet a Deutsche Telekom a német piacon 2016. májusában indított útjára. Az Entertain TV új, Németországban jelenleg is használt generációja azóta keserű csalódásnak mutatkozott a honi piacon - úgy tudjuk, hogy az új rendszer átvétele a magyar leányvállalatnál is napirenden volt, olyannyira, hogy a Magyar Telekom már kiterjedt teszteket folytatott az új infrastruktúrával és beltéri egységekkel, amikor végül különböző, a német piacon tapasztalt problémák miatt visszafújták a projektet. A cégcsoport egyébként már évekkel ezelőtt folytatott kísérleteket a különféle felhős megoldásokkal, illetve az egyik legfőbb riválisnak számító Liberty Global (UPC) is felhőből szolgálja ki Horizon nevű platformját, igaz, a jel a UPC esetében - legalábbis hazánkban - nem IP-alapú transzferrel jut el az előfizetői végpontig.

A Magyar Telekom megkeresésünkre megerősítette, hogy javában zajlik az új felhőalapú tévés platform tesztje a cégnél, a kereskedelmi bevezetés időpontjáról azonban nem árult el további részleteket a szolgáltató: "A Deutsche Telekom Csoporton belül a Magyar Telekom fog először átállni a Mediakind felhőalapú platformjára, amely egységes platformot biztosít az IPTV és OTT ügyfeleinknek, bárhol is veszik igénybe szolgáltatásainkat, emellett lehetőséget biztosít új típusú szolgáltatások bevezetésére, így az ügyfeleinknek korosztálytól függetlenül teljeskörű szórakozást biztosít. A váltás hosszabb távú, jelenleg zajlik az új platform tesztelése, a kereskedelmi bevezetés időpontjáról természetesen időben tájékoztatjuk majd az ügyfeleket" - nyilatkozták lapunknak a vállalatnál.