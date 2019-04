Optikai meghajtó nélküli Xboxot dob piacra a Microsoft

Optikai meghajtó nélküli Xbox játékkonzolt jelentette be tegnap a Microsoft - a termékcsalád 2001-es piacra kerülését követően az Xbox One S All-Digital Edition az első olyan játékgép, mely nem fogad optikai adathordozót. Az új modell az Xbox termékcsalád kurrens termékkínálatát egészíti ki, azaz piacon marad a Blu-ray lejátszóval ellátott Xbox One S és az Xbox One X is, a három modell közül pedig a most bemutatott kistesó lesz a legolcsóbb, 250 dolláros ajánlott fogyasztói árával.

A Blu-ray meghajtó nélküli Xbox konzollal egyszersmind a Microsoft épp a legnagyobb riválisnak számító Sony béklyójából szabadul - a redmondi cég a lejátszók és a diszkek után is jelentős, pontosan meg nem határozott összegű licencdíjat kénytelen fizetni a Sonynak. A Microsoft 2013 óta épít Blu-ray lejátszókat konzolgépeibe, az Xbox One termékcsaládhoz készült játékok fizikai adathordozói pedig kivétel nélkül a Sony gyáraiban készülnek.

Az Xbox One S All-Digital Edition egyébként minden további paraméterét tekintve egy 1 TB-os merevlemezzel ellátott Xbox One S-nek felel meg. A játékgép kezdőcsomagja a konzol mellett három letölthető játékot tartalmaz majd, a vásárlók a Forza Horizon 3-hoz, a Sea of Thieves-hez és a Minecrafthoz juthatnak majd hozzá a konzol megvásárlásával. A Microsoft az új konzol bejelentésével párhuzamosan bejelentette, összevonja az Xbox Live Gold és Xbox Game Pass előfizetéses konstrukciókat egyetlen, havi 15 dollárba kerülő szolgáltatás, az Xbox Game Pass Ultimate alá.

A Microsoftnál ezzel párhuzamosan gőzerővel zajlanak az előkészületei egy felhőalapú játékstreaming-szolgáltatás, mely egyelőre xCloud néven fut a belső teszteken. A cég előreláthatóan még idén elindítja a szolgáltatást, bár egyelőre meglehetősen kevés információ áll rendelkezésre a további részletekről. Az xCloud alighanem az idei E3 kiállítás alkalmával mutatkozhat majd be hivatalosan a nagyközönségnek.

A most bemutatott Xbox One S All-Digital Edition a tervek szerint május 7-én kerülhet a boltokba. Az újdonság magyarországi forgalmazásáról egyelőre nem áll rendelkezésre hivatalos információ.