Egész Európában kommunikálnak majd egymással a Volvo autói

Hamarosan egész Európában beszédbe elegyednek egymással a Volvo autói: a gyártó kiterjeszti Hazard Light Alert és Slippery Road Alert rendszereit, amelyekkel a járművek egymás között kommunikálva jelezhetik a veszélyes útviszonyokat a sofőrök számára.

A Slippery Road Alert, nevéből sejthetően a közeli és a várható útvonalon felmerülő útfelszín-információkat gyűjti az előrébb haladó járművektől, és szükség esetén értesíti a vezetőt a várható csúszós utakról. A Hazard Light Alert az elakadásjelzőt bekapcsolva lép működésbe, és minden közeli - a funkciót támogató - Volvót figyelmeztet, hogy bajba jutott autó van a közelben. Ez különösen a nehezen belátható útssakaszokon, éles kanyaroknál jöhet jól a balesetek elkerülésére.

Nem új szolgáltatásokról van szó, azokat a vállalat 2016-ban tette elérhetővé a 90-es sorozatú járműveiben - noha egészen mostanáig azokat csak a Svédországban és Norvégiában tudták a sofőrök igénybe venni. Ez ugyanakkor rövidesen megváltozik, a cég ugyanis napokon belül egész Európa területén bekapcsolja a rendszereket. A két figyelmeztető megoldás ráadásul nem sokáig korlátozódik már a csúcsmodellekre, a vállalat ígérete szerint azok 2020-tól minden új modellben alapfelszereltségnek számítanak majd - illetve néhány korábbi járművén utólag is elérhetővé teszi majd.

A felhős háttérre támaszkodó szolgáltatások valós időben osztják meg az útviszonyokra vonatkozó, anonimizált adatokat, amelyeket aztán a közelben lévő, vagy az adott helyszín felé tartó autók lekérdezhetnek és szükség esetén azok alapján figyelmeztethetik a sofőröket a potenciális veszélyekről. A vezetőt így nem éri váratlanul egy esetlegesen lefagyott útszakasz, jó előre van ideje lassítani és felkészülni arra - a gyártó saját kutatásai szerint ez a fajta felkészülés "radikálisan csökkenti" a balesetek kockázatát.

A Volvo kezdeményezése, mint azt a gyártó közleményében hangsúlyozza, más gyártók előtt is nyitva áll, a cég kész megosztani az érdeklődő felekkel az anonim, valós idejű útinformációkat, a hatékonyabb előrejelzések végett, márkától függetlenül. A vállalat továbbá az autós biztonság terén gyűjtött tapasztalatait egy egységesített online felületen is elérhetővé teszi az iparág számára.

A gyártónak a közelmúltban több, a biztonságosabb vezetést célzó kezdeményezése is akadt, múlt hónapban jelentette be például, hogy 2020-tól minden új autójánál óránkénti 180 kilométeres sebességnél húzza majd meg a maximumot. A cég továbbá a következő évtized első felében elkezdi az autókat beltéri kamerákkal és további szenzorokkal is felszerelni, hogy az autó automatikusan közbeléphessen, ha a sofőr egyértelműen ittas vagy egészségügyi probléma miatt kockáztat balesetet az utakon.