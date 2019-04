Megérkezett a DirectX Raytracing támogatás a GeForce GTX-ekhez

Ígéretéhez hűen leszállította a DirectX Raytracing (DXR) támogatásának kiterjesztésére szánt meghajtóprogramját az Nvidia. A legújabb, 425.31-as verziójú drivernek hála bizonyos minőség és sebesség mellett már akár az erősebb Pascal-alapú kártyákkal (GeForce GTX 1060 6 GB-tól) is elérhető a sugárkövetéssel fűszerezett grafika. A fejlesztés részben a Microsoft API implementációjának köszönhető, amely a beépített fallback rétegnek hála lehetőséget biztosít a natív ray támogatás nélküli GPU-kon való ray tracingre.

Az új meghajtóprogram telepítését követően a ray tracinghez szükséges számítások a CUDA magokon futnak egyszeres pontosságú lebegőpontos és/vagy egészszámos műveletek formájában, hardvertől függően. Míg a Pascal GPU-kból architektúra szintjén maradtak ki a ray tracing műveletek gyorsítására hivatott RT magok, addig a GeForce GTX 1660 kártyák alapját adó Turing TU116 GPU-ból az Nvidia még a tervezőasztalon "vágta ki" a viszonylag nagy területet foglaló végrehajtóegységeket. Ennek ellenére a Turingnak jobban fekszik a ray tracing, a grafikus architektúra ugyanis natívan támogatja az egyszeres pontosságú egészszámos (INT32) és lebegőpontos (FP32) műveletek párhuzamos végrehajtását.

Részletes blogbejegyzésében teszteredményeket is közölt az Nvidia. A Battlefield V alatt végzett mérések alapján Full HD felbontás és közepes szintű DXR mellett még a belépőszintet jelentő GTX 1060 is élvezethő átlagos képkockaszámot produkál. A felbontás, illetve a ray tracing effektek minőségének emelésével persze gyorsan kifullad a lassan 3 éve bemutatott kártya: ultra beállításhoz már nem árt legalább egy GTX 1080. A Turing feljebb említett képességének jelentőségét jól mutatja, hogy az GTX 1080-nál alapállásban 20-25 százalékkal lassabb GTX 1660 Ti bekapcsolt ray tracing mellett hozza az egykori felső kategóriás GeForce tempóját alacsonyabb (4K alatti) felbontásokban. Természetesen 4K melletti ultra részletesség mellé már GeForce RTX kártya dukál, abból is legalább a 2080-as modell.

A DirectX Raytracing támogatásának kiterjesztése egy jól átgondolt lépés volt az Nvidia részéről. A kompatibilis GTX kártyák tulajdonosai ily módon ugyanis saját rendszerükön tapasztalhatják meg a sugárkövetés hatást, ami akár kedvcsinálóként is hathat, a jellemzően újabb (és persze drágább), RTX kártyák felé terelve a vásárlókat.