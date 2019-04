Legyél te is front-end fejlesztő!

A webes front-end fejlesztés világa rendkívül izgalmas, napról napra nyílnak meg új lehetőségek a fejlesztők előtt (gondoljunk csak arra, hogy egyre könnyebben tudunk JavaScript kódot mobilalkalmazásként futtatni), ez a sokszínűség viszont ijesztő is lehet, hiszen a sok újdonsággal nehéz tartani a lépést. Új, 10 alkalmas, 30 órás képzésünk a modern front-end fejlesztés alapjaiba ad bevezetést, Angular alapokon, TypeScript nyelven. A tanfolyamunk célja, hogy a képzés végére a résztvevők önállóan is képesek legyenek modern frontend alkalmazásokat készíteni. A képzést olyan tapasztalt előadók tartják, akik már több éve foglalkoznak web és mobil fejlesztéssel és egyben oktatással is - az előadók bemutatják a modern front-end fejlesztést az alapoktól egészen olyan haladó témákig, mint a szerver oldali renderelés és a PWA-k (Progressive Web Application). A tanfolyam órái felvételről visszanézhetők!

A képzést bárki számára ajánljuk, aki érdeklődik a front-end fejlesztés es az Angular keretrendszer iránt és rendelkezik alapszintű programozói tudással (lehetőség szerint objektum orientált fogalmakkal is), ezenkívül látott már minimális szinten JavaScipt kódot, HTML-t és CSS-t. A képzésen az Angular keretrendszerrel fogunk megismerkedni, és TypeScript nyelven fogunk fejleszteni. A tanfolyamot úgy építettük fel, hogy a korábbi, "Full-stack JavaScript fejlesztés" képzésnek is a kiegészítése legyen, hiszen olyan komolyabb témákat is érinteni fogunk, mint a build folyamatok, keresőoptimalizálás, szerver oldali renderelés, PWA-k és service workerek valamint performancia elemzés.

Balog Richárd, a képzés oktatójának PWA tematikájú előadása a HWSW

április elsejei front-end meetupján

A TypeScript típusos és objektum orientált szemlélettel egészíti ki a JavaScriptet, emiatt nagy népszerűségnek örvend olyan fejlesztők között, akik a szoftverfejlesztés más területeiről érkeznek, hiszen a tanulási folyamatot nagyban gyorsítják az ismerős paradigmák. Az Angular keretrendszer szintén remek választás azoknak, akik mondjuk backend fejlesztés mellett szeretnének a frontend világába is belekóstolni, hiszen az Angular klasszikus, máshol is használatos alapelveket használ (pl.: függőség injektálás, model-view-controller architektúra).

A 10 alkalmas, 30 órás gyakorlatorientált online képzés oktatópartnere ismét az AutSoft, amelynek csapata már több mint 10 éve foglalkozik web és mobil fejlesztéssel és oktatással. A 140 fős szoftvercég alapítói és számos munkatársa egyben a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének elismert oktatói is. A képzés online követhető, a formátum webinár, de néhány tantermi hely is rendelkezésre áll. Minden óráról felvétel készül, melyet a résztvevők tetszőlegesen visszanézhetnek. Az online közvetítés az Adobe Connect platformján zajlik, ahol látni az oktatót, a megosztott desktopot, chaten és privátban is lehet kérdezni. Az órák 17 órakor kezdődnek és 19:30-ig tartanak, és tartalmaznak 15 perc szünetet.