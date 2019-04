Nem bíznak az emberek az önvezető autókban

Az önvezető autók már a küszöbön toporognak, a Google például már korlátozott, de folyamatosan bővülő kereskedelmi szolgáltatást is felhúzott azokra, ugyanakkor a (leendő) felhasználók még mindig nem igazán bíznak a magukat kormányzó járművekben.

A Reuters és az Ipsos kutatása szerint az Egyesült Államokban élő felnőttek mintegy fele gondolja úgy, az önvezető autók veszélyesebbek, mint az emberek által vezetett járművek - kétharmaduk pedig nem vásárolna teljes mértékben önvezető gépjárművet. De a technológiával kapcsolatos bizalmatlanságot az is jól illusztrálja, hogy a válaszadók 63 százaléka nem fizetne felárat az önvezető funkciókért - de még azok 41 százaléka, akik hajlandók is lennének plusz összeget kicsengetni az önvezetésért, sem fizetne rá többet kétezer dollárnál. A relatíve alacsony összeg a gyártók számára azért is lehet aggasztó, mert az önvezetéshez szükséges plusz hardver, mint a LiDAR szenzorok ára igencsak borsos lehet.

Ha valaki balesetezik, mindenki megérzi

A Reuters/Ipsos felmérése során a cégek az Egyesült Államokban online kérdőíven keresztül 2222 felhasználót kérdeztek meg, az eredmények a Reuters szerint egybecsengenek a felmérés tavalyi körének válaszaival, illetve egyebek mellett a Pew Research Center, valamint az American Automobile Association felméréseivel is. A bizalom csökkenésében komoly szerepet játszott többek között az Uber bő egy évvel ezelőtti halálos kimenetelű balesete, amely miatt aztán a vállalat kilenc hónapra kivonta a közutakról önvezető tesztautóit. A vállalat járművei aztán tavaly decemberben gördültek csak újra az utakra, egy helyett már autónként két biztonsági sofőrrel.

De biztonsági szakértők a Tesla járművei kapcsán is épp a napokban látott napvilágot egy tanulmány amelyben kutatók sikeresen átterelték a bekapcsolt Autopilottal közlekedő járműveket a szembe sávba. A mutatványhoz a szakértők ráadásul nem is kellett, hogy hozzányúljanak az autó rendszereihez, ahhoz egyszerűen az úttestre ragasztott, a sofőr számára nem, vagy alig látható az önvezető rendszert azonban már megtévesztő matricákat használtak. Noha a Tesla szerint a módszer nem jelent valós biztonsági kockázatot, miután a cég világosan kimondja, hogy Autopilot rendszerének használata közben a sofőrnek változatlanul figyelnie kell az utat, az ügy mindenesetre biztosan nem segít majd a technológia megítélésének javításában.

A hasonló esetek miatt visszaeső vásárlói bizalom nem csak az Ubernek, Teslának vagy az aktuális biztonsági fiaskó felelősének árt, de a teljes iparág dolgát megnehezíti. Márpedig az Uber, Waymo, Tesla és társaik hatalmas összegeket lapátolnak a területen zajló fejlesztésekre, így a vállalatok számára kulcsfontosságú, hogy az éles rajtkor az önvezető járművek pozitív fogadtatásra találjanak.

Persze mindehhez az is hozzátartozik, hogy a felmérésekben megkérdezetteknek kevés személyes tapasztalata van a technológiával, nem csak kevesen ültek még hasonló járműben (például a Waymo One autóinak egyikében) de azok sincsenek sokan akik egyáltalán láttak már önvezető autót az utakon. A szakértők arra számítanak, hogy a személyes tapasztalatok bővülésével a potenciális vásárlók az ismeretlentől való félelmüket is jobban leküzdik, és növekszik majd a technológia elfogadottsága. Persze ehhez szükség van rá, hogy ha nem is nagyon széles körben, de valamilyen szinten elterjedjenek a hasonló járművek, hogy az embereknek legyen lehetőségük találkozni is azokkal - erre azonban még jó eséllyel éveket kell várni.

A szabályozókon is sok múlik

A terjedést nem csak a fejlesztési nehézségek, de a felelős szabályozók is visszafogják, miután a legtöbb régióban még nincsenek lefektetve az önvezető járművekre vonatkozó, általánosan elfogadott szabályozások, azok legfeljebb néhány kijelölt útszakaszon mozoghatnak a tesztüzemek során, vagy a Waymo esetében a bizonyos felhasználók számára már elérhető szolgáltatás keretei között. A szigorú szabályozások fontosságával mindenesetre a Reuters felmérésében megkérdezettek nagy része is egyetért, a válaszadók mintegy kétharmada gondolja úgy, az önvezető autóknak szigorúbb biztonsági feltételeknek kellene megfelelniük, mint az emberi sofőrök által vezetett autóknak.

Persze az alacsony vásárlási hajlandóság önmagában nem minden szereplőnek jelent nagy bajt, miután sok vállalat nem is az önvezető autók értékesítésében gondolkodik, sokkal inkább az azokkal nyújtott szolgáltatásokban - ilyen az Uber, a Waymo, de a tradicionálisabb modellt követő Tesla háza táján is hallhattunk hasonló ambíciókat.