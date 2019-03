Elérhető a Swift 5

Fejlesztői újdonságokat is tartogatott tegnapi eseményére az Apple, a vállalat új szolgáltatásai mellett a Swift 5 hivatalos rajtját is bejelentette. A programnyelv több, régen várt újítást is hoz, és ahogy az új verziót bejelentő blogposztjában Ted Kremenek fogalmaz, fontos mérföldkő a cég platformja számára.

Az egyik legfőbb újtítást az ABI (Application Binary Interface) stabilitás jelenti, amelynek hála a Swift különböző verzióival készült alkalmazások és könyvtárak bináris kompatibilitást élveznek. A nyelv az Apple szerint macOS-en, iOS-en, watchOS-en és tvOS-en egyaránt ABI-stabil, a Swift libraryk pedig ennek megfelelően jelen lesznek a rendszerek új kiadásaiban, vagyis a fejlesztőknek nem kell azokat külön alkalmazásaikhoz csomagolni, ami barátságosabb appméreteket eredményez majd.

A Standard Libraryra is jutott figyelem, abban a String új implementációt kapott, UTF-8 kódolással, aminek köszönhetően a cég gyorsabb kódfuttatást ígér, továbbá a String literálokban a nyers szöveg is kiterjedtebb támogatást kap. A Standard Library emellett Result és SIMD vektort típusokkal is kiegészül, illetve a vállalat a string-interpolációin is csiszolt, így ígérete szerint rugalmasabbá válik az adatok szöveggé alakítása. Mindezek mellett a Dictionary és a Set teljesítménye is javult.

Ugyancsak lényeges újítás, hogy a Swift 5 már mind a debug, mind a release buildeknél kikényszeríti az exkluzív memória-hozzáférést, ezen felül a dinamikusan hívható típusok támogatásának hála jobban együttműködik az olyan nyelvekkel mint a Python, a JavaScript vagy a Ruby. A platform csomagkezelője sem maradt érintetlenül, a Swift Package Manager többek között függőség-tükrözéssel, illetve célspecifikus build-beállításokkal bővül.

A Swift 5 forráskompatibilis a Swift 4, Swift 4.1 és Swift 4.2 verziókkal is. Hogy a migrációt egyszerűbbé tegye, az Apple az Xcode 10.2-es kiadásában egy automatizált kódmigrálót is mellékel, amely a szükséges változtatások jelentős részét elvégzi, az Xcode 10.2 emellett természetesen magát a Swift 5-öt is tartalmazza. Az Ubuntu 18.04-et, 16.04-et és 14.04-et célzó binárisok ugyancsak elérhetők. Az Apple egy migrációs útmutatót is közzétett a fejlesztők számra, és a Swift 5 frissített dokumentációja is szabadon hozzáférhető.