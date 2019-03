Turbófokozatra kapcsolt az Apple átalakulása

Ha eddig nem lett volna egyértelmű, az Apple tegnapi bejelentéscunamija után a Napnál is világosabb, hogy Amerika legértékesebb technológiai cége a jövőben nem csak az iPhone-ok és Mac-ek gyártásából és forgalmazásából kíván - nem kevés - pénzt termelni. A vállalat új termékeivel tovább nyit a szolgáltatóipar, azon belül is a elsősorban a legbusásabb haszonnal kecsegtető szórakoztatóipar irányába. A cég megoldásai ezúttal távolról sem tekinthetők forradalminak, de az Apple által kínált platformok egyszerűsége, a rendelkezésre álló szinte kimeríthetetlen büdzsé illetve a rendkívül erős márkaháttér hamar sikerre vihetik a szolgáltatás-üzletágat.

Hogy az Apple mennyire komolyan gondolja a jelenlétét a temérdek pénzt felemésztő szórakoztatóiparban, azt jól jelzi a saját előfizetéses tévés streamingszolgáltatás, az Apple TV+ tervezett felhozatala, illetve a mögötte álló nevek. A tegnapi eseményen olyan filmipari ikonok, nagyágyúk léptek a színpadra, mint Steven Spielberg, J.J. Abrams, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey vagy éppen Octavia Spencer - az estén felvonultatott alkotógárda készíti majd azokat a sorozatokat és egyéb eredeti tartalmakat, melyek az idén év végén világszerte több mint 100 országban induló Apple TV+ kínálatának gerincét adják majd.

Az Apple TV+ indulására, vagy röviddel azt követően összesen 13 eredeti tévésorozatból (és nyilvánvalóan további, vásárolt tartalmakból) áll majd a kínálat. A cég egyes pletykák szerint nagyjából egymilliárd dollárt szánt a kezdeti katalógus legyártására, ami egyébként még mindig aprópénznek számít a piacot uraló Netflix büdzséjéhez képest, mely csak tavaly 12,5 milliárd dollárt költött eredeti tartalmak gyártására, ez az összeg a várakozások szerint idén ráadásul elérheti majd a 15 milliárd dollárt. A Netflix ugyanakkor hét év előnnyel indul a versenyben, a cég ekkor gyártotta le első saját sorozatát, de csak idén érte el, hogy a saját gyártású tartalmak nagyobb arányban vannak jelen a platformon, mint a vásárolt filmek, sorozatok.

A cég az Apple TV+-szal párhuzamosan bejelentette az új Apple TV appot, melynek erős tartalomaggregátori szerepet szán. Az Amazon Channels szolgáltatásához hasonlóan a májusban megújuló Apple TV appon keresztül a felhasználók egyedileg fizethetnek majd elő több külső tartalomszolgáltató, tartalomfejlesztő műsoraira, csatornáira. A megoldás nagyszerűségét az Apple szerint éppen annak egyszerűsége adja majd, azaz az előfizetések kezelése valamint a tartalomfogyasztás mind ugyanazon a platformon zajlik majd, azaz nem kell minden egyes streamingszolgáltatáshoz külön appot telepíteni a készülékre. Az Apple értelemszerűen pénzt kér azért a szolgáltatóktól, hogy bekerüljenek a platformba, aligha véletlen éppen ezért, hogy a kínálatból a Netflix kimaradt.

Apple Arcade

Az Apple bejelentései között a játékoknak is jutott hely: a vállalat Apple Arcade néven indít szintén előfizetéses szolgáltatást, amelyen keresztül a felhasználók egy sor iOS-es címet érhetnek el, iPhone, iPad, Apple TV vagy akár Mac készülékeken. A megoldás nem az egyebek mellett a Google Stadiánál is megismert játékstreamingre épít, az előfizetéses keretében elérhető játékokat a felhasználók a szokott módon letölthetik, és ahogy az Apple hangsúlyozta, offline is változatlanul elérhetik majd.

A keresztplatformos szolgáltatás erősen támaszkodik majd az exkluzív tartalmakra, az Apple a bejelentés során arról beszélt, megjelenéskor több mint száz "új és exkluzív" játék lesz majd elérhető annak felületén. A cég emellett saját címeket is piacra dob majd, noha a házon belül készülő játékokról egyelőre nem közölt részleteket. A szolgáltatásban elérhető címekben értelemszerűen nem lesznek reklámok, illetve úgy tűnik mikrotranzakciók sem (noha ez utóbbira konkrétan nem tért ki a cég) az Arcade pedig a közvetlenül az Apple App Store-ból lesz elérhető, egy új beépülő fülön keresztül. Mindezek mellett az Apple Arcade kiterjedt készüléktámogatása egyben azt is jelenti, hogy az egyik eszközön megállított játékok tetszőleges másik készüléken folytathatók, így például hazaérve az iPhone-os játékról rögtön át is térhetünk Apple TV-re.

Az Apple Arcade a cupertinói óriás ígérete szerint 150 országban idén ősszel rajtol majd, ennél pontosabb dátumot azonban a cég egyelőre nem közölt - persze a kijelölt határidők betartása nem is a cég erőssége. Egyelőre az ár sem ismert, utóbbi értelemszerűen kulcsszerepet játszik majd a szolgáltatás sikerében. Az ugyanakkor már tudható, hogy a vállalat megosztott családi előfizetési csomagokat is indít majd, ezzel vélhetően kedvezőbb áron lesznek hozzáférhetők a szolgálatatásban foglalt játékok. A megoldással a cég jelenleg úgy tűnik elsősorban a mobilos játékok terén igyekszik kiépíteni jelenlétét, nem csak platformgazdaként de kvázi kiadóként is, ami nem csoda, hiszen a tempósan növekvő szegmens bevételek terén globálisan a PC-s és konzolos piacot összesítve is maga mögött hagyta.

Apple hitelkártya

Az új szolgáltatások sorát egy iker-márkás (co-branded), Apple Card hitelkártyával folytatta a cég. Az Apple ehhez a Goldman Sachs pénzintézettel és a Mastercard kártyakibocsátóval társult, vagyis a cupertinói cég továbbra sem folytat banki tevékenységet, csupán értékes márkanevét, illetve némi járulékos szolgáltatást tesz a kizárólag általa forgalmazott csomagba. Ennek megfelelően egy sztenderd hitelkártyáról van szó, amelyet természetesen az Apple Payhez szabott a cég. Ez az átlagosnál informatívabb felhasználói felületet jelent, költési elemzéssel, egyenleg információkkal, illetve a hitelkártyák esetében rendkívül fontos, jól látható fizetési határidővel.

Ahogy számos más hitelkártya, úgy az Apple Card is kínál visszatérítést (cashback). Apple Pay használata mellett minden vásárlás összegéből 2 százalék jár vissza, amennyiben pedig a tulajdonos az Apple-nél vásárol készüléket vagy szolgáltatás, abból 3 százalékot kaphat vissza úgynevezett Daily Cash formájában. Ez bármire elkölthető vagy akár tovább is küldhető, például Messagesen keresztül családtagoknak vagy barátoknak.

A virtuális kártya mellé egy sztenderd fizikai kártyát is ad az Apple, ami jól mutatja, hogy a bankkártyák őshazájának számító Amerika világviszonylatban mennyire le van maradva az érintéses fizetésre alkalmas terminálok adaptálásában. A fizikai kártyán az Apple minimalizmusából adódóan semmilyen kártyaszám, dátum, vagy aláírás nem szerepel. A cupertióni cég szerint ennek elsősorban biztonsági okai vannak, hisz a számokra elsősorban online vásárlásnál van szükség, amely viszont könnyen kivitelezhető az Apple Payben tárolt variánssal. A vállalat egyébként nem ösztönzi a fizikai kártya használatát, amellyel 2 helyet csak 1 százaléknyi pénzvisszatérítést kaphat vásárlásai utána a tulajdonos.

Az Apple Card természetesen a hitelkártya használat fellegvárának is számító amerikai piacon jelenik meg elsőként, valamikor a nyár folyamán. Az USA-ban rendkívül népszerű márka minden bizonnyal több százezer ügyfelet fog bevonzani már az első év során, vagyis az Apple szolgáltatása jó eséllyel sikeres lesz a hazai piacon. A vállalat később várhatóan más országokra is kiterjeszti hitelkártyáját, azonban az Apple Pay rendkívül lassú terjedését látva valószínűleg évekbe telik majd a szélesebb körű megjelenés. Bár az iker-márkás hitelkártyák idehaza sem számítanak újdonságnak (Wizz Air, UPC, stb.), nem érdemes arra számítani, hogy belátható időn belül a magyar piacon is elérhető lesz az Apple szolgáltatása.

Ráadás: frissített iOS

Az új szolgáltatások bejelentésével párhuzamosan megjelent a legújabb iOS főverzió második nagyobb frissítése, a 12.2. Az operációs rendszer legfrissebb publikus kiadása ágyaz meg az Apple TV+, az Apple Arcade, illetve az Apple News+ szolgáltatásoknak, melyek egyes funkciói már Sirivel is vezérelhetőek. Ugyancsak ez a verzió szükséges a múlt héten bejelentett második generációs AirPods használatához. Az arra alkalmas, AirPlay 2-t támogató televíziók egyes alapfunkciói (bekapcsolás, hangerő, stb.) közvetlenül az iPhone-ról vagy iPadról is vezérelhetőek. Az iOS 12.2 több más apró újítást és számos hibajavítást is hozott, melyek teljes listája az Apple oldalán található meg.