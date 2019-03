Stadia: itt a Google játékstreaming szolgáltatása

A Google is belép a játékstreaming-piacra: ahogy arra számítani lehetett, a keresőóriás az idei GDC-n leleplezte saját játékstreaming szolgáltatását. Az ősszel még béta címkével Project Stream néven emlegetett termék élesben már Stadiaként rajtol, ahhoz továbbá a Google saját kontrollert is piacra dob.

A koncepció már több hasonló szolgáltatásból ismerős lehet, mint az egykori úttörő Onlive, vagy épp a PlayStation Now - a Google saját, izmos hardverrel megpakolt szerverein futtatja a játékokat, azok képét pedig a játékosok asztali vagy épp mobilos klienseire streameli, jelen esetben ez maga a Chrome böngésző. A megoldással szinte tetszőleges hardverről játszhatók a legfrissebb, erőforrásigényes címek is, legyen szó irodai PC-ről, vagy akár okostelefonról, netán táblagépről.

A szűk keresztmetszetet, ahogy hasonló megoldásoknál, itt is az internetkapcsolat jelenti, hiszen a gyors reakciókat kívánó játékok csak alacsony késleltetés mellett élvezhetők, főleg ha komptetitív címekről van szó. Miután a Google világszerte számos adatközponttal rendelkezik, a szolgáltatásnál igyekszik mindig a felhasználókhoz legközelebb lévőt használni, a késleltetés minimalizálására - a Google szerint a Stadia ehhez mintegy 7500 végponti node-ból válogathat. Minimális követelményeket az online kapcsolatra vonatkozóan a cég egyelőre nem közölt, ősszel ugyanakkor béta kapcsán csak a sávszélességnél húzott meg alsó határt, a játékhoz legalább másodpercenként 25 megabites kapcsolatra van szükség.

Dedikált kontroller

De a Stadiával a Google célja nem csak az, hogy a gyengébb hardverekre is elvigye az élvonalbeli címeket, a platformmal a vállalat a játékosokat és a YouTubereket is igyekszik jobban összeboronálni. A tartalomkészítőknek lehetőségük lesz a Stadiáról közvetlen élő streameket indítani YouTube-on, a közönség akár be is kapcsolódhat majd velük a játékba.

A Stadia elérhető asztali Chrome böngészőben, ami a Windows mellett a macOS-es és linuxos játékot is lehetővé teszi, továbbá okostévén, okostelefonon és tableten is - a különböző eszközök között pedig lehetőség van igény szerint menet közben is váltani. A platform a billentyűzet-egér kombók (illetve a mobileszközök érintőkijelzői) mellett az USB-n csatlakoztatott kontrollereket is kezeli - a Bluetooth-os eszközökről itt le kell mondani.

A Google ezek helyett egy saját, Wi-Fi-s vezeték nélküli vezérlőt is piacra dob Stadia Controller néven, amely nem az adott klienseszközhöz vagy a böngészőhöz, hanem Wi-Fi-n keresztül egyenesen a Stadia szolgáltatáshoz csatlakozik majd. A vezérlő szabványos gombelrendezést hoz, lényegében ugyanezt a felállást láthatjuk egy PlayStation 4 kontrolleren is, fontos különbség azonban, hogy a játékmenet YouTube-os megosztása dedikált gombot kap, illetve egy Google Assistant gomb is jut a vezérlőre, amellyel a beépített mikrofonon keresztül adhatunk hangutasításokat a cég virtuális asszisztensének. Utóbbit a játékfejlesztőknek lehetőségük van saját címeikbe is integrálni a különböző funkciók ellátásához, például ha a játékosnak segítségre van szüksége.

Jön a 8K gaming?

A 4K felbontás támogatása 60 FPS mellett már a rajtkor adott lesz, a Google azonban azt ígéri, a későbbiekben ezt egészen 8K/120FPSig (!) tornázza majd fel. A Google szerint a szolgáltatás a háttérben AMD hardverekre támaszkodik, a játékokat a chipgyártó Radeon Pro GPU-i hajtják, továbbá a keresőóriás a vállalat egyik legjelentősebb partnere a következő generációs CPU-k és GPU-k terén is. Maga a platform instance-alapon skálázódik, így minden játékmenethez az ahhoz szükséges erőforrásokat tudja allokálni - egy-egy játékos kiszolgálására egyébként a HBM2 memóriával szerelt, 56 CU-s, 10,7 teraflops teljesítményű egyedi (Vega) GPU-kuat használ, illetve egy ugyancsak egyedi, 2,7 gigahertzes alapórajelű processzort, AVX2 támogatással. Az AnandTech szerint az egyedi chipek egyébként jó eséllyel az AMD jelenleg csőben lévő hardvereinek korai verziói, jelen esetben valószínűleg Zen 2 alapú CPU-król és Radeon Instinctre építő GPU-król van szó.

A szolgáltatásnál persze a megfelelő háttérrendszer mellett az is kulcsfontosságú lesz, hogy milyen címeket kínál - hiába az élvonalbeli infrastruktúra, a megfelelő tartalom nélkül. Az őszi béta során a vállalat az Assasin's Creed Odyssey-t tette elérhetővé, ez valószínűleg az éles repertoárban is ott lesz, a GDC-n pedig a cég még egy címet felvillantott, méghozzá a Doom Eternalt, ez utóbbi is jelen lesz az indulópakkban.

A Stadia természetesen a multiplayer játékmódokat is támogatja, mind a Stadián belül, mind pedig más platformokra átnyúlva - ehhez ugyanakkor a fejlesztőnek is gondoskodnia kell a megfelelő támogatásról. Érdekesség, hogy a vállalat a hagyományosan elhanyagolt, osztott képernyős multiplayer támogatását is visszahozná. Ennek kapcsán a problémát hagyományosan az jelenti, hogy a hardvernek egyszerre két játékos környezetét kell renderelnie, ami sok plusz erőforrást igényel - a Stadia ugyanakkor egyszerűen külön instance-okba rendezi a két kijelzőfelet.

A keresőóriás elköteleződését a játékos szegmens mellett még inkább nyomatékosítja, hogy a cég Stadia Games and Entertainment név alatt saját stúdiót is indít, Jade Raymond vezetésével. Az új studiótól a vállalat egy sor exkluzív címet is ígér Stadiára, illetve az a külső fejlesztőkkel is együttműködik majd, hogy azok elérhetővé tehessék címeiket a platformon. A Stadia rajtja kapcsán a keresőóriás pontos dátumot egyelőre nem közölt, mindössze annyit, hogy az még idén elérhető lesz, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Európa nagy részén - egyelőre a szolgáltatás árazása sem ismert.