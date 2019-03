Jön a Google böngésző- és keresőválasztója

A jövőben minden európai android-felhasználó számára kínál önkéntes alternatívákat a Chrome és Kereső alkalmazásokra a Google - az intézkedés egyfajta válasz az Európai Unió által évekkel ezelőtt megfogalmazott versenyjogi aggályokra, melyek alapján tavaly rekord összegű, csaknem 5 milliárd euró bírságot szabtak ki a cégre. A vállalat már tavaly próbált változtatni licencpolitikáján, melynek eredményeként a készülékgyártóknak lehetőségük volt a keresőt és a Chrome-ot külön, ingyenesen licencelni a Google-től, ezzel nagyobb mozgásteret hagyva a versenytársak megoldásai számára.

A most bejelentett intézkedés a várakozások szerint tovább erősítheti majd a versenyt, egyben jobban megfelel majd az EU versenyügyi kívánalmainak azáltal, hogy a készüléktulajdonosok számára a Google már direkt módon kínál alternatív javaslatokat a kereső- és böngészőalkalmazásra. Hogy ez pontosan milyen módon történik majd meg, illetve milyen appok szerepelnek a felajánlott alternatívák között, azt egyelőre nem részletezte a keresőcég, miként azt sem, hogy mikor jelenhet meg a felhasználók készülékén az alternatíva-javaslat. Fontos, hogy a választási lehetőséget nem csak az új készülékek üzembe állításakor fogja majd felajánlani az Android, hanem a meglévő mobiloknál is.

Az eset, illetve a problémakezelés módja kísértetiesen emlékeztet a Microsoft böngészőválasztójára, melyet a redmondi cég akkor szintén uniós nyomásra volt kénytelen beépíteni a Windows operációs rendszerekbe. Az EU akkor a mostanihoz hasonlóan erőfölénnyel való visszaéléssel vádolta meg a Microsoftot, a bírság elkerülésének feltétele pedig az volt, hogy a cég önként kínáljon alternatívát a Windows alapcsomag részét képező Internet Explorer böngészőre.

Érdekesség, hogy a Microsoft gyakorlatát akkoriban többek közt éppen a Google támadta a leghangosabban, de a böngészőválasztóba a Chrome mellett bekerült a Firefox, a Safari és az Opera webböngésző is - utóbbi kettő mostanra marginális szerepet tölt be a böngészőpiacon, míg az Internet Explorer részesedése is drámaian visszaszorult az egy évtizeddel ezelőtti állapothoz képest. Igaz, ez nem feltétlenül a böngészőválasztó népszerűségéből következett, már csak azért is, mivel a választópanelt az EU-s előírásoknak megfelelően csak 2014-ig alkalmazta a Microsoft.