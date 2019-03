Két Surface gép érkezik Magyarországra

Néhány évet követően hazánkba is megérkeznek a Microsoft Surface személyi számítógépei. A hibrid PC-kből két, kifejezetten nagyvállalati környezetbe szánt modellt, a Surface Pro 6 for Businesst és a Surface Laptop 2 for Businesst hozza el a redmondi cég, vagyis a termékek hivatalosan továbbra sem lesznek elérhetőek kiskereskedelmi forgalomban. A lokalizációt sem viszi túlzásba a Microsoft, a Surface gépekhez ugyanis nemzetközi angol billentyűzetet lehet kérni, tehát magyar kiosztásra sem lehet számítani.

"A prémium kategóriás eszközök iránt megnövekedett keresletre válaszul, a Microsoft tovább bővíti termékportfólióját, így a nemzetközi nagyvállalatok a világ még több országában láthatják el a leányvállalataiknál és regionális irodáikban dolgozó munkatársaikat Surface eszközökkel. A Microsoft felhatalmazta nagyvállalati partnereit, hogy 2019. május 1-től kezdjék meg a Surface Pro 6 for Business és a Surface Laptop 2 for Business eszközök meghatározott konfigurációinak (Surface Pro 6 i5/8/256GB Platinum, Surface Laptop 2 i5/8/256GB Platinum) értékesítését további 11 európai piacon, köztük Magyarországon is (további piacok: Bulgária, Horvátország, Csehország, Észtország, Görögország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovénia és Szlovákia). Az új eszközök nemzetközi angol billentyűzetkiosztással (a Surface Pro Type Cover-t külön lehet megvásárolni), valamint az adott ország nyelve szerinti előtelepített operációs rendszerrel érkeznek" - áll a cég hivatalos sajtóközleményében.

A szóban forgó két modellt tavaly októberben mutatta be a Microsoft. A 12,3 hüvelykes Surface Pro 6 üzleti felhasználóknak szánt kiadásban az Intel Core i5-8350U négymagos processzor található, 1,7 gigahertzes alap- és 3,6 gigahertzes turbófrekvenciával. A központi egység mellé 8 gigabájt RAM és 256 gigabájtos SSD társul. A hibrid gép oldalán hagyományos (Type-A) USB 3.0, egy 3,5 milliméteres fejhallgató-jack, Mini DisplayPort aljzat, illetve egy memóriakártya-olvasó található. A Surface Pro 6 nagy hiányossága, hogy USB-C aljzat nincs a gépen, ami egyben a Thunderbolt 3 hiányát is jelenti. Ez annak fényében furcsa, hogy egy sor rivális eszközön már évek óta elérhető képességtől fosztja meg a Microsoft legfrissebb Surface Prót, mint például a külső GPU-k csatlakoztatásának lehetősége, amivel igazán sokoldalú munkaállomás lehetne a készülékből.

A Surface Laptop 2 nagyon hasonló paraméterekkel rendelkezik, a Core i5-ös processzor, a 8 gigabájt RAM, illetve a 256 gigabájtos SSD adja az alapot. Az egyik említésre méltó különbség a kijelző környékén keresendő: a 3:2-es panel átlója nagyobb (13,5 hüvelyk), felbontása viszont kisebb (2256x1504) a Surface Pro 6-éhoz képest, de ennek ellenére a laptoppal is használható az extraként vásárolható Surface Pen érintőtoll.