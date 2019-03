Heteken belül indulhat az 5G a szomszédban

Tegnap sikerrel zárult az osztrák hírközlésszabályozó szerv, az RTR frekvenciaaukciója, melynek célja az volt, hogy az operátorok olyan spektrumlicencekhez jussanak hozzá, melyeket 5G-s mobilszolgáltatásokra használhatnak majd. A 3,4 - 3,8 GHz-es spektrum összesen 39 blokkjára kiírt aukció érdekessége volt, hogy abban a kiíró 12 zónára osztotta Ausztriát, így a nagy piaci szereplők mellett kisebb helyi érdekeltségek is eséllyel pályázhattak - és nyertek is. A nyertesek kihirdetése után néhány héten belül egyes szereplők számára megtörténik a használatba vételi engedélyek kiadása is, ezt követően több szolgáltató is azonnal bekapcsolja kereskedelmi 5G hálózatát.

A meghirdetett 12 régióban mindenhol licenchez jutott az A1 Telekom, a T-Mobile és a Hutchison (Drei márkanevű szolgáltatásal), emellett az alsó-ausztriai és burgenlandi régióban a MASS Response, Felső-Ausztriában valamint a linzi régióban a LIWEST, Salzburg városában és Salzburg tartományban a Salzburg AG, Grazban és Stájerországban pedig a Holding Graz pályázott sikerrel. A 7 licitáló összesen csaknem 188 millió eurót fizetett, ami nagyjából 50 millió euróval túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, ugyanakkor a bevétel eltörpül az olyan, komplex frekvenciacsomagokat kínáló aukcióktól, mint amilyent az olasz hatóság írt ki tavaly, és amire összesen 6,5 milliárd eurónyi licit érkezett.

A három nagy operátor közül az A1 Telekom fizetett a legtöbbet - 64,3 millió eurót - a spektrumért, a T-Mobile 56,9 a Hutchison pedig 51,9 millió euróért vihetett licenceket. A kis régiós szereplők összesen mintegy 14,5 millió euró értékben jutottak spektrumlicenchez. Az aukció a három országos szolgáltató számára kiépítési kötelezettséget is előírt, így a nagy mobilszolgáltatóknak jövő év végéig legalább 303 5G-s bázisállomást kell beüzemelniük, míg 2022. június 30-ig a 3,4 - 3,8 GHz-es spektrumban működő állomásaik száma el kell érje az ezret. A szolgáltatók 19 évre, azaz 2039-ig kapták meg a frekvencialicenceket a vonatkozó spektrumokra.

A nagy operátorok közül az aukciót követően a Deutsche Telekom helyi leányvállalata, a T-Mobile Austria azonnal bejelentette, hogy a frekvenciaengedély március végén várható kiadásával azonnali hatállyal bekapcsol 25 5G-s állomást, főként olyan, rurális területeken, ahol nincs megfelelő vezetékes szélessávú szolgáltatás. Ezt a spektrumot jellemzően a vezetékes hálózatok kiváltására használhatják majd a szolgáltatók (Fixed Wireless Access, azaz FWA), akár sűrűn lakott térségekben, sűrű antennatelepítéssel, akár kisebb falvakban is, ahol egy cellával minden háztartást el lehet látni gyors vezeték nélküli internetkapcsolattal.

Hazánkban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) várhatóan szintén idén hirdeti meg az 5G-s hálózatok kiépítésére alkalmas spektrumok értékesítésére vonatkozó pályázatot. A magyar fél ugyanakkor a várakozások szerint több frekvenciasávban is licitre bocsáthat majd frekvenciablokkokat, kérdéses ugyanakkor, hogy az osztrák modellhez hasonlóan lesz-e helyük a kisebb piaci szereplőknek bizonyos sávokban, vagy minden licencet a három nagy szolgáltató, a Telenor, a Vodafone és a Telekom szerez meg.