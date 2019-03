Jutalmat oszthatnak a megnézett reklámok után az Android fejlesztők

Új módszerrel segítene monetizálni a fejlesztőknek androidos játékaikat és alkalmazásaikat a Google: a keresőóriás fejlesztői blogján bejelentett, béta címkével rajtoló Rewarded products segítségével az egyébként nem fizető felhasználók az alkalmazásban különböző jutalmakkal vehetők rá reklámvideók megtekintésére, amelyből aztán a fejlesztő profitálhat. A vállalat ígérete szerint a későbbiekben nem csak videókat hoz, egyéb jutalmazható tartalmakkal is bővít majd.

A megoldás egyes alkalmazásokból már ismerős lehet, ezeknél azonban jobbára saját fejlesztésről van szó - a Google azonban most azt a Google Play Billing Libraryn vagy az AIDL interfészen keresztül is elérhetővé teszi. A Rewarded products használatához nincs szükség további extra SDK integrációra, az néhány plusz API-hívással bevezethető az appba, így a Google szerint más megoldásoknál jóval kisebb idő- és energiabefektetéssel implementálható. A Rewarded products az AdMob rendszerére épít, így rögtön hozzáférést is ad egy sor tartalomhoz a Google hirdetőpartnereitől.

Azt persze majd a fejlesztőknek kell kikísérletezni, hogy a felhasználókat pontosan appon belüli jutalmakkal lehet rávenni, hogy végignézzék a felkínált videókat - mindenesetre biztosan jobb esélyekkel indulnak, mint ha a jutalom ígérete nélkül indulna a videó. A Rewarded products jelenleg nyílt béta formában érhető el a Play Console-on keresztül.

Arról a Google egyelőre nem beszélt, hogy a későbbiekben milyen további, jutalmazható tartalmakkal bővül majd a lista, vagy hogy mennyit kell azokra várni. A cég ugyanakkor idén is képviselteti magát az éves Game Developers Conference előadói között San Franciscóban, ahol jó eséllyel elárul még részleteket a megoldásról, illetve további bejelentésekre is számíthatunk a keresőóriástól. A vállalat már közzétette várható előadáslistáját, amelyen a bevált gyakorlatok mellett többek között az ARCore újdonságainak, a Google Assistantre támaszkodó, hangalapú játékok tervezésének a játékok növekedését célzó Firebase funkcióknak, illetve az okostelefonokon túlmutató játékélményeknek is jut majd hely.