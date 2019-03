Végleg lekapcsolja a Microsoft Band háttérszolglátatásait a Microsoft

Végleg nyugdíjazza Health Dashboard egészségügyi alkalmazásait a Microsoft. A lépés nem jön meglepetésként, miután a redmondi óriás már 2016 októberében megszüntette szebb napokat is látott egészség- és fitneszkövető okoskarperece, a Microsoft Band 2 forgalmazását. A terméktámogatás, illetve az eszköz mögé állított, a Microsoft Health Dashboardon keresztül elérhető szolgáltatások ugyanakkor még mindig élnek - de már nem sokáig, a cég idén május végén kapcsolja le azokat.

A vállalat a lépésről emailben tájékoztatta az okoskarperec megmaradt felhasználóit a támogatás végéről, amellyel a Microsoft jelképes maradék jelenlétét is kivonja a viselhető eszközök piacáról. A Band szériával a cég 2014-ben merészkedett először a szegmensbe, annak első generációja többek között az aktuális konkurenciához képest sokkal pontosabb eredményeket ígérő pulzusmérőjével és rengeteg további szenzorral igyekezett megkülönböztetni magát a versenytársaktól. Az eszköz ráadásul a vállalattól kifejezetten jó szoftveres hátteret is kapott, melyen keresztül részletesen követhetők a testmozgásra vonatkozó statisztikák, de olyan népszerű fitneszalkalmazásokkal is együttműködött, mint a MyFitnessPal vagy a Runkeeper.

A cég kezdeti lendülete ugyanakkor már a Band 2-vel alábbhagyott, a mérsékelt vásárlói érdeklődés mellett a sorozatosan meghibásodó készülékek is nagyban megnehezítették a vállalat és viszonteladóinak dolgát. Az Amazon épp utóbbi problémák miatt már 2016 nyarán bejelentette, nem tölti újra kifogyó készleteit az okoskarperecből, miután rengeteg plusz költsége gyűlt fel a termék kapcsán - a csere helyett sok esetben inkább már a vételár visszafizetését ajánlotta vásárlóinak.

A Microsoft a bakik után érthető módon inkább visszavonulót fújt, már 2016 nyarán feloszlatta a sorozat fejlesztőcsapatát, annak ellenére, hogy a Band 3 fejlesztése már javában zajlott. Az eszköz harmadik generációja ugyanakkor végül soha nem látott napvilágot, most pedig sorozat megmaradt felhasználóinak is ideje lesz új okoskaperec után nézni. A vállalat a Microsoft Health Dashboard oldal leállítása mellett minden platformról törli a Microsoft Band alkalmazásokat is, azok így május 31-gyel a Microsoft Store-ból, Apple App Store-ból és A Google Play Store-ból is eltűnnek. A felhasználóknak május 31-ig van lehetőségük a Dashboardon gyűjtött adataik exportálására, azokat a cég május végével törli.

Ezt követően az eszközök erősen korlátozott funkciókkal lesznek csak használhatók, a vállalat FAQ oldala szerint a napi egészség és fitneszkövetés mellett az alváskövetés és az ébresztő marad használható az eszközökön, a rögzített adatok felhős szinkronizálása nélkül. Ráadásul miután a készülékek kezdeti beállítása is a felhős háttérre támaszkodik, az eszköz gyári visszaállítása után a Band modellek már nem lesznek újra beállíthatók - így használhatók sem.

Az aktív felhasználókat a Microsoft igyekszik némi pénzvisszatérítéssel is vigasztalni, a még garanciális eszközök, illetve azon modellek tulajdonosai esetében, amelyeknél a felhasználó 2018. december 1. és 2019. január 3. között szinkronizálta a mért adatokat a Health Dashboarddal. A feltételeknek megfelelő, első generációs Band tulajok 80 dollárt, a Band 2 felhasználói pedig 175 dollárt kapnak vissza.