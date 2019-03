Már a küszöbön toporog az USB 3.2

Már idén megjelenhetnek az USB 3.2 szabványt támogató első termékek - adta hírül az MWC-n a szabványosítást végző USB-IF. Az univerzális soros busz legújabb verziójával az eddigi csúcs pontosan duplájára, másodpercenként 20 gigabitre (2,5 GB/s) ugorhat az elméleti átviteli tempó, mely a Thunderbolt 3 értékének a fele. A jelentős előrelépésnek hála akár külső GPU-k és nagyobb felbontású megjelenítők meghajtására is képes lehet a Type-C csatlakozóra alapozó szabvány, ami természetesen visszafelé is kompatibilis a korábbi USB eszközökkel. Mindez üdvözlendő, az egyre kuszább nevezéktan ugyanakkor bőven hagy kívánnivalót maga után.

Az USB-IF szerint a 3.2-es szabványt támogató első kontrollerek fejlesztése sínen van, azok még idén megjelenhetnek. Az előző verzióknál látott koreográfia alapján ezek valószínűleg csúcskategóriás alaplapokon jelennek majd meg, egy pár azokhoz rendelt Type-C aljzattal egyetemben. Az USB 3.2-es perifériák várhatóan csak ezt követően, jövő év elején bukkannak fel, vagyis most sem lesz érdemes túlságosan kapkodni a vásárlással, évekbe telhet a szabvány szélesebb körű elterjedése.

Jó hír, hogy az USB 3.2-ből kicsikarható legnagyobb, másodpercenként 20 gigabites sávszélességhez nem feltétlenül kell majd új kábelt vásárolni, ahhoz elég lesz USB 3.1 Gen 2-re hitelesített vezetékeket csatlakoztatni. Az ugrást a szabvány azért tudja a kábel cseréje nélkül meglépni, mert az USB-C vezetékek egyébként sem csak az USB-re építő adatátvitelt támogatják, de olyan alternatív protokollokat is, mint a már említett Thunderbolt 3 vagy a DisplayPort, így összesen négy érpár található bennük - ezekből az USB 3.1 Gen 1 és Gen 2 csak kettőt használ (szemben például a Thunderbolt 3-mal), az új generáció azonban már mind a négy párat egyszerre használja, így duplázva a sávszélességet.

A vezetékek, illetve a szabványt támogató eszközök vásárlásánál érdemes lesz alaposan figyelni, ugyanis a piacon nagyon könnyű belefutni a megfelelő tanúsítványok nélküli kábelbe, ráadásul még a kapcsolódó követelményeknek megfelelő darabokon sincs elég jól láthatóan feltüntetve a hitelesítést igazoló logó. Az USB 3.2 sajnos csak még tovább nehezíti az átláthatóságot három fokozatával: Az USB 3.2 Gen 1 az USB 3.0-hoz (és az USB 3.1 Gen1-hez) hasonlóan 5 Gbps sávszélességre képes, amely ennek megfelelően SuperSpeed USB marketingelnevezéssel kerül piacra. Az USB 3.2 Gen 2 fokozat az USB 3.1 Gen 2-höz hasonlóan 10 Gbps sávszélességet kínál, amit így SuperSpeed USB 10Gbps címkével kell majd keresni. Az újdonságnak számító, USB 3.2 Gen 2x2 nyújtja a 20 Gbps-os átviteli tempót, amire a SuperSpeed USB 20Gbps jelölés utal majd, új szintre emelve az USB-s jelölések és elnevezések káoszát.

A vásárláskor tehát érdemes lesz a szokásosnál is alaposabban tanulmányozni a szimpla feliratok mögötti valós támogatást. A "nagyobb a jobb" alapvető vásárlói logikát meglovagolva a gyártók most sem lesznek restek szinte mindenre rásütni az USB 3.2-es logót, miközben e mögött lehet, hogy csak egy USB 3.2 Gen 1 támogatás húzódik az USB 3.0-hoz hasonló 5 Gbps sávszélességgel. Biztosra csak a SuperSpeed USB jelölések alapján lehet menni, ám ez kevésbé triviális, nem utolsó sorban pedig túlságosan hosszú is, így nem lenne meglepő, ha a gyártók ezt ritkábban reklámoznák. Az USB-IF-nek célszerű lenne elgondolkoznia a jelölések egyszerűsítésén, ahogy arra a közelmúltban jó példát mutatott a Wi-Fi.

Ettől függetlenül az USB 3.2 legnagyobb fokozata kellemes előrelépést kínál, amelynek hála a szabvány vészesen közel került a Thunderbolthoz. Bár az Intel által lefektetett fejlesztés harmadik verziója 40 Gbps-t kínál, a gyártók egy része ennek csak a felét használja ki, mondván, a felhasználók zömének igényét ez is bőven kielégíti. Ezzel az esetek többségében nehéz vitatkozni, hisz a 2,5 GB/s-os sávszélességet legfeljebb a felsőkategóriás külső GPU-knak lehet kevés bizonyos esetekben. Az USB 3.2 (vagy inkább SuperSpeed USB 20Gbps) tehát már szintén képes lehet majd nagyobb sávszélességet kívánó eszközök, például szerényebb videokártyák vagy villámgyors külső SSD-k meghajtására, a Thunderbolt 3-nál olcsóbb infrastruktúra mellett.

Az USB fejlődésének tükrében nem csoda az Intel majd két évvel ezelőtti bejelentése, melynek értelmében a chipgyártó bárki számára elérhetővé tette a Thunderbolt specifikációit úgy, hogy az implementálásáért nem kell licencdíjat fizetni. Az Intel abban bízik, hogy az USB-hez hasonló feltételekkel felhasználható Thunderbolt 3 hasonló karriert futhat majd be, az a jövőben átveheti a lassan 25 éves univerzális soros busz szerepét.

Egy kis történelem

A Universal Serial Bus (USB) 1.0 szabványt még 1995-ben ratifikálták, az interfész legfeljebb 12 megabites másodpercenkénti átviteli sebességre volt képes, amivel messze kiemelkedett az akkori mezőnyből, a soros és párhuzamos port nyújtotta teljesítménynél sokkal többet tudott, ráadásul egy viszonylag egyszerű, olcsóbb kábel segítségével. A kortársak közül a FireWire sebessége messze felülmúlta az USB-ét (400 Mbps), azonban sokkal drágább volt és a támogatása sem volt olyan széles körű, így kevésbé terjedt el az Apple termékeit leszámítva.

Az USB 2.0 öt évvel később, 2000-ben született meg, 480 megabites másodpercenkénti csúcssebességet kínálva. A FireWire új verziója ezt is lefőzte a maga 800 megabitjével, azonban az USB eddigre annyira széles körben elterjedtté vált, hogy a FireWire-nak esélye sem volt ellene és megrekedt a professzionális videofeldolgozás területén. Az USB 2.0 visszamenőleges kompatibilitást kínált a korábbi szabvánnyal, így a régi verziót használó eszközök csatlakoztathatóak voltak a számítógépek USB 2.0 portjaihoz is.

Az USB 2.0-t nyolc évvel követte az USB 3.0, amely 5 gigabites csúcssebességre képes. Ez a szabvány szintén visszamenőleg kompatibilis a korábbiakkal, elterjedését azonban nagyban hátráltatta, hogy az Intel sokáig mellőzte az alaplapjain és a chipkészletein. A chipgyártó feltehetően abban reménykedett, hogy az USB helyett sikerre tudja vinni a saját fejlesztésű, 20 gigabitre képes Thunderbolt interfészét. Bár a már említett harmadik verzió az elődökhöz képest lényegesen több eszközben kapott helyet, a világsikernek számító USB-vel szemben nem tudta felvenni a versenyt, legalábbis egyelőre.

A 2013 januárjában bejelentett USB 3.1 szabvány elődjének kétszeresét, 10 gigabitet képes továbbítani másodpercenként. Az interfész továbbra is kompatibilis visszafelé, vagyis a régebbi USB eszközök használhatók az új csatlakozókban és a kábeleket sem feltétlenül kell újabbra cserélni. A szabványt gondozó USB Implementers Forumnak mintegy 800 cég a tagja, megszámlálhatatlanul sok termék támogatja a különféle USB szabványokat.