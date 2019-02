Már egész fiatalon kódolást tanulnak a gyerekek

Ma már sokkal előbb elkezdhetik fejleszteni a programozói tudásuk a gyerekek, mint ahogy azt a mostani felnőttek megtehették, így egy jelenlegi 12 éves már 22 éves korára tíz év tapasztalattal fog rendelkezni - mutatott rá Guzsaly Péter, a Technológiai Oktatásért Alapítvány vezetője a Future Makers Nagydíj kapcsán. A UPC Magyarország, a Kódgarázs és a SKOOL által szervezett versenyre 12-16 éves diákokból álló, 3 fős csapatok küldhették be közösségi célú fejlesztéseiket, bemutatkozó videók kíséretében. Majd február 23-án, a UPC irodájában tartott döntőn 11 csapat mutathatta be saját megoldását prezentáció vagy demó formájában - a budapesti iskolákon kívül megjelent szolnoki és orosházi iskola is.

A döntő különlegességét pedig nem is feltétlen a prezentált ötletek adták, hanem maga a jelenség, hogy a mai 12-16 évesek mennyire határozottan tudják nagyközönség előtt is prezentálni a saját fejlesztéseiket. Ráadásul mivel ez egy fejlesztői verseny volt, a csapatok a projektjük és a céljaik bemutatása mellett a fejlesztési háttérre is nagy hangsúlyt helyeztek. A bonyolult megoldások vagy ritka programozási nyelvek helyett természetesen inkább például Scratch, HTML, PHP és CSS jelent meg, de a nagyjából 6-10. osztályos diákversenyzőknél mindez figyelemre méltó eredménynek mondható.

A legfiatalabb versenyzőcsapat, a PX 2019 különdíjat kapott (Fotó: UPC Magyarország)

A versenykiírásban szereplő "közösségi célú fejlesztések" egészen széles skálán jelentek meg a megvalósíthatótól az egészen elrugaszkodottnak tűnő, nagyszabású ötletekig. A projektek között szerepelt többek közt a függőségek leküzdése, a vallási ismeretek szélesítésének támogatása, a különböző országokból érkező ötletek begyűjtése és megvalósítása, a túlnépesedés problémája vagy a reakcióidő fejlesztése.

Továbbá több olyan oldal is megjelent a döntős projektek között, amely magát a programozást akarja megtanítani az oldal látogatóinak. A zsűri az utóbbi kategóriába tartozó projektötletek kapcsán többször is célzott a Codecool legutóbbi befektetésére, mely szerint a weboldalakkal a probléma akár olcsóbban is megvalósítható lenne, ezért ennek kapcsán javasolta a programozóiskola felkeresését az ötletekkel. Guzsaly Péter hozzátette, hogy a projektek közül 5 év múlva akár néhány megvalósulását is elképzelhetőnek tartja.

Jelenleg azonban a bemutatott weboldalak vagy alkalmazások elég kezdetleges szintűek voltak, és maguk a prezentációk is tartalmaztak néhányat a legalapvetőbb hibák közül, mint például a rosszul választott betűtípus, a rossz betűszín-háttérszín párosítás, helyesírási hibák. Ezenkívül a diákok előadásmódja is kifogásolható volt több szempontból, például a mondandó vagy a projekt célja sem volt mindig érthető. A felsorolt hibákat azonban sokszor a felnőttek is elkövetik közönség előtt, most pedig a zsűri sok problémára hangsúlyosan felhívta a diákok figyelmét - így a verseny egyfajta prezentációs tanfolyammal is felért tizenéves versenyzők számára.

Mindenki nyert, de a dobogón...



Végeredményben a különdíjat a legfiatalabbakból álló PX 2019 csapata kapta, akik egy Scratch alkalmazás segítségével szeretnének segíteni leszokni a felhasználóknak káros szenvedélyükről. A regisztrálók számon tarthatjátok például a cigarettavásárlás mellőzésével megspórolt pénzt, és célokat állíthatnak be maguknak, többek közt luxusnyaralás vagy laptopvásárlás formájában. Harmadik helyen a vallási kisokost készítő ProgramozóTrió nyert, bár a mobilalkalmazást és prezentációt nem tudták helyben bemutatni technikai nehézségek miatt. A második helyet a tanárok és a diákok kapcsolattartását, feladat- és dolgozateredmény-megosztását egyszerűsítő weboldallal az "FSociety" kapta, amelynek Educore megoldását az iskolájukban élesben is használják a tanárok és a diákok.

A győztes csapat, a Foodcoin a dublini Cooles Projects eseményen is bemutatkozhat (Fotó: UPC Magyarország)

Az első helyet pedig az élelemelosztás problémáját feszegető Foodcoin nyerte, amely platformján keresztül az élelmiszer-felesleggel rendelkezők felajánlhatják megmaradt ételeiket az éhezők számára. A rendszerben távolság, kategória és lejárati dátum szerint lehet szűrni a termékekre, illetve egy integrált térkép is segít az elosztásban. A rendszerben a fiatal programozók terve szerint akár az éttermek is felajánlhatják a megmaradt alapanyagokat, és a szeretetszolgálatok is jelentkezhetnek az ételekért.

A Future Makers Nagydíj szervezői elmondásuk szerint a diákok figyelmét arra szerették volna ráirányítani, hogy a digitális megoldásokat jó ügyek megoldására is lehet fordítani, amit a döntősöknek sikerült is bizonyítani - mondta Kozma Zsolt, a UPC Magyarország vállalati kapcsolatok igazgatója. Ennél pedig talán még fontosabb a Technológiai Oktatásért Alapítvány vezetőjének felhívása a szülők és a diákok számára, mely szerint a fiatalok a jövőben sokkal többre lesznek képesek a programozói tudás birtokában, mint anélkül, ezért érdemes kitartóan folytatni a tanulást ebben az irányban.