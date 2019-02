Vért izzadnak az operátorok az 5G kapcsán

A kontinens egyik legnagyobb távközlési szolgáltatója, a Deutsche Telekom is megtartotta idei kötelező, jövőbe tekintgetős demonstrációját a barcelonai MWC2019-en. A német multi láthatóan ugyanazzal a dilemmával küszködik, mint versenytársai: A cég továbbra is keresi az 5G-s hálózatokra felhúzható üzleti modellt, illetve a szolgáltatásból fakadó valós felhasználói előnyöket, melyekkel a lehető leggyorsabban el lehet adni az új hálózatot a végfelhasználóknak, vagyis az előfizetőknek - hiszen a generációváltás rövid távon jelentős befektetést igényel részükről.

Most már tényleg itt van

Akárcsak más iparági szereplők, illetve a szolgáltatók partnerei, úgy a Deutsche Telekom részéről is elhangzott, hogy az 5G-éra ezúttal már tényleg elkezdődött. A cég ezt ezúttal igyekezett tényekkel is alátámasztani: a Deutsche Telekom európai hálózatában több országban is "működni kezd" összesen 150 5G-s antenna még az első negyedévben, egyelőre nyilvánvalóan tesztelési céllal. Az érintett országok közt Magyarország is megtalálható, a hazai leányvállalatnál, a Magyar Telekomnál igazából már tavaly bekapcsolták az első 5G-s állomást, a zalaegerszegi tesztpályán - tudomásunk szerint azóta is az egyetlen, valós környezetet szimuláló 5G-s mobilállomás az országban.



Claudia Nemat: elkezdődött, de most már tényleg

A DT csoport eközben az automatizált gyártás területén is igyekszik előrelépést, valós eredményeket felmutatni az 5G-technológia bevonásával. A szolgáltató az OSRAM dél-németországi (Schwabmünchen) telephelyén üzembe helyezte Európa első, kifejezetten iparági használatra szánt mobilhálózatát. Apró szépséghiba, hogy a hálózat jelenleg 4G/LTE technológiával működik (dual-slice alapokon), az 5G-s generációváltást egy pontosan meg nem határozott időpontban tervezi elindítani a szolgáltató. Hasonló hálózatot egyébként Magyarországon is épít a Deutsche Telekom magyar leányvállalata, a Magyar Telekom, a BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyén, ahol egyébként turbofeltöltőket gyártanak.

A Vodafone is készül A Vodafone Csoport az MWC első napján szintén az 5G köré építette kommnikációját. A cég közleményében tudatta, hogy 2019 második felében számos európai városban "előkészíti az 5G elindulását". Az operátor ennél több konkrétumot nem árult el terveiről, annyi mindenesetre kiderült, hogy többek közt Barcelonában és öt másik spanyol nagyvárosban valamint Milánóban és több angol nagyvárosban is zajlanak már tesztek az új hálózattal

A Deutsche Telekom sajtótájékoztatóján Claudia Nemat, a cégcsoport technológiáért és innovációért felelős igazgatósági tagja az 5G-hálózatok fő felhasználási területeként említette a Fixed Wireless Access (FWA) technológiát, mellyel a vezetékes optikai hálózatokhoz mérhető képességekkel rendelkező vezeték nélküli hálózatok építhetők ki adott esetben olcsóbban és gyorsabban. Nemat az FWA-fejlesztések kapcsán külön említést tett Magyarországról, ahol a technológiát több tucat háztartás bevonásával, élesben is tesztelik - igaz nem 5G-alapokon.

Itthon is tesztelgetik

Ez egyébként ugyanaz a hálózat, amit a Deutsche Telekom a tavalyi MWC alkalmával jelentett be, és a 60 GHz-es, nem licencköteles spektrumban működik, a Facebook által kidolgozott technológiai háttérrel (Terragraph). Az 5G-s generációváltás révén hasonlóképpen építhetők majd ki gyors végponti kapcsolatok akár rurális területeken, akár olyan, sűrűbben lakott nagyvárosi övezetekben, ahol csak költségesen vagy egyáltalán nem lehet új alépítményeket létesíteni a kábelhálózat számára.

Nemat az 5G-s szolgáltatások, mobilhálózatok kereskedelmi indulása kapcsán feltett újságírói kérdésre kijelentette: az 5G-hálózatok a DT különböző leányvállalatinál eltérő időpontban indulnak, elsőként a német és osztrák előfizetők számíthatnak rá, hogy használatba vehetik a technológiát, még az idei évben. Az illetékes egyetlen kelet-európai országot sem említett az ütemezést illetően, aligha véletlenül: Eddig egyetlen régiós DT-érdekeltségű országban sem írták ki az 5G-s frekvenciapályázatokat, aukciókat, a pályázatok indulásával kapcsolatban pedig továbbra is jelentős bizonytalanság tapasztalható.

Az 5G-éra tehát a Deutsche Telekom szerint elkezdődött, ebből azonban a végfelhasználók egyelőre vajmi keveset látnak, legalább addig az időpontig, míg az 5G-s hálózatokhoz használható további rádióspektrumokat megszerzik az operátorok. A világ egyik legnagyobb hálózatieszköz-beszállítója, az Ericsson éppen az MWC-n tette világossá, hogy részükről technológiai alapokon minden rendelkezésre áll a generációváltáshoz, melyet egyes iparági szereplők szerint akár évekre megakaszthat, ha a svédek első számú riválisa, a kínai Huawei Technologies az európai nemzetállamok kormányainak nyomására kiszorul az operátorok 5G-s tendereiből és/vagy állami pályázatokból.