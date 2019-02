Öt hátlapi kamerával érkezik a Nokia 9 Pureview

A számtalan "kiszivárgott" információ után végre hivatalosan is bemutatta az okostelefonos Nokia brand legújabb zászlóvivőjét a márkát gondozó HMD Global. A Nokia 9 Pureview-t a gyártó a jelenleg is zajló Mobile World Congressen leplezte le - a telefon legfontosabb megkülönböztető jegye a szegmensben pedig egyértelműen hátoldalon felsorakoztatott, nem kevesebb mint öt darab kamera.

De kezdjük az előlaptól, a Nokia 9 Pureview 5,99 hüvelykes kijelzőt kapott, amelyet idén már szokatlan módon, alul-felül aránylag vastag perem övez, amelyen fent az előlapi kamerának is jutott hely. A dizájn a kameralyukakkal, notch-okkal és hajtogatható kijelzőkkel megtűzdelt piacon kicsit régiesnek hat, leginkább a 2017-es LG modelleket idézi, szemből legalábbis. Ha a 1440x2880 pixel felbontású P-OLED panelt a cég nem is húzta ki a telefon széleire több riválishoz hasonlóan, az ujjlenyomat-olvasót azért beköltöztette mögé - a hátlapon elvégre kell a hely a kameraseregnek.

Kissé lelombozó, hogy a motorháztető alatt tavalyi vas dolgozik, méghozzá egy Qualcomm Snapdragon 845 chip, négy darab 2,8 gigahertzes Kryo 385 Gold és ugyancsak négy, 1,7 gigahertzen ketyegő Kryo 385 Silver maggal. Ehhez az felső-középmezőnyeben átlagosnak mondható 6 gigabájt RAM, illetve 128 gigabájt tárterület párosul - a szuflát továbbá egy 3320 mAh kapacitású akku biztosítja, mindez pedig IP67-es vízállóságú házba csomagolva, vagyis a telefon 1 méter mélyen fél órát is kibír, ha a medencébe ejtjük. A készülék előlapján egy 20 megapixeles kamera figyel. A tavalyi hardverrel mindenesetre nem lesz könnyű a cégnek versenyre kelni a riválisokkal - a gyártó a hátoldali kamerákkal igyekszik nagyot gurítani.

Öt szem többet lát

Utóbbiból a hátlapra mindjárt öt jutott, ám itt nem a piacon megszokott, különböző felbontású, eltérő lencsével szerelt szenzorokról van szó: a Nokia 9 Pureview-n öt darab, 12 megapixeles, f/1.8-as szenzor figyel - különbség azért akad közöttük, az ötből három ugyanis monokróm érzékelő, csak a maradék kettő színes kamera. Mindezek mellett egy ToF (Time of Flight) térérzékelő is jutott a hátlapra.

A Nokia megoldása nem a kamerák közötti váltogatásra, hanem azok párhuzamos használatára támaszkodik, az úgynevezett "image stacking" megoldással: fénykép készítésekor a telefon mind az öt kamerájával egyszerre lő fotót, majd azok egybefésülésével állít össze egy jobb minőségű képet. Hasonló megoldást láthattunk egyebek mellett a Huawei P20 esetében, ahol egy RGB és egy fekete-fehér kamera került a hátlapra, amelyek képeit a telefon szoftveresen fésülte össze, de ilyen eljárást használ a Google Pixel készüléke is, igaz egyetlen kamerával. A Pixel esetében ennek megfelelően a szoftver a gyors egymásutánban készített fotókat dolgozza össze - ennek hátránya, hogy a fényképek ellövése között, ha minimálisan is, de a telefon elmozdulhat, amit aztán szoftveresen kell kompenzálni. Utóbbit mindenesetre a Google-nek sikerült megoldani, méghozzá annyira, hogy a Pixel modellek kamerái bőségesen a mezőny élén lovagolnak.

A koncepció tehát ígéretes, főleg hogy a Nokia 9 Pureview nem áll meg az öt kamera párhuzamosan lőtt képnek összedolgozásánál, igény szerint az említett, "pixeles" megoldást is beveti, azaz gyors ütemben, mind az öt szenzorral több képet is készít, amelyeket aztán szoftveresen kombinál. Ilyenkor a telefon összesen 240 megapixelnyi adatot gyűjt be, amelyekből azután egyetlen, 12 megapixeles fotót hoz létre. A kamerarendszer továbbá minden fotóhoz képes teljes, 12 megapixeles mélységtérképet is készíteni, így a képek utólag is újrafókuszálhatók a Google Photoson keresztül, illetve azokon az elmosás mértéke is változtatható. A telefonnal emellett natív fekete-fehér képek is lőhetők. A készülék egyébként a kamerakvintett vezérléséhez nem a Qualcomm gyári megoldását, hanem a Light nevű cég vezérlőjét használja, amely egyszerre hat kamera használatát is támogatja.

A kamera mellett a telefon nagy előnye, hogy a HMD Global-féle Nokiától megszokott módon megkapja az Android One plecsnit is, azaz sallangmentes Android rendszert futtat, amely három éven keresztül garantáltan kapja a biztonsági frissítéseket, illetve két főverzió-frissítést is eljut rá. Kérdés azonban, hogy a tavalyi dizájn és vas mellett az egyedi kamerarendszer és a tiszta Android elég lesz-e, hogy a Nokia 9 Pureview labdába rúghasson a magasabb árkategóriában is - a készülék ugyanis hazánkban bruttó 230 ezer forintos áron debütál, ebben a szegmensben pedig már bőséggel akadnak izmos riválisok. Persze rengeteg múlik majd azon, hogy az öt kamera élesben hogy teljesít, az mindenesetre biztos, hogy a telefonnal a HMD Globalnak nem lesz gyerekjáték állni a sarat az idén egyre jobban felpezsdülő okostelefon-piacon.