Itt a Samsung kinyitható telefonja - és négy S10 modell

Már az idei MWC előtt lerántotta a leplet idei első csúcsmodelljeiről a Samsung, amelyek soraiban az Galaxy S10 modellek mellett a Galaxy Fold, azaz a gyártó összehajtható kijelzővel szerelt, ősszel éppen csak felvillantott zászlóvivője is ott van. Ez az első, fősodorbeli gyártótól származó, hivatalosan is bejelentett hajtogatható készülék, mely egy régóta várt új termékkategóriát nyit meg - a jövő héten rajtoló barcelonai MWC-n jó eséllyel más gyártóktól is számíthatunk majd hasonló megoldásokra. A készülékgyártók jellemzően a belépő- középszintet szórják meg a legtöbb modellel, a Samsung azonban most nem fogta vissza magát a csúcskategóriában sem, a szegmensre valósággal kartácstüzet nyitott, a tavalyi kettő helyett mindjárt négy új Galaxy S10 modellel és a Galaxy Folddal.

A cég a bejelentésen sem teketóriázott sokat, mindjárt a termékpaletta friss élharcosával, az összehajtható kijelzővel szerelt Galaxy Folddal nyitotta az eseményt. Az eszközről a cég őszi konferenciáján már kiderült néhány alapvető információ, mint például annak kijelzőméretei. Most azonban teljes egészében lehullt a lepel a készülékről, amely első ránézésre olyan, mint ha két hagyományos Samsung modellt tennénk egymásra, igaz az egyik esetében feltűnően kis méretű kijelzővel.

Galaxy Fold - az új abszolút csúcs

Ez utóbbi külső képernyő, ahogy azt már ősszel megtudhattuk, egy 4,6 hüvelykes AMOLED panel, 21:9-es képaránnyal, 1960x840-es felbontással és lekerekített sarkokkal, kinyitva pedig előkerül a 7,3 hüvelykes, 4,2:3-as képarányú Infinity Flex kijelző, amelyen 1536x2152 pixel sorakozik. A nagy méretű panel a Galaxy S modellektől megszokotthoz képest vaskosabb kereteket kapott, egyik sarkában pedig egy beugró ad helyet a belső-előlapi kameráknak, mindjárt kettőnek. A nagy méretű kijelzőn a vállalat három app párhuzamos használatát is támogatja, a külső panelen megnyitott tartalmak kezelése pedig egyszerűen a telefon kinyitásával folytatható a nagy képernyőn.

A készüléken egyébként összesen hat kamera kapott helyet, az említett duón túl három a hátlapon, egy pedig a kisebb kijelző fölött. A hátoldalon található triót egy 12 megapixeles, széles látószögű kamera, egy szintén 12 megapixel felbontású, 2x optikai zoomra képes telefotó kamera, illetve egy ultraszéles látószögű, 16 megapixeles szenzor alkotja, előbbi kettő pedig optikai képstabilizációval is kiegészül. A nagy kijelző sarkába egy 10 megapixeles és egy mélységérzékelőként működő, 8 megapixeles kamera került, míg a 4,6 hüvelykes panel fölött egy 10 megapixeles érzékelő található.

A motorháztető alatt egy a vállalat által egyelőre meg nem nevezett, 7 nanométeres gyártástechnológiával készült, nyolcmagos processzor zakatol - jó eséllyel itt is régiótól függően Snapdragon 855 vagy a gyártó legújabb saját gyártású chipje, az Exynos 9820 dolgozik. Előbbiben egy 2,84 gigahertzes, három 2,42 gigahertzre állított és négy 1,8 gigahertzen ketyegő Kryo 485 mag található, míg az idei Exynos csúcslapka két darb 2,27 gigahertzes Mongoose M4 magot, két 2,3 gigahertzen dolgozó Cortex-A75 magot és négy, 1,9 gigahertzre állított Cortex-A55 magot tartalmaz.

A gyártó a RAM-mal sem fogta vissza magát, abból mindjárt 12 gigabájt került az összecsukható eszközbe, valamint 512 gibabájt belső tárhely UFS 3.0 támogatással. A készülékház zsanérral összekötött két oldalában egy-egy különálló akkut találunk, amelyek összesített kapacitása 4380 mAh - ez okostelefonos léptékkel nézve kifejezetten masszívnak hat, ugyanakkor a 7,3 hüvelykes képátló mellett szükség is lesz a méretes telep(ek)re.

A nagy méretű kijelző mellett egyébként adná magát, hogy a Samsung másik specialitását, az S Pen stylust is bedobja a csomagba, ugyanakkor egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a hajtogatható modell támogatná az érintőceruzát. Ennek persze műszaki oka is lehet, elképzelhető, hogy a Note-okban is használt Wacom technológiát nem triviális az új generációs, hajtogatható panelekre is átvinni, mindenesetre a későbbi generációknál bizonyára sokan fogadnák örömmel a gyártótól ismert stylust.

A Galaxy Fold április 26-án rajtol, a várakozásoknak megfelelően brutális árcédulával, bruttó 2000 euró környéki, 600-700 000 forintos indulóáron. A készülékből 4G és 5G képes kiadás is elérhető lesz - utóbbiért vélhetően még vaskosabb összeget kell majd kicsengetni. A készülék új magasságokba emeli az évről évre elérhetetlenebbnek tűnő csúcsmodell-árakat, jó eséllyel két-három évre még szükség lesz, mire a hajtogatható panelek a földi halandók számára is elérhető árkategóriákba is elkezdenek lecsorogni.

Mindjárt négy új Galaxy S10 modell

A vállalat tavaly a Galaxy S9 szériával nem hozott eget rengető újdonságokat, abban a dizájn is lényegében változatlan maradt a sorozat előző modelljeihez képest. Az újítások hiányát a Samsung az eladásokban is megérezte, a felhasználókat nem igazán sikerült meggyőznie, hogy a 2018-as csúcsmodellre váltsanak - annak ellenére, hogy egyébként alapvetően jól sikerült telefonokról volt szó. Ezt követően borítékolható volt, hogy a vállalat idén már látványosabb újításokkal készül, legalábbis ha nem akarja megismételni a tavalyi visszaesést.

A Galaxy S10 széria szemmel láthatóan igyekszik pótolni az elődök mulasztásait, szemben az S9 modellekkel, már első pillantásra jól megkülönböztethető a korábbi generációktól. Ez elsősorban kijelző jobb felső sarkába ütött kameralyuknak köszönhető, amellyel a cég elköszön a vaskosabb felső kijelzőperemektől - a gyártónak a notch-hullámot sikerült dicséretes módon teljesen átugrania. A kijelzőbe ütött kameralyuk ugyanis, szemben akár az egészen összezsugorított notch-okkal, valóban csak nettó egy kamerányi helyet foglal el az értesítési sávból - leszámítva az S10+ modellt, amelyre előlapi kamerából kettő is jutott, ezek értelemszerűen dupla helyet harapnak ki a kijelző tetején. Az új előlapi kameraelhelyezésnek hála az S10 sorozat már minden oldalon minimálisra borotvált kijelzőperemekkel érkezik, a szokásos, lekerekített sarkú panelekkel.

Ez a sorozat mindkét, pontosabban idén már mind a négy modelljére igaz, a vállalat ugyanis a Galaxy S10 és S10+ mellé egy S10e kiadást is piacra dob (az iPhone Xr ellen), valamelyest visszafogottabb specifikációkkal, és ennek megfelelően barátságosabb árcédulával, továbbá egy S10 5G modellt is, amely a legnagyobb és legdrágább kiadás a négy közül, illetve ahogy nevéből is sejthető, 5G támogatással érkezik.

Idei csúcsvas kipipálva

Ahogy az lenni szokott, sorozat tagjai nagyon hasonló specifikációkkal érkeznek, akadnak azonban lényeges különbségek. A legfeltűnőbb értelemszerűen a telefonok mérete: az S10e-n egy 5,8 hüvelykes, sík AMOLED, vagy ahogy a gyártó nevezi, Infinity-O panelt találunk, 2280x1080 pixeles felbontással, az S10-re egy 6,1 hüvelykes panel került, míg az S10+ képátlója 6,4 hüvelyk. A Galaxy S10 5G a széria eddigi legnagyobb kijelzővel szerelt okostelefonja, a maga 6,7 hüvelykes paneljével. Utóbbi három modellnél az AMOLED kijelzők felbontása egyaránt 3040x1440 pixel, a szélek pedig a gyártótól ismert módon oldalt íveltek. A képarány, az új előlapi kamera miatt lenyírt felső kávának hála már 18,5:9 helyett 19:9-esre nyúlt, a kijelzők továbbá megkapták a HDR10+ plecsnit is, a piacon elsőként.

Az új modellekben a vállalat fentebb már tárgyalt Exynos 9820 lapkája dolgozik (illetve a tengerentúlon a Qualcomm Snapdragon 855 chipje). A processzorhoz az S10 esetében igény szerint 128 vagy 512 gigabájt belső tárhely 8 gigabájt RAM tartozik, míg az S10+-nál ezek mellett egy egészen brutális, 12 gigabájt RAM-mal és 1 terabájt tárterülettel szerelt konstrukció is elérhető. Az 5G-s kiadásnál 8 gigabájt RAM-mal és 256 gigabájt belső tárhellyel kell beérni, míg a Galaxy S10e 6 és 128, illetve 8 és 256 gigabájtos memória-háttértár kombókat kínál.

Három kamera az új alapkövetelmény

A hátlapon az S10 és S10+ esetében is megtaláljuk a Galaxy Foldnál már látott kamerahármast, a széles- és ultraszéles látószögű, illetve telefotó lencsékkel, vízszintes elrendezésben. Ez a Galaxy S10 5G-nél egy plusz mélységérzékelővel is kiegészül, a valós idejű háttérelmosáshoz és hasonló effektusokhoz - az S10e hátoldalán viszont két kamerával kell beérni arról a telefotó lencse már lemaradt. A telefonokba továbbá már a piaci trendeknek megfelelően dedikált NPU egység is jutott, amely gépi tanulással igyekszik felismerni, épp milyen környezetben fotóz a felhasználó, majd automatikusan ehhez igazítani a kamera beállításait - a Samsung szerint a rendszer jelenleg 30 különböző helyzetet képes megkülönböztetni.

Ami viszont minden esetben hiányzik a hátlapról, az az ujjlenyomat-olvasó: a szenzor a három nagyobb Galaxy S10 modellnél a kijelző mögé költözött. A gyártó ráadásul már nem optikai, hanem ultrahangos ujjlenyomat-érzékelőt használ, amely az előnytelenebb fény- és időjárásviszonyok között is pontos eredményeket ígér. A Galaxy(-gazdaságos) S10e-nél a szenzor a készülék oldalára került. Emellett a széria mind a négy modelljén kitartóan ott van a dedikált Bixby gomb, illetve ami talán többeket lázba hoz, a hagyományos, 3,5 milliméteres fejhallgató aljzat is.

A legkisebb zászlóvivő egy ígéretes, 3100 mAh kapacitású akkumulátort kapott, míg az S10-ben egy 3400 mAh-s, az S10+-ban pedig egy 4100 mAh-s akku található, az S10 5G-be pedig egy egészen masszív, 4500 mAh kapacitású telep jutott, amely a Galaxy Fold akku-kombóját is meghaladja. A telepek minden esetben tölthetők vezeték nélkül, illetve a várakozásoknak megfelelően támogatják a kétirányú vezeték nélküli töltést is: a tavaly, a Huawei Mate20 Próval bemutatkozott megoldás lehetővé teszi a készülék hátoldalára helyezett, a Qi szabványt támogató eszközök töltését. A megoldással nem csak az ismerősök telefonjainak adható némi szufla vészhelyzet esetén, de ha a szükség úgy hozza az okosórák, vezeték nélküli fülhallgatók töltésére is jó megoldás lehet.

Az S10 sorozat mind a négy készülékén Andorid 9.0 fut, kiegészítve a Samsung által már ősszel beharangozott új felhasználói felülettel, a One UI-jal. Utóbbi még mindig emlékeztet valamelyest az elmúlt években a gyártótól megszokott TouchWizre ugyanakkor annak megjelenését ha lehet még tovább egyszerűsítette az ikonoktól egészen a beállítások menü mélyéig. A széria továbbá az első, amely a legújabb Wi-Fi szabványt, a Wi-Fi 6-ot is támogatja.

Az 5G modell kivételével a széria már Magyarországon is előrendelhető, a telefonok március 8-tól kerülnek a boltokba - az előrendelések mellé a gyártó szintén frissen bejelentett vezeték nélküli fülhallgatójából a Galaxy Budsból is mellékel egy párat. Az árcédulák végigböngészéséhez érdemes először leülni, ugyanis a legolcsóbb modell, azaz a visszafogottabb funkciópalettával érkező Samsung Galaxy S10e is bruttó 258 ezer forintos ajánlott fogyasztói árról indul hazánkban. A Galaxy S10 ajánlott kezdőára 345 ezer forint, az S10+-é pedig 399 ezer forint, ami az 1 terabájtos konstrukciónál egészen elképesztő, 545 ezer forintig kúszhat fel.