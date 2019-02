Nem tervez több asztali Blu-ray lejátszót a Samsung

Teljesen feladja az asztali 4K Blu-ray lejátszók piacát a Samsung - derül ki a Forbes híréből. A dél-koreai vállalat továbbá több Full HD lejátszójának gyártását és forgalmazását is megszünteti. A lépés logikus, hisz piackutatók egybehangzó adatai szerint folyamatosan csökken a lejátszók iránti igény, amely például tavaly nagyjából 6 százalékkal mérséklődött. Az apadó eladások hátterében a modern streaming szolgáltatások állnak, melyekre fokozatosan nő az érdeklődés, a Blu-ray kárára.

A Samsung 2016-ban elsőként dobott piacra 4K Blu-ray lejátszót, a gyártóhoz pedig később az LG, illetve a japán konkurensek, vagyis a Panasonic, a Sony, valamint a Yamaha is csatlakozott néhány modellel. Nem sokkal később a kínai Oppo is beszállt, azonban látva, hogy a formátum iránti kereslet növekedése elmaradt a várttól, a gyártó tavaly befejezte tiszavirág-életű lejátszóinak forgalmazását. A közelmúltban több pletyka is felmerült arról, hogy a Samsung lehet a következő, amely elhagyja a piacot, már a tavaly őszi IFA kiállításon, illetve a januári CES-en sem állított ki ilyen terméket a vállalat.

A 4K Blu-ray nehezen tudott megkapaszkodni a piacon, az amerikai eladási statisztikák alapján mindössze a vásárlók 5,3 százaléka választotta szóban forgó fizikai formátumot a tavalyi évben. Ezzel szemben a DVD szabályosan szárnyal, a bő 20 esztendős formátum továbbra is az eladások 58 százalékát adja. A Nielsen szerint ezt tetézi, hogy az amerikai felnőtt lakosság körében átlagosan napi mindössze 5 perc jut a DVD/Blu-ray lejátszókkal töltött időre, miközben tévézéssel továbbra is rengeteget, nagyjából 4 órát tölt a vizsgált réteg.

A Blu-ray, illetve a többi, fizikai adathordozót alkalmazó formátum számára a videós streaming platformok jelentik a legnagyobb fenyegetést. Például a piacvezető Netflix már 139 millió előfizetőt számlál. A cég közlése szerint az amerikai televíziós képernyő előtt töltött időből már 10 százalékot kiharap, azaz nagyjából 100 millió órát. Nem csoda, hogy az Apple is egy ilyen platformon dolgozik, mely pletykák szerint még idén elindul. Bár az ilyen havidíjas szolgáltatások rugalmasabbak és kényelmesebbek, kép- és hangminőségben jellemzően alulmaradnak a (4K) Blu-ray formátummal szemben.