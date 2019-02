Raspberry Pi 3-ra is telepíthető a Windows 10 on ARM

Az erősen szálkásított Windows 10 IoT után már a sztenderd PC-s verzióhoz sokkal inkább hasonlító Windows 10 on ARM is telepíthető a Raspberry Pi 3-ra. José Manuel Nieto, a telepítőalkalmazás készítője a GitHubon tette közzé a fejlesztést, amellyel az ígéret szerint viszonylag egyszerűen felinstallálható az ARM processzorokhoz tervezett operációs rendszer. Bár Windows 10 on ARM valóban működik az apró és olcsó Raspberryken, felhasználói élmény terén nem érdemes csodákat várni a szerény teljesítményű Broadcom processzor miatt.

A Windows 10 on ARM rendszer telepítéséhez egy Raspberry Pi 3 Model B (vagy B+), egy megfelelően gyors (A1-es minősítésű) MicroSD kártya, illetve Windows 10 ARM64 image szükséges, amely a GitHubon található linken keresztül érhető el. Amennyiben ezek megvannak, nincs más hátra, mint letölteni egy Windows-t futtató gépre a WoA Installert, amely az image-ből a memóriakártyára elkészíti a futtatható Windows 10 on ARM rendszert.

A műveletsor sikeres elvégzése után a PC-s x86-os Windows 10-hez nagyon hasonló felhasználó felület fogadja a felhasználót, az előtelepített Microsoft alkalmazásokkal együtt. Az egyelőre nem világos, hogy a nem hivatalos rendszeren működik-e az alkalmazásbolt, ám ettől függetlenül az ARM-os Windows szoftveres emulációval képes x86-os (nem 64 bites) szoftverek futtátására is. Ez azonban a Raspberry Pi 3 esetében legfeljebb nagyon egyszerű alkalmazásokkal működhet, az alaplapra szerelt Broadcom BCM2837(B0) processzorban ugyanis Cortex-A53 magok vannak amelyek órajele ráadásul igen alacsony, csupán 1,2/1,4 GHz.

Tavaly év végi ígéretek szerint mind a Firefox, mind pedig a Chrome böngésző ARM-ra optimalizált kiadása megjelenik az idei évben. A cégek elsősorban a Qualcomm kérésére dolgoznak, hisz a Windows 10 on ARM hivatalosan csak a chiptervező platformját támogatja, legalábbis egyelőre. Az idei év egyik érdekes kérdése, hogy mekkorát tud majd előrelépni felhasználói élményben a platform, amelyhez a Snapdragon 8cx formájában egy dedikált, papíron nagy előrelépéssel kecsegtető processzort is bejelentett a Qualcomm.