Az Instagram a hazai tizenévesek kedvenc közösségi oldala

Egyáltalán nem a Facebook a legnépszerűbb közösségi oldal a magyarországi tizenéves felhasználók körében, sőt csak az ötödik helyen tűnik fel a Be Social közel tízezer hazai tizenévest felmérő kutatása szerint. A mostani eredmények alátámasztják a közösségi média szolgáltatásokat kínáló ügynökség korábbi "Nagy Facebook" felmérését, amely főként az idősebb hazai felhasználók kiemelkedő facebookos aktivitására mutatott rá.

A legújabb felmérésből pedig már az is látható, hogy a 18 év alatti fiatalok sorban az Instagramot, a Messengert, a YouTube-ot, a Snapchatet és csak ezután a Facebookot tartják a legfontosabb közösségi eszközöknek. Ezt pedig a feltörekvőben lévő TikTok és a meglepetésszerűen a ranglistára belépő Pinterest követi. Az oldalak következtében 71 százaléknak van olyan ismerőse, akivel csak neten tartja a kapcsolatot, míg minden másodiknak több ilyen is van.

Ennél nagyobb problémát jelent, hogy a fiatalok 90 százaléka kapott már üzenetet olyantól, akit nem ismer, továbbá 43,7 százalék kifejezetten érezte már úgy, hogy zaklatják. Másrészt viszont minden ötödik hazai tizenéves beállította kétlépcsős azonosítást a fiókjában, ami alátámasztja a Samsung Electronics kutatását, mely szerint a fiatalok fontosnak tartják a mobilos biztonságot.

Fontosak a közösségi véleményformálók

A hirdetők számára fontos szempont, hogy a tinédzsereket jól el lehet érni a közösségi oldalakon keresztül, hiszen 85 százalékuk követ valamilyen márkát Facebookon vagy Instagramon. Minden ötödik fiatal a felmérés szerint pedig 10-nél is több márkát követ az oldalakon. A leginkább viszont az "influencerekkel" azaz a közösségi véleményformálókkal lehet népszerűsíteni a márkákat, és az egyes termékeket - ezt az Instagram is jól érzi, ezért legutóbb külön fióktípussal is előrukkolt számukra. A fiatalok többsége ugyanis 10-nél is több influencert követ a közösségi oldalakon, és 40 százalék vett már valamilyen terméket a követett véleményformáló hatására - 20 százalékkal pedig már többször is előfordult.

Mi alapján döntöd el, hogy követni kezdesz egy influencert?

Érdekes emellett az email használatának kérdése, ami érezhetően háttérbe szorult a közösségi média mellett a fiatalok életében. A kutatásból kiderül, hogy a 18 év alatti hazai tinédzserek egyharmada egyáltalán nem használ emailt, miközben nagyjából a megkérdezettek fele csak hivatalos ügyben nyitja meg a levelező rendszereket, vélhetően például a házi feladat beküldéséhez. A hirdetőknek tehát a hírlevelek helyett leginkább az instagramos influencereket érdemes felkeresniük, ha a célcsoportnak szeretnének valamilyen terméket vagy szolgáltatást a figyelmébe ajánlani.

Több mint 3 óra internet

Az említett adatokból is érezhető módon a hazai fiatalok viszonylag sok időt töltenek napi szinten az interneten, méghozzá 78,7 százalékuk 3 óránál is többet, ezen belül 40 százalék pedig 4 óránál is többet. Világszinten egyébként az életkor figyelembe vétele nélkül több mint 6,5 óra az interneten töltött napi átlag, de míg az idősebbek valószínűleg a munkahelyen is használják az internetet, addig ez az iskolában a tanórák alatt kevésbé jellemző.

Mennyi időt töltesz naponta az interneten lógva?

Napi szinten több mint 2 órát tölt a fiatalok 55 százaléka a közösségi oldalakon és 47 százalékuk a chatcsatornákon. A közösségi média szolgáltatásokat egyébként 90 százalék inkább az okostelefonjáról használja, csak 6 százalékuk szokott asztali géphez is nyúlni és 3 százalékuk okosórához. Emellett viszont 78 százalékuk szokott a barátokkal is személyesen találkozni és 47 százalék több mint két órás családi programokat is betervezni.

Az internet mellett minden más kikapcsolódás egyértelműen a háttérbe szorult a tizenévesek életében. A válaszadók 65 százaléka egyáltalán nem hallgat rádiót, 38 százalékuk nem olvas könyvet és 37 százalékuk hagyományos televíziót sem néz - nyilván ez utóbbi például a video streaming szolgáltatásokra tolódott át.

Metodológia

Hazai tizenévesek körében végzett kutatást a Be Social az internetezési szokásaikkal kapcsolatban. A felmérést összesen 10 200 fő töltötte ki, de a 18 év alatti felhasználók leválogatásával a minta már csak alulról közelíti meg a 10 ezres számot. A cég két életkori kategóriát vett alapul az értékelésnél, így a 14 év alatti és a 14-18 év közötti fiatalokat vizsgálta, de ezen túlmenően nem különböztette meg az életkort. Bár az eredmény egyik változó mentén sem reprezentatív, de a felmérést végzők törekedtek a "kiegyensúlyozott" eredményekre.

Tehát a mintában nincsenek például többségben a fővárosi fiatalok, és a lányok sem, hanem az eredmények nagyjából egységesen oszlanak el a lakóhely (Budapest, megyeszékhely, város, község), életkori kategóriák, nemek szerint. Az online kérdőívet a cég ismerősökön, a tizenévesek körében népszerű influenceren és a célcsoport számára beállított hirdetéseken keresztül terjesztette a kérdőívet. Nem ajánlott fel a kitöltőknek, hanem a reklámon keresztül igyekezett kiegyensúlyozni a kitöltések arányát.