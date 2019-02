Felvásárlással lép a routerek piacára az Amazon

A routerpiacon tör új babérokra az Amazon, legalábbis erre utal a kereskedelmi óriás legújabb felvásárlása: a vállalat a napokban bejelentette, akvirálja a mesh routereiről ismert Eerót. A felek egyelőre nem árulták el a megállapodás összegét, az üzlet egyelőre szabályozói jóváhagyásra vár. Az Eero számára kifejezetten jól jött az Amazon érdeklődése, hiszen mint azt a TechCrunch is írja, a vállalat a sikeres befektetések ellenére nehezen vette az akadályokat a piacon, tavaly pedig dolgozóinak nagyjából ötödétől, harminc embertől volt kénytelen megválni. Eközben az Amazon oldalán is logikus a routerek felvétele a saját márkás okosotthon-termékei közé, főként miután a területen legnagyobb riválisa, a Google már jó ideje kínál hasonló mesh-routereket.

Azért a szegmensben az Amazon neve sem most csendül fel először, még ha nem is saját termékek formájában, az Alexa virtuális asszisztens ugyanis már több más gyártó routerein is feltűnt, köztük a Netgear és a Huawei eszközein is. Miután azonban az okosotthonok gerincét legtöbb esetben a Wi-Fi hálózat adja, érthető, hogy az Amazon már az alapoknál is igyekszik magához kötni a felhasználókat, vagyis az Echo hangszórók mellé adott esetben Echo routereket is beállítani - vagy akár a mesh router technológiát magukba a hangszórókba beépíteni azok későbbi generációiban. Hasonló pletykák egyébként az említett Google háza táján is keringtek, a routerek és okoshangszórók összeolvasztása azonban még a keresőóriásnál is várat magára.

Jól látható, hogy az okoshangszórók, illetve virtuális asszisztensek piacát uraló két óriáscég igyekszik egyre nagyobb mértékben lefedni az okosotthonokat termékkínálatával: az Amazon az Eerót megelőzően egyebek mellett tavaly előtt az otthoni biztonsági kamerákat gyártó Blinket, illetve tavaly a különböző háztartási érzékelőket és okoscsengőket készítő Ringet is bekebelezte. A cég mindkét esetben máig megtartotta a márkanevet, igaz, a felvásárláskor a szegmensben már mind a két vállalat ismert névnek számított, így nem csoda, hogy az Amazon nem akarta elengedni a jól csengő brandeket. Hogy a cég az Eerónál is így tesz-e az egyelőre kérdéses, az utóbbi évben lejtmenetbe csúszó vállalatnál már lehet hogy kész lesz feláldozni a megszerzett márkanevet az anyacég, az esetleges Echo routerek oltárán.

A felvásárlás hírének az Eero jelenlegi felhasználói egyébként nem örültek túlzottan: miután sokan a routerek rendszeres biztonsági frissítései, illetve a személyes adatok hangsúlyos védelme miatt döntöttek a vállalat termékei mellett, most attól tartanak, az Amazon birtokában a cég a böngészési adatokkal is visszaélhet, vagy legalábbis megpróbálja monetizálni azokat. A vállalat Twitteren sietett eloszlatni az ezzel kapcsolatos aggályokat, mondván, az akvizícióval nem változnak a cég kapcsolódó irányelvei.