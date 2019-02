Egyenesedik a konkurensek nyomása alatt a PayPal

Teljesen eltörölte az EGT-n (Európai Gazdasági Térség) belüli pénzküldés díját 25 európai országban, köztük hazánkban is a PayPal - derült ki a cég tegnapi sajtóközleményéből. A pénzügyi szolgáltatással ezentúl a fiókhoz kapcsolt bankkártyáról vagy bankszámláról is ingyenesen lehet pénzt továbbítani más PayPal fiókokra, amennyiben a tranzakció családi és baráti körben történik. A cég hivatalos indoklása szerint a felhasználók számára kedvező lépés mögött a személyközi pénzküldés (P2P) dinamikus népszerűsödése áll, amely a házon belüli statisztika alapján 2018-ban 49 százalékkal nőtt, és jelenleg 139 milliárd dollárt tesz ki.

"A PayPal megbízásából a Censuswide piackutató által készített nemzetközi kutatás szerint a magyarok évente átlagosan 9000-15000 Ft között hiteleznek baráti és a családi körben, átlagosan 3000 Ft-tal tartoznak egymásnak, és a vissza nem fizetett összegek akár a 300 ezer forintot is elérhetik. A tanulmány azt is megállapítja, hogy a magyarok megközelítőleg 15%-ának nehézséget okoz begyűjteni a barátoktól és a családtagoktól egy közös ajándék megvásárlására, egy csoportos nyaralás lefoglalására, vagy egy rendezvényre szóló belépőjegyek megvásárlására megelőlegezett összeget. A fő okok, amelyek miatt az adósok nem fizetik vissza a tartozásukat, hogy a távolság miatt ritkán találkoznak a hitelezővel, nincs náluk elég készpénz, nincs a közelben ATM, vagy egyszerűen csak elfelejtik visszafizetni az adott összeget." - áll a cég közleményében.

A teljesen ingyenes személyközi fizetésre az Európai Gazdasági Térség országain belül van lehetőség. Ennek megfelelően a 28 darab európai uniós tagállam mellett Izlandba, Liechtensteinbe, illetve Norvégiába is forrástól függetlenül díjmentes a magánszemélyek közötti pénzküldés. Bár a közlemény euróról, svéd koronáról, illetve forintról beszél, gyakorlatban a díjmentesség devizától független, vagyis akár dollárt is küldhetünk ingyenesen bankkártya segítségével. Forint alapú bankkártyánál azonban célszerű lehet inkább bankunkra bízni az esetleges átváltást, a PayPal ugyanis továbbra is rendkívül magas, 3-4 százalékos árfolyamréssel dolgozik. A cég közleménye arról nem beszélt, hogy a pénzküldést milyen tranzakcióként könyvelteti el a felhasználó bankjánál. A díjmentesség előtt ezeket egységesen kártyás vásárlásnak állította be a PayPal.

Az olyan modern fintech cégek, mint például az idehaza is elérhető TransferWise vagy a Revolut, már indulásuk óta kedvező díjért cserébe, vagy akár ingyenesen kínálnak pénzküldési lehetőséget, az esetleges devizaváltás pedig lényegesen olcsóbban, illetve átláthatóbb módon történhet. A TransferWise például a kártyás egyenlegfeltöltésért összeghatártól függetlenül 0,4 százalékot számol fel, a bankszámlára utalás díja pedig egyszeri 310 forint. Az opcionális konverziónál 0,35 százalékos árfolyamrést és egy egyszeri 170 forintos díjat számol fel a szolgáltatás. A Revolut ennél nagyvonalúbb, a havidíjmentes csomagban ugyanis az átutalásért és havi 6000 euróig az átváltásért sem számít fel költséget a cég, bár a közvetlen forint alapú kártyás vagy átutalásos feltöltésre továbbra sincs lehetős. A PayPal vélhetően ezek miatt, vagyis az egyre növekvő konkurencia miatt engedte el a bankkártyáról történő pénzküldés eddigi magas díját.