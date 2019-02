Élesedett a bankkártya nélküli készpénzfelvétel az UniCredit Banknál

Komoly újítással rukkolt elő az UniCredit Bank, a pénzintézet ATM-jeiben Magyarországon elsőként lesz lehetőség a bankkártya nélküli készpénzfelvételre. Kártya híján a művelethez a bank mobilappját vethetjük be, amely egy egyedi kóddal azonosítja az ügyfelet az ATM-nél.

Az mCash névre keresztelt szolgáltatás már elérhető, az az UniCredit Bank összes, azaz mind a 170 ATM-jénél igénybe vehető a pénzintézet ügyfelei számára. Használatához az UniCredit mobilappjában kell az mCash menüpontra bökni, majd alatta kiválasztani, vagy beírni a felvenni kívánt összeget. Ezután a "Kódgenerálás" gombra kattintva az app egy nyolcjegyű kódot ad meg, amelyet a legközelebbi UniCredit ATM-en, az mCash lehetőséget választva kell beírni a készpénz felvételéhez. Egy-egy kód 5 percig érvényes, illetve az appban gombnyomással is bármikor érvényteleníthető.

A szolgáltatással tetszőleges számú napi tranzakció hajtható végre, noha az egyszeri készpénzfelvételnél a bank 30 ezer forintnál húzza meg a maximális összeghatárt, egy nap pedig legfeljebb 100 ezer forint készpénz vehető ki az automatákból az mCash használatával. A bank szerint a szolgáltatás szabványos díja megegyezik a belföldi UniCredit ATM-en, betéti kártyával végzett készpénzfelvételével, vagyis minimum 245 forint, vagy az összeg 0,66 százaléka. A számlacsomagokban foglalt, a készpénzfelvételre vonatkozó kedvezmények továbbá az mCash-re is érvényesek - ahogy a havi két alkalommal, összesen 150 ezer forint értékű ingyenes készpénzfelvétel opciója is.

A mobilappos készpénzfelvétel előtt az UniCredit Bank igényfelmérést is végzett, amelynek eredménye szerint minden negyedik ügyfele használná szívesen a kártya nélküli szolgáltatást - az alkalmazás aktív felhasználói között ez az arány 67 százalékos. A legtöbben a megoldást egyszerűen kényelmesnek tartják, hiszen azzal akárcsak a mobilos fizetés esetében, nincs szükség előbányászni a bankkártyát a pénztárcából a tranzakció (jelen esetben a készpénzfelvétel) lezongorázásához, az zsebből előkapott telefonnal gyorsan elvégezhető - az mCash esetében ráadásul a folyamat már az ATM felé sétálva elindítható.

Az ATM-ek használatának kényelmesebbé tétele fontos lépés a bank részéről, már csak azért is, mert a készpénzes fizetés még mindig domináns a magyar piacon. A Magyar Nemzeti Bank 2017 őszi reprezentatív felmérése szerint a megelőző évben a vásárlások összértékének több mint 71 százalékát teljesítették készpénzben, darabszámot tekintve pedig ez az érték közel 88 százalék - de a havonta felvett készpénz összege is folyamatosan növekszik (igaz a felvételek száma stagnál). Ezt erősítik meg a MasterCard számai is, melyek szerint a vásárlások összértékének mintegy kétharmada készpénzes. Itthon tehát az érintés nélküli, illetve mobilfizetés terjedésével együtt továbbra is a készpénz uralkodik, az ügyfelek pedig rendíthetetlenül koptatják az ATM-eket - ez utóbbi élményén az UniCredit szolgáltatása javíthat.