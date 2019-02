Óvatosan a Vodafone olcsó nemzetközi hívásával!

Február 8-tól átalakította kereskedelmi forgalomban elérhető lakossági mobiltarifa-portfólióját a Vodafone Magyarország. A cég a megújult Go tarifái kapcsán leginkább azt emeli ki, hogy az ügyfelek mostantól a havi díjban foglalt keret erejéig "extra költség nélkül" indíthatnak hívásokat gyakorlatilag bármilyen EU-s normál díjas számra. A kedvezmény a 28 uniós tagállam mellett további 6 ország hívószámainak tárcsázása esetén érvényes. A szolgáltató szerint a megújult Go S, M és L tarifákkal rendelkezők számára így megnyílik az út, hogy a külföldön élő rokonaikat, barátaikat költséghatékonyabban elérjék mobillal.

Go-Go-Go!

A szolgáltató a 2018. április 11-ét követően a fenti tarifára szerző ügyfelek részére automatikusan aktiválja a kedvezményt - nagyjából ugyanebben az időpontban kaptak korlátlan nemzetközi hívás lehetőséget ugyanebbe a díjzónába a nagyobb értékű Red tarifacsalád valamelyik tagjára előfizető ügyfelek is. Ez a kedvezmény most már akár a havi 2990 forintba forintba kerülő Go S tarifánál is elérhető, fontos kitétel ugyanakkor, hogy csak a díjcsomagban foglalt lebeszélhető percek erejéig.

Ez egyébként a Go S díjcsomagban 100 perc, a havi 5990 Ft-ba kerülő Go M tarifában 200 perc/SMS, a szintén 5990 forintos Go L esetében pedig 100 perc/SMS (ennél a tarifánál nagyobb adatforgalmat biztosít a szolgáltató belföldön és EU-s hálózatokon). Az említett perc és SMS keretet a Go M tarifát leszámítva (ahol a hálózaton belüli hívások korlátlanok) minden hívásirány és SMS-irány fogyasztja, a limit túllépése esetén a perc- és SMS-díj 40 Ft belföldi hálózaton, nemzetközi irányba viszont legalább 100, de inkább 160 forint (a díjszabás szerint az 1-es nemzetközi díjzónába mindössze öt EU-s ország tartozik).

Ez egyébként nagyságrendileg megegyezik a versenytárs szolgáltatók nemzetközi díjzónáinak tarifájával: Az a havidíjas előfizető, aki például az Egyesül Királyságba indít egy ötperces mobilhívást egy másik mobilszámra, a Telenornál alapesetben 810, a Telekomnál 895 forintot fizethet a beszélgetésért. A Vodafone megújult tarifáinál a forgalmi keret túllépése esetén 800 forintba kerül ugyanez a hívás. A vezetékes irányba végződő hívások rendszerint olcsóbbak a Telenornál és a Telekomnál, a Vodafone-nál nincs megkülönböztetés vezetékes és mobil irány közt.

Jobb lesz rövidre fogni

A piros logós operátor által most bevezetett kedvezmény ugyanakkor fokozott óvatosságra sarkallja az előfizetőket, mivel a Vodafone kevés költségkontrollt ad az ügyfél kezébe arra az esetre, ha a tarifacsomagban foglalt leforgalmazható keret elfogy (a még rendelkezésre álló havi keret a MyVodafone okostelefonos applikációban követhető nyomon). Problémás lehet emellett az is, hogy az operátor mindeközben azt sugallja, hogy az EU-s nemzetközi hívások generálisan olcsóbbak lettek ezeknél a tarifáknál, holott ez nyilvánvalóan nem igaz.

Május 15-től egyébként pont az Európai Unió új piacszabályozásának hatására csökkennek az EU-ból EU-ba kezdeményezett nemzetközi hívások percdíjai, függetlenül attól, hogy mobil vagy vezetékes irányba végződik a hívás. Az Unióban működő szolgáltatók - beleértve a három magyar operátort - ezt követően percenként legfeljebb nagyságrendileg bruttó 80 forintot (a szabályozás értelmében nettó 19 eurócentet) számlázhatnak az ügyfeleknek a jelenlegi bruttó 100-180 forint helyett.