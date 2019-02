Írországban is elköltene néhány milliárdot az Intel

A The Irish Times értesülései szerint a vállalat egy nagyjából 7 milliárd dolláros befektetést tervez a szigetországban, ahol gyártókapacitását bővítené tovább. A félvezetőipari mércékkel is igen egészségesnek számító beruházásból egy teljesen új, 110 000 négyzetméteres gyáregységet húzna fel az Intel, amely ezzel nagyjából 1600 új munkahelyet teremtene. A chipgyártó már most is egy viszonylag nagy befektetőnek számít Írországban, a 2004-ben megnyitott Fab 24-ben jelenleg mintegy 4500 alkalmazott közreműködésével 14 nanométeres lapkákat termeltet megállás nélkül.

A kiszivárgott információk alapján a projekt egyelőre a tervezés fázisában jár, a munkálatok megkezdéséhez még engedélyek szükségesek. A híroldal szerint a tervek nyolc nagy víztározót, egy 48 méteres tornyot, egy generátorokkal felszerelt kiszolgálóépületet, valamint egy szennyvíztisztítót is tartalmaznak. Utóbbira a különféle vegyszerek alkalmazása miatt van szükség, amelyekből több tucatra is szükség lehet a félvezetőgyártás során.

Az újabb gyáregység terve arra utal, hogy a chipgyártó jelentősen növekvő volumennel kalkulál a következő évtizedre. Ez annak tükrében kevésbé meglepő, hogy a vállalat újabb területeket szeretne meghódítani, amelyek között az első helyen szerepel a GPU-s piac. Az ilyen chipek a felsőkategóriás CPU-khoz hasonlóan élvonalbeli gyártástechnológiát kívánnak, amit az egyre komplexebb eljárások miatt bizonyos esetekben egyszerűbb lehet teljesen új üzemekkel kiszolgálni.

Az Intel 1989 óta van jelen Írországban, a privát szektor legnagyobb munkaadójaként pedig 4500 embert foglalkoztat és eddig majdnem 11 milliárd eurót ruházott be. Legutóbb 2013-ban jelentett be a Leixlipben található kampusz bővítésére vonatkozó terveket a cég, később azonban a piaci viszonyok változása miatt meggondolta magát. Az karcsúsított beruházás terveire végül csak másféle éve bólintott rá az illetékes hatóság, így ennek kivitelezése belátható időn belül megkezdődhet. E mellé érkezhet majd a nagyjából 7 milliárdból eurót taksáló 110 000 négyzetméteres üzem, amennyiben a vállalat megkapja a szükséges engedélyeket az építéshez. A két beruházás számottevő kapacitás bővülést jelentene mind az Intel, mind pedig az Írországi kampusz számára.

A chipgyártónak a világon szerte vannak gyárai: az amerikai Oregonban, Arizonában, Új-Mexikóban és Massachussettsben, ezen kívül Írországban, Kínában, illetve Izraelben is. Ezek közül jelenleg az izraeli Fab 28 a legkevésbé korszerű, az 1996-ban átadott gyárban a mai napig 65 nanométeres csíkszélességű alkatrészek készülnek 200 milliméteres waferekből. Az Intel ezen is változtatni szeretne, amihez a közelmúltban mintegy 11 milliárd dollár különített el. Ahogy azonban az írországi, úgy a közelmúltban kiszivárgott izraeli sok milliárdos beruházásról sem árult el eddig jóformán semmit a vállalat.

A szóban forgó, igen magas összeg alapján vélhetően logikai áramkörök, például processzorok készülhetnek majd az új izraeli üzemben, amennyiben a projekt végül megvalósul. Az Intel jelenlegi ütemterve alapján 7 vagy akár 5 nanométeres technológiájával is nyithat majd az üzem, legkorábban valamikor a következő évtized első felében.